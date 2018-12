Három innovatív egyetemi ötlet kapott egyenként 9 milliót

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

az intelligens kerékpár dokkoló állomást fejlesztő VIOLA,

a környezetbarát, bio-plasztik lebomlást segítő PLAntoon és

a szigeteléstechnikát megreformáló W-heat csapata kapta meg az inkubációs tőkefinanszírozást.

A 2018 októberében indult programra több mint 30 egyetemi projekt jelentkezett, melyek közül 10 startup ötlettel rendelkező egyetemista csapat került be az öt hetes képzési programba - közölte a Hiventures.Az együttműködés egyik fő célja volt, hogy a BME hallgatói térítésmentes gyakorlati tudást szerezzenek startup vállalkozás alapításához és indításához. A képzésben résztvevők a program során gyakorlatban ismerhették meg a Hiventures inkubációs befektetési programját, illetve a Startup Campus mentorainak közreműködésével elsajátították a vállalkozás indításához szükséges elméleti alapokat, eszközöket és fogalmakat.Az indulásról itt írtunk korábban:A képzés zárásaként az előzetes elbírálást követően öt csapat prezentálta projektjét a Hiventures befektetési bizottsága előtt. A bizottság az öt projekt közül hármat talált alkalmasnak a 9 millió forintos befektetésre:A féléves program során megvalósuló gyakorlati munkát a Hiventures és a Startup Campus befektetési menedzserei mellett, a Morgan Stanley és a PwC mentorai is segítették.A program sikeres validációját követően, 2019 tavaszától nem csak a BME-n, de több vidéki egyetemen is elindul az inkubációs képzés. A cél a hazai egyetemek innovációs kapacitására támaszkodó egységes képzési, felhordórendszer kialakítása, ezáltal az egyetemi startup vállalkozások létrejöttének ösztönzése.