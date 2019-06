A sportközvetítések jövője: forradalom zajlik

A közvetítések körül nagy forradalom zajlik, az eddig megszokott HBO-s pay per view (PPV) rendszer megbukni látszik. Eddig, ha bokszmeccset szerettél volna nézni, és nem közvetítette volna élőben valamelyik hazai TV csatorna, akkor az egyetlen esélyed az HBO oldalán kifizetni és megtekinteni a mérkőzést. A fontosabb bokszmeccseket mindig PPV-vel adták el, így magasabb profitra lehetett szert tenni, mintha szimplán a kábel tv csatornáknak adták volna a közvetítési jogot. Ez az utóbbi időben annyira megdrágult, hogy egy bokszmérkőzés közel 100 dollárba került, amit a legtöbben már sajnáltak (főleg, ha korai kiütés történik akkor pár perc akcióért kifizetni ennyit igen nagy pazarlás). Az HBO úgy kommunikált, hogy ha 4-5 ember összeül és megnézi a meccset, majd egymás között elosztják a megtekintés költségét már nem olyan durva összeg a díj. A fő probléma az, hogy nagyot kaszálni csak a címvédő meccsekkel lehet, mindenki arra kíváncsi, hogy a bajnokot megverik-e, de ha a ranglista 4. bokszol a ranglista 7-kel, lehet bármekkora promo, kevés fizető nézője lesz az összecsapásnak. A másik kellemetlenséget a kalózlinkek okozzák: ha Google keresőbe beírjuk, hogy "how to watch XY fight for free?" rengeteg oldalt kapunk, ahol vitatható minőségben, de ingyen lehet streamelni a mérkőzést. Az HBO filmes piacán megjelent új fenyegetés (Netflix) hatására a cég 2018-ban kiszállt az ökölvívó meccsek közvetítéséből és a tartalomgyártás/movie streaming szolgáltatásra kíván összpontosítani.Az így keletkezett űrt frissen alakult sport streaming szolgáltató vállalatok szeretnék betölteni, melyek közül a két legnagyobb a DAZN és az ESPN+. A DAZN-nek kétszer annyi felhasználója van, mint az ESPN+-nak és Amerikán kívül is elérhető néhány országban. A PPV struktúra helyett 20 dolláros fix havidíjért cserébe lehet a DAZN által közvetített sporteseményeket megnézni élő adásban vagy felvételről még néhány napig. A cég nem titkolt szándéka, hogy a Netflixhez hasonló sikersztorivá váljon, rajtuk is ragadt a sportok Netflixe név. Csakhogy a Netflix és a DAZN teljesen más ligában harcolnak, mert míg filmeket/sorozatokat többször is visszanéznek az emberek, a sport élőben a legélvezetesebb és ez a tény jócskán lecsökkenti a DAZN növekedési lehetőségeit. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy minél több sportág sporteseményeinek közvetítési jogait szerezze meg, hogy a lehető legtöbbször tudjon a felhasználóknak tartalommal szolgálni világszerte. A piacszerzési stratégiája sportáganként változik, az ökölvívásban például a cég közvetetten leszerződött a legnépszerűbb bokszolókkal, így szerezve jogosultságot a következő meccseik közvetítésére. A cikk elején említett rekordösszegű megegyezés Canelóval is így történt, akit a magas bevétel mellett más okok is motiváltak a szerződés aláírására. Elmondása szerint a sportolót nagyon zavarta, hogy a PPV rendszer miatt csak a tehetősek nézhették élő adásban a bokszmeccseit Amerikában.A sportolót tehát nem volt nehéz meggyőzni, de a nézőket annál inkább. Az első Canelo meccs előtt, a cég egyhónapos ingyenes próbaverziót ajánlott, mire több százezren regisztráltak, majd a meccs után az új regisztrálók fele rögtön lemondta a feliratkozást. Válaszul a DAZN újragondolta az árazási struktúráját, így már az éves előfizetés is elérhető lett kedvezményesen 100 dollárért és kivezették az ingyenes próbaverziót. Annyi új előfizető lett a címmérkőzés miatt, hogy a bokszoló fizetése bőven megtérült, hála a mexikói öklöző hatalmas népszerűségének Amerikában. Iparági források szerint Canelónak és ellenfelének 48 millió dollárt fizetett a cég, míg csak az új előfizetőkből 50 millió dollár folyt be.A DAZN mára már 20.000 sporteseményt közvetít élőben világszerte évente, ebből Amerikában 100 boksz és MMA meccs. Így, ha az éves előfizetés költségét leosztjuk, már tényleg olcsónak mondható egy sportszerető számára. A Netflixhez hasonlóan saját tartalmat is kezdenek gyártani, pl. LeBron James cégével exkluzív, kosárlabda meccsek előtti "behind the scenes" szerű műsort, ahol bemutatják a felkészülést, pletykákat, interjúkat stb. Taktikusan leigazolták a fő versenytárs, az ESPN volt elnökét, aki a szakmában komoly ismeretségi körrel rendelkezik, és segíthet a közvetítési jogok megszerzésében. Amennyiben a vállalat meg tudja szerezni a legnépszerűbb sportágak top bajnokságainak közvetítési jogait, jó eséllyel sokszorozhatja meg az előfizetői számát világszerte. Néhány éven belül könnyen elképzelhető, hogy egy átlagos háztartásban Netflix/HBO Go/Disney (Disney is várhatóan elindítja a film streaming szolgáltatását még ebben az évben) előfizetés mellett a DAZN/ESPN+/ (vagy más sport streaming szolgáltató) szolgáltatás lesz csak megtalálható.Aki rögtön a Netflixhez hasonló részvénypiaci szárnyalást várna a DAZN-től és rohanna részvényeket vásárolni, sajnos kiábrándulva fogja hallani, hogy a DAZN egyelőre egy privát cég, amit a Perform Groupon keresztül az Access Industries birtokol. Ahhoz azonban, hogy a vállalat közvetítési jogok vásárlásával növekedni tudjon, égető szüksége van tőkére, amit legoptimálisabban a részvénypiacról tud beszerezni. Az iparági pletykák is egyre hangosabbak egy lehetséges londoni IPO-ról, de a kb. 3 milliárd fontot érő cég ezeket a híreket egyelőre nem kívánta kommentálni.