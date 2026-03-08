Betelt a pohár: távozik az OpenAI egyik fontos vezetője

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

Caitlin Kalinowski a közösségi médiában jelentette be távozását. A kutató korábban a Meta kiterjesztettvalóság-szemüvegeit fejlesztő csapatot irányította, és 2024 novemberében csatlakozott az OpenAI-hoz. Bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a döntés "nem volt könnyű". Hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligenciának fontos szerepe van a nemzetbiztonságban. Ugyanakkor hozzátette:

az amerikai állampolgárok bírói felügyelet nélküli megfigyelése és az emberi jóváhagyás nélküli halálos autonóm fegyverrendszerek olyan határvonalak, amelyek alaposabb megfontolást érdemeltek volna.

Kalinowski leszögezte, hogy elsősorban vállalatirányítási problémát lát. Szerinte az OpenAI Pentagonnal kötött megállapodását elhamarkodottan jelentették be, anélkül, hogy a megfelelő garanciákat kidolgozták volna.

Az OpenAI megerősítette a vezető távozását. A vállalat egy közleményben hangsúlyozta, hogy a Pentagonnal kötött megállapodás

járható utat teremt a mesterséges intelligencia felelős nemzetbiztonsági felhasználásához.

Ezzel egy időben a cég igyekezett egyértelművé tenni, hogy a vállalat nem vesz részt belföldi megfigyelésben, és nem fejleszt autonóm fegyvereket.

A védelmi minisztérium megállapodására azután került sor, hogy a Pentagon és az Anthropic közötti tárgyalások zátonyra futottak. A vállalat ugyanis garanciákat próbált kialkudni, hogy a minisztérium ne használhassa az AI-modelljeit tömeges belföldi megfigyelésre, valamint teljesen autonóm fegyverek fejlesztésére. A Pentagon ezt követően ellátásilánc-kockázatnak minősítette az Anthropicot.

Az OpenAI ezután gyorsan bejelentette, hogy sikerült egyezségre lépniük a Pentagonnal, amely lehetővé teszi technológiájának minősített adatkörnyezetekben való használatát.

A botrány érzékelhetően megtépázta az OpenAI megítélését a felhasználók körében. A ChatGPT-fióktörlések száma 295 százalékkal ugrott meg, miközben a rivális Claude az App Store letöltési listájának élére került. A hét végén a Claude és a ChatGPT volt az amerikai App Store első, illetve második legnépszerűbb ingyenes alkalmazása.

