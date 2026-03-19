Most jön a nagy összeomlás a tőzsdéken?

Március elején írtunk arról, hogy az elmúlt évek hatalmas tőkepiaci ralija után olyan túlvetség alakult ki a piacon, amiből jönnie kellett a korrekciónak. Továbbra is tartom azt, hogy ez a korrekció akkor is jött volna, ha nincs iráni háború, így viszont muníció is van hozzá bőven. Az esés már el is kezdődött, egyelőre azonban relatíve visszafogott ahhoz képest, hogy milyen extrém hatásokkal járhat az, hogyha tartósan folyik az iráni háború és tartósan zárva marad a Hormuzi-szoros. Most azt nézzük meg, hogy a hangulatindikátorok alapján érdemes-e már nagy pénzeket tenni a tőzsdén.

Hatalmas ralin vannak túl a világ tőzsdéi, számtalan tőkepiaci instrumentumban meredek emelkedést láttunk az elmúlt években, mostanra pedig sok közülük történelmi csúcsra ért.

Több példát is lehetne mondani: az iráni háború miatt például az olaj, a fűtőolaj is történelmi csúcson van, de a csúcs közelében van továbbra is például a világpiacokon a pamut vagy a búzának az ára, de a szén és a világ részvénypiacai is csúcsok közelében állnak.

Az S&P 500 részvény index 5%-kal, a japán Nikkei 6%-kal áll a mindenkori csúcsa alatt, a német DAX közel 8%-ra van a csúcsától, de az arany a réz sincsen messze.