Szintet lépett a háború - Máris szertefoszlott az elmúlt hónapok egyik legfontosabb piaci narratívája?

Az elmúlt egy napban új szintet lépett a háború, rendkívül gyorsabban eszkalálódik a konfliktus a Közel-Keleten. A piaci volatilitás ennek megfelelően jelentősen megugrott, az események pedig több fontos folyamatot is elindítottak - vagy éppen megfordítottak - a globális piacokon. Különösen látványos ez a nemesfémeknél: miközben a geopolitikai feszültségek erősödnek, az arany árfolyama meredek esésbe kapcsolt. A mostani mozgás azonban jóval többről szól egyszerű technikai korrekciónál vagy pánikreakciónál.

Napok óta nyomás alatt vannak a nemesfémek, az esés azonban az elmúlt bő egy nap során gyorsult be igazán. Ennek eredményeként az arany és az ezüst is egészen február eleje óta nem látott szintre esett vissza, noha március elején még történelmi csúcsok közelében voltak az árfolyamok.

Az esés során ráadásul sorra esnek el a fontos támaszok is, már nem beszélhetünk egyszerű korrekcióról, ugyanis

több olyan fontos folyamatnak is szemtanúi lehetünk, melyek igencsak keresztülhúzták az elmúlt 8 hónap egyik legfontosabb piaci narratíváját.