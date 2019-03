Lakossági állampapírok: van, aki már feladta a versenyt

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A Portfolio idei Investment, Wealth and Savings (IWS) konferenciája közel 200 fő részvételével került megrendezésre március 21-én, a New York Palace Budapestben.A konferencia délelőtti szekcióinak központi témái a befektetési és megtakarítási piac átalakulása, a lakossági állampapírok erőfölénye és az egyre csak szaporodó szabályozói elvárásoknak való megfelelés volt.Amióta rákaptak a magyarok a lakossági állampapírok ízére, sok megtakarítási és befektetési termék csak nyüglődik: a befektetési alapok vagyona évek óta stagnál, a részvényekben lévő vagyon nem tud érdemben nőni, a nyugdíjpénztárak és nyugdíjbiztosítások sem tudnak már érdemi ügyfélpénzt becsatornázni. A konferencia résztvevőinek feltett közönségkérdés eredménye is azt bizonyítja, hogy a lakossági állampapírok az utóbbi 3 évben jelentősen megnehezítették a megtakarítási és befektetői piaci szereplők életét.

Az ÁKK vezére előadásában kitért arra, hogy még csak ezután vizionálja a lakossági papírok aranykorát, a háztartásoknál lévő készpénz becsatornázást segítenék elő az olyan új konstrukciók, mint a nyugdíjkötvény vagy a nagyon rövid futamidejű állampapír. Mindemellett nagy a bizonytalanság a piaci szereplők körében a forgalmazóknak fizetett jutalékok kapcsán is, ami a tervek alapján a mostani állományi helyet tranzakció alapú lenne. Ez utóbbi azt is jelentheti, hogy jelentős hátrányba kerülhetnek a befektetési alapok az állampapírokkal szemben a forgalmazói csatornákban.A közönség válaszaiból is az derül ki, hogy nem látják valami pozitívan az állampapírokkal való verseny kimenetelét a piaci szereplők, kihívásokkal teli időszakot jelez előre a döntő többség.

A megtakarítási és öngondoskodási piacot másik oldalról az MNB versenyképességi csomagjának egyik fő pontja is érinti, amely jóléti alapok felállítását helyezi előtérbe. Mint kiderült, az MNB a meglévő önkéntes és egészségpénztárakat is beterelné ebbe az új rendszerbe, ennek feltételei és részletei azonban még nem teljesen világosak. Kíváncsiak voltunk arra, hogy a konferencia résztvevői hogyan értékelik a jóléti alapok ötletét, illetve milyen hatással lehet ez az ügyfelekre és a szolgáltatókra. A válaszok alapján egyértelműen az rajzolódik ki, hogy a résztvevők szerint az MNB által vizionált konstrukció inkább az ügyfelek számára lesz jó, a szolgáltatók számára viszont kevés előnye lesz.

Mibe fektetnénk a pénzünket?

A konferencián szó volt a különböző befektetési lehetőségekről: terítékre kerültek az abszolút hozamú stratégiák, a társadalmilag és környezetileg tudatos befektetések, illetve az olyan, nem hagyományosnak mondható befektetési lehetőségek, mint az olaj, arany, ingatlan vagy éppen a kannabisz-részvények.A konferencia közönségszavazása alapján a válaszadók több mint fele a tavalyi rosszabb év ellenére is hisz az aktív vagyonkezelésben, negyedük inkább a passzívan kezelt stratégiákat preferálja, és vannak, akik a fenntartható befektetések felé fordulnak.

Tavaly az abszolút hozamú alapok teljesítménye felemásra sikerült, így az egyik szekcióban azt jártuk körül, hogy milyen stratégiával és piaci meglátásokkal futnak neki az idei évnek a portfóliómenedzserek. Külön kérdés volt az a résztvevők felé, hogy befektetnének-e idén abszolút hozamú alapokba. Valamennyire megosztó volt a válasz, mivel bár több mint 50% mondta, hogy idén is esélyt ad a kategóriának, a válaszok 44%-a nemleges vagy bizonytalan.