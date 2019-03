27 milliárdot hagy a magyarok zsebében a kormány új pénzügyi csomagja

A lakossági állampapírokkal kapcsolatos tervek és ezek hatásai kiemelt helyet kapnak március 21-ei IWS konferenciánkon. Ne maradj le róla! ÁTTEKINTÉS

A Pénzügyminisztérium célja a lakossági állampapír-állomány megduplázása, a benyújtott törvényjavaslat ennek előkészítését segíti elő - írják. A június 1-től kibocsátott lakossági állampapírok kamatának adómentessége több pénzt hagy a magánszemélyeknél is. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kamat teljes összege a magánszemélynél marad, vagyis még a személyi jövedelmi adót (15%) sem kell fizetni utána. Ha az Országgyűlés elfogadja a tárca javaslatát, az érintettek évente összességében akár 13-17 milliárd forintot spórolhatnak.A törvényjavaslat emellett előkészíti, hogy az étel- és az italautomaták mintájára más automatákat is bekössenek az adóhivatalhoz. Az automatásoknak - így például a parkolóautomaták üzemeltetőinek - be kell majd jelenteni a leglényegesebb adatokat az adóhivatalhoz. Már önmagában a regisztráció is jelentős többletbevételt hozhat, hiszen így még több kontrolladat áll az adóhivatal kockázatelemzőinek a rendelkezésére.A bankszámlaköltségek radikális csökkentésében is segíthet a benyújtott törvényjavaslat, amely jelentősen mérsékli a bankok által fizetendő a pénzügyi tranzakciós illeték összegét, így az ügyfelek részére is olcsóbbá válhat a bankolás. Lakossági átutalások esetén a pénzintézetek évente 800 forinttal letudhatják a tranzakciós illetékfizetési kötelezettségüket (a kincstárnál egyébként januártól már nem kell tranzakciós illetéket fizetni lakossági állampapír vásárlás esetén, amennyiben a kincstári számlán lévő pénzt saját bankszámlára utaljuk át) . Abban az esetben, ha a magánszemélynek az adott évben nincs egyetlenegy 20 ezer forint feletti átutalása sem, akkor még az igen kedvezményes évi 800 forintos illetékfizetési kötelezettség alól is mentesül a pénzintézet.