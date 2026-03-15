A pénzpiacok láthatatlan egyezségét boríthatja fel az iráni háború

Mindenki az olajárra figyel, ha a Hormuzi-szorosról esik szó. Ez érthető, hiszen a világ olajforgalmának ötöde halad át. Csakhogy egy tartós lezárás igazi kára nem az energiapiacon csapódik le, hanem egy sokkal kevésbé látható helyen: abban a kimondatlan megállapodásban, amelyre az elmúlt évek teljes globális befektetési rendszere épült. Ha ez a megállapodás megdől, az nem egy szektort érint, hanem mindent egyszerre.

A Hormuzi-szoros lezárása akkora olajársokkot okozhat, amire az 1970-es évek, de legalább a 2022-es orosz invázió óta nem volt példa. Azt már mindenki tudja, hogyha ez tartós marad, akkor annak infláció lesz az ára.

Viszont érdemes továbbgondolni a történteket két-három lépéssel, hogy hova futhat ez ki. Az elmúlt időszakban több olyan megatrend is indult, amely ma már életünk részét képezi: a mesterséges intelligencia, az ellátási láncok újraszervezése, a fegyverkezési verseny vagy a kritikus infrastruktúrák modernizációja.

Azonban mindegyikben közös, hogy a meglétük – némi túlzással élve – egy titkos egyezségre épült. Ez viszont most akár meg is borulhat, ami irdatlan mennyiségű tőkét hozna mozgásba.