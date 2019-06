Tarol a szuperállampapír - Néhány óra alatt őrült mennyiség fogyott

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Varga Mihály elmondása szerint bár csak tegnap reggel óta jegyezhető az új MÁP+ konstrukció, de tegnap délig már 20 milliárd forintot vettek belőle a befektetők, ami azt jelenti, hogy a meghirdetett 100 milliárd foirntos keretnek a 20%-a pár óra leforgása alatt elfogyott. Varga minderről a jövő évi költségvetésről szóló törvényjavaslat keretében beszélt:Ha így megy tovább a vásárlási ütem, előfordulhat, hogy a jegyzési időszak végéig, azaz péntekig elfogy a meghirdetett 100 milliárdos keret. Mondjuk láttunk már olyat a lakossági papíroknál, hogy a nagyobb kereslet miatt az ÁKK megemelte a keretösszeget.Az új állampapír kapcsán tegnap jelentették be, hogy a Fundamenta is beszáll a konstrukció értékesítésébe:A MÁP+-szal kapcsolatos gyakorlati információkról legutóbb itt írtunk:Arról pedig, hogy milyen esetben érheti meg jobban a prémium papírt venni a MÁP+ helyett, itt írtunk:Ahogy korábban többször is írtunk róla, a MÁP+ esetében a kamat mértéke az első félévben évi 3,5%, a második félévben évi 4%, ezt követően minden évben 50 bázisponttal emelkedik a kamat, tehát a 2. évben évi 4,5%, a 3. évben évi 5%, a 4. évben évi 5,5%, az 5. évben pedig évi 6% jár a befektetésünk után. Ezzel az 5 éves futamidő alatt a papírral elérhető hozam 4,95%. Kamatfizetés után a kapott kamat automatikusan újrabefektetésre kerül ugyanabba az állampapírsorozatba, tehát nincs vele teendőnk.