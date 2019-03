Eltörlik az állampapírok kamatadóját! Súlyos tízezreket nyerhetünk

A lakossági állampapírokkal kapcsolatos tervek és ezek hatásai kiemelt helyet kapnak március 21-ei IWS konferenciánkon. Ne maradj le róla! ÁTTEKINTÉS

javaslat szövege szerint a magyar állam által kibocsátott és kereskedett lakossági állampapírokból származó jövedelem (kamat, hozam) adómentes lesz, de fontos kikötés, hogy a lakossági állampapírokból származó jövedelem adókötelezettség alóli mentesülését csak a 2019. június 1-jétől kibocsátott papírok esetében biztosítanák.Kiszámoltuk, hogy a piacon elérhető lakossági állampapírokkal, egymillió forint befektetéssel mennyi hozam üti a markunkat az egyes papírok lejáratakor kamatadóval és kamatadó nélkül. Az alábbi táblázatból látszik, hogy a Babakötvényen kívül minden konstrukció esetén több tízezer forinttal több kamat marad a zsebünkben június 1. után, ha elfogadják a javaslatot. A Babakötvény esetén azért nincs eltérés, mert a konstrukció már most is kamatadómentes.

Varga Mihály tegnapi javaslatának egy másik újdonsága, hogy a lakossági állampapírok értékesítését kiterjesztenék a lakástakarékpénztárakra is, ezzel az állam egy új értékesítési csatornát vonna be. Az MNB nemrég arról írt, hogy a postán értékesített lakossági állampapírok értékesítési körét is ki kellene terjeszteni az inflációkövető állampapírokra.Tervben van a kincstári értékesítési pontok kibővítése is, egyébként az ezeken keresztüli, illetve a kincstári online vásárlás éri meg a legjobban, mivel a kincstárnál nincs számlanyitási- és vezetési díj, továbbá a tranzakciós illetéket sem kell már januártól 1-től fizetni a számláról egy másik (saját néven lévő) számlára való kiutalás esetén (készpénzfelvétel esetén továbbra is meg kell fizetni az illetéket).