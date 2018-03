Bomba hír a lakossági állampapíroknál - Ennyi volt a könnyű pénzszerzés a bankoknak?

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Mi a sztori?

Piaci forrásokból úgy értesültünk, hogy. Számos cikkünkben írtunk már arról, hogy milyen mérteket öltött a lakossági állampapírokon belül az az állomány, ami nem a lakosság kezében van. A legfrissebb adatok szerint ez eléri az 1900 milliárd forintot, ami a lakossági állampapírok 7000 milliárdos összállományának közel 30%-a, tehát egyáltalán nem elhanyagolható mennyiség.

Információink szerint legújabban az ÁKK OTC tranzakciók keretében igyekszik minél több lakossági állampapírhoz hozzájutni a bankoktól , de ez a visszavásárlási aukció a piaci források szerint egyelőre nem kényszer, csupán csak lehetőség volt a pénzintézetek számára, ráadásul a visszavásárlást 100%-os árfolyamon történik. Igaz, sokan úgy látják, hogy azok a bankok, amelyek nem voltak hajlandóak egy forintnyi lakossági papírt sem visszaadni az ÁKK-nak, "feketelistára" kerültek az adósságkezelőnél. Márpedig információink szerint voltak, akik adtak el könyveikből lakossági papírokat az ÁKK-nak, mások viszont nem éltek a lehetőséggel.

, de ez a visszavásárlási aukció a piaci források szerint egyelőre nem kényszer, csupán csak lehetőség volt a pénzintézetek számára, ráadásul a visszavásárlást 100%-os árfolyamon történik. Igaz, sokan úgy látják, hogy azok a bankok, amelyek nem voltak hajlandóak egy forintnyi lakossági papírt sem visszaadni az ÁKK-nak, "feketelistára" kerültek az adósságkezelőnél. Márpedig információink szerint voltak, akik adtak el könyveikből lakossági papírokat az ÁKK-nak, mások viszont nem éltek a lehetőséggel. A lépés egyik oka lehet, hogy a lakossági papírok egy részének visszavásárlására néhány bank esetében szükség is volt, mivel a magyar államkötvény-állomány (beleértve ebbe a lakossági állampapírt is) olyan méreteket öltött a banki könyvekben, hogy limitszegési problémák adódtak (vagyis átlépték azt a kitettségi korlátot, amit a tulajdonos előírt számukra). Volt olyan bank, amelynek azért kellett visszaadnia az ÁKK számára a lakossági papírt, hogy tudja teljesíteni a forgalmazói szerződésben vállalt visszavásárlási kötelezettségét (lásd lentebb) az ügyfelek felé. Információink szerint ez leginkább a külföldi tulajdonú bankokat érinthette, mivel náluk általában szűkebb limiteket szabnak magyar államkötvényekre vonatkozóan, mint a hazai tulajdonú bankoknál. Állítólag az ÁKK már régóta érezhette a banki nyomást, ami csak most válhatott kritikus erejűvé.

Kérdeztük az ÁKK-t is értesüléseinkről, az alábbi választ kaptuk:

Az ÁKK a januári lakossági értékesítésről szóló közleményében ismertette, hogy a program elérte alapvető célját az adósságportfólió szerkezetének átalakításában. A magánszemélyeknek való értékesítés irányába tett lépések során a lakossági kötvények esetében szűkítésre került a befektetői kör. Ezt a célt szolgálja az is, hogy a banki saját számlás állomány is csökkenjen, így került sor visszavásárlásra, aminek részletei üzleti, illetve értékpapír titkot képeznek, így erről nem áll módunkban információt adni (a kért részletes információkat az ÁKK a kötvény visszavásárlási aukciók kapcsán sem publikálja). A visszavásárolt állományok csökkentik az államadósságot. A jövőben is sor kerülhet hasonló tranzakciókra.

Ha az ÁKK célja nem is egyértelmű, a lépések hatása igen: csökkenteni a nem magánszemélyek kezében lévő lakossági állampapír-állományt, nemcsak indirekt módon (lásd lentebb), hanem közvetlen visszavásárlások útján is. Sőt, nem egyedi esetről van szó: az adósságkezelő válasza alapján ilyen aukciókra a bankok a jövőben is számíthatnak.

Miért van egyáltalán a banki könyvekben lakossági állampapír?

Milyen más eszközöket vet még be az ÁKK?

Az egyik legkézenfekvőbb lépés a forgalmazói állományok leépítésére a forgalmazóknak fizetett jutalékok csökkentése . Erre az utóbbi években többször is sor került, tudomásunk szerint legutóbb tavaly nyáron csökkentette az ÁKK a jutalékokat (a legmagasabb, 0,8%-os jutalékot a Kétéves, Bónusz és Prémium Magyar Állampapírok (2MÁP, BMÁP, PMÁP) értékesítésével tudnak zsebre tenni a bankok).

. Erre az utóbbi években többször is sor került, tudomásunk szerint legutóbb tavaly nyáron csökkentette az ÁKK a jutalékokat (a legmagasabb, 0,8%-os jutalékot a Kétéves, Bónusz és Prémium Magyar Állampapírok (2MÁP, BMÁP, PMÁP) értékesítésével tudnak zsebre tenni a bankok). Lehetőségként adódik a lakossági állampapírok vásárlói körének korlátozása . Először 2014 nyarán hozott korlátozást az ÁKK arra vonatkozóan, hogy intézményi befektetők nem vehetik a papírokat, ami az önkormányzatokra és nonprofit intézményekre nem vonatkozott. Pár nappal ezelőtt viszont az ÁKK úgy döntött, hogy a kétéves vagy annál hosszabb futamidejű lakossági papírok vásárlói körét tovább korlátozza és a jövőben csak magánszemélyek vásárolhatják ezeket. A kétévesnél rövidebb futamidejű papírokból tehát az önkormányzatok és nonprofit intézmények ezt követően is vásárolhatnak, legalábbis elviekben. Piaci forrásokból ugyanis úgy értesültünk, hogy a legutóbbi, Egyéves Magyar Állampapír (korábban Kamatozó Kincstárjegy, KKJ) jegyzésekor az ÁKK ugyan befogadta az önkormányzatok ajánlatát, de végül csak magánszemélyek jegyzéseit teljesítették . Úgy tűnik tehát, hogy nem hivatalosan ugyan, de a rövidebb futamidejű lakossági papírok vásárlói körét is korlátozza az ÁKK. Ez pedig a bankoknak is fáj, ugyanis tudvalevő, hogy az önkormányzatok többnyire nem tartják lejáratig a lakossági papírokat, pár hónap után visszaadják azokat a bankoknak, így azok is a banki és más forgalmazói könyvekben ketyegnek tovább.

. Először 2014 nyarán hozott korlátozást az ÁKK arra vonatkozóan, hogy intézményi befektetők nem vehetik a papírokat, ami az önkormányzatokra és nonprofit intézményekre nem vonatkozott. Pár nappal ezelőtt viszont az ÁKK úgy döntött, hogy a kétéves vagy annál hosszabb futamidejű lakossági papírok vásárlói körét tovább korlátozza és a jövőben csak magánszemélyek vásárolhatják ezeket. A kétévesnél rövidebb futamidejű papírokból tehát az önkormányzatok és nonprofit intézmények ezt követően is vásárolhatnak, legalábbis elviekben. Piaci forrásokból ugyanis . Úgy tűnik tehát, hogy nem hivatalosan ugyan, de a rövidebb futamidejű lakossági papírok vásárlói körét is korlátozza az ÁKK. Ez pedig a bankoknak is fáj, ugyanis tudvalevő, hogy az önkormányzatok többnyire nem tartják lejáratig a lakossági papírokat, pár hónap után visszaadják azokat a bankoknak, így azok is a banki és más forgalmazói könyvekben ketyegnek tovább. A harmadik lehetőség pedig a korábban már említett hitelfedezeti felhasználás korlátozása. Ezt az ÁKK a forgalmazói szerződések módosításával már meglépte, a lakossági állampapírok óvadékként való befogadását 10%-ban maximálták állományarányosan.

Mennyi lakossági állampapír lehet most a bankoknál?

Egyrészről az ügyfelektől (magánszemélyek, önkormányzatok) visszavásárolt papírok vonzó kamatokkal ketyegnek könyveikben lejáratig,

másrészt a forgalmazásért jutalékot is zsebre tesznek.

Az, hogy már egy ideje az ÁKK is élénken foglalkozik a lakossági állampapírok intézményi kezekben lévő csökkentésével (lásd lentebb), jól mutatja, hogy az államadósság kezelő szerint is egy orvosolandó problémáról van szó.Sokakban felmerülhet a kérdés, egyáltalán hogyan lehet a bankoknál lakossági állampapír. Ennek oka, hogy a bankok maguk is forgalmazzák a lakossági állampapírok egy körét, de a forgalmazás mellett nekik az is feladatuk, hogy adott esetben visszavegyék az ügyféltől a lakossági állampapírt, így azok a saját banki könyveikben ketyegnek tovább. Azt meg talán nem kell elmagyarázni, miért éri meg jobban a banknak egy 2-3%-ot fizető lakossági papírt tartani a könyveiben, mint egy 0%-on ketyegő DKJ-t, nem beszélve arról, hogy forgalmazói oldalon is szép jutalékot tesznek zsebre az értékesítéssel, igaz, egyre kevesebbet (lásd lentebb).Korábban voltak más, durvább sztorik is, amikor a bankok befektetési célú lombardhiteleket nyújtottak az ügyfeleiknek lakossági állampapír-vásárláshoz, ami annyira kiverte a biztosítékot az ÁKK-nál, hogy ezt a fajta, sokszor tőkeáttételes vásárlási formát betiltotta az adósságkezelő. Sőt, úgy tudjuk, a forgalmazói szerződéseket is úgy módosították, hogy bevezettek egy 10%-os korlátot, ennél több állampapírt óvadékként a bankok nem fogadhatnak be a teljes állományukhoz mérten az ügyfelektől. A lombardhitelekről és az ÁKK reakciójáról legutóbb itt írtunk:A lakossági állampapírok közvetlen visszavásárlása mellett vannak más eszközei is az ÁKK-nak arra, hogy csökkentse az intézmények kezében lévő állományt, ezekkel az utóbbi időben egyre gyakrabban is él az adósságkezelő.Mint említettük, 1900 milliárd forintnyi lakossági állampapírlehet intézmények kezében. Ha feltételezzük, hogy az önkormányzatok és nonprofit intézmények által tartott államkötvények mind lakossági papírok, akkor ezt a tételt levonva is marad 1400 milliárd forintnyi különbség, ami nagy valószínűséggel a lakossági állampapírokat forgalmazó bankoknál (és brókercégeknél) van. Nekik pedig, ahogyan azt már kifejtettük, több oldalról is jó üzlet a lakossági papírok forgalmazása.2016-ban az ÁKK több mint 40 milliárdot fizetett ki forgalmazói jutalék címén, 2014-ben ez még a 17 milliárdot sem érte el (kértünk az ÁKK-tól frissebb, 2017-es adatokat is, de azok nem érkeztek meg a cikkünk megjelenéséig).

Mi lesz ezután?

Minden afelé mutat, hogy az ÁKK érdemi lépéseket tesz idén a lakossági állampapírok tulajdonosi körének magánszemélyekre való korlátozására, ezt az ÁKK Portoflio-nak adott válasza is megerősíti. Jogos persze a kritika, miért nem lépte meg ezt a visszavásárlási akciót már korábban az ÁKK.Mivel az ÁKK korábban azt közölte, hogy a lakossági állampapír-kibocsátási program elérte a céljátaz adósságportfólió szerkezetének átalakításában, nem valószínű, hogy mindezt többletkibocsátással ellensúlyozni fogja.