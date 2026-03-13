Nagyot lehetett kaszálni az iráni háború kitörése óta – Mutatjuk a legsikeresebb magyar befektetési alapokat

Irtózatos mozgásokat hozott a nyersanyagok piacán a közel-keleti háború kitörése: az olaj árfolyama a Hormuzi-szorost érintő aktualitásokra reagálva valóságos hullámvasutat járt be, de az aranynál és más nyersanyagoknál is erőteljes turbulencia alakult ki. A forintos befektetések hozamát a forintgyengülés is hajtotta, miután február végéhez képest laza 4 százalékot ugrott az euró árfolyama. Mutatjuk, hogyan érintették az események a nyersanyagoknak leginkább kitett magyar befektetési alapokat – egy biztos, aki jó alapban ült, bőven két számjegyű hozamokkal lehetett gazdagabb alig két hét leforgása alatt.

Extrém mozgásokat kellett elviselniük a befektetőknek 2026 márciusában, miután Amerika és Izrael megtámadta Iránt, ezzel kezdetét vette a valaha volt egyik legkiterjedtebb közel-keleti háborús eseménysorozat.

Hogy csak a legfőbb termékekre koncentráljunk:

a Brent olaj ára február végén még 70 dollár körül mozgott, majd a konfliktus kirobbanása után először 80 dollár fölé, majd 120 dollárig is szaladt, végül a piac viszonylagos megnyugvásával mostanra 100 dollár körül "stabilizálódott";

ára február végén még 70 dollár körül mozgott, majd a konfliktus kirobbanása után először 80 dollár fölé, majd 120 dollárig is szaladt, végül a piac viszonylagos megnyugvásával mostanra 100 dollár körül "stabilizálódott"; az európai gázpiacon is brutális kilengések történtek: a TTF ár kb. 30 €/MWh körüli szintről rövid idő alatt 46 €/MWh-ra ugrott, majd 60 €/MWh fölé is emelkedett, amikor megérkeztek az első hírek a katari LNG-létesítmények elleni támadásokról; most éppen kicsivel 50 euró alatti szinteket látunk;

is brutális kilengések történtek: a TTF ár kb. 30 €/MWh körüli szintről rövid idő alatt 46 €/MWh-ra ugrott, majd 60 €/MWh fölé is emelkedett, amikor megérkeztek az első hírek a katari LNG-létesítmények elleni támadásokról; most éppen kicsivel 50 euró alatti szinteket látunk; a háborús helyzetben "biztonságos menedéknek" tekintett arany és ezüst kezdetben emelkedett, de ezután fájdalmas esések (akár -4 és -10% között) következtek, részben a dollár erősödésének köszönhetően.

Nézzük, hogyan állnak helyt ilyen turbulens körülmények közepette a magyar befektetési alapok!