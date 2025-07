Mintha egy hidegháborús „best of” válogatást látnánk – Ezeknek a fegyvereknek kellett volna megvédeni a közel-keleti renegát légterét

Az elmúlt néhány évben nem volt titok, hogy légierő tekintetében Irán messze elmarad Izraeltől. A perzsa államban uralkodó nem túl rózsás helyzetet mi sem példázza jobban, mint hogy Teherán négy különböző állam hét vadász/vadászbombázó gépét tartja üzemben, saját fejlesztései pedig egy olyan géptípus köré lettek felhúzva, aminek az első prototípusa a hónap végén tölti a 66. évét, ráadásul sosem lett elsővonalbeli gépnek tervezve. Nézzük, milyen gépek is állnak az Iráni légierő szolgálatában.

Bár Irán nagyjából minden szempontból regionális nagyhatalomnak tekintendő, a perzsa állam légiereje maximum méretében tekinthető igazán prominensnek. Az eszközpark sokkal jobban hasonlít valamelyik kevésbé fejlett közel-keleti államéra: másod- és harmadkézből beszerzett NATO-gépek, Irakból átmenekített szovjet madarak, Kínai kópiák és Irán által más gépekből felújított vadászgépek alkotják.

Érdemes megjegyezni, hogy ezek a gépek a maguk idejében mind-mind csúcstechnológiának számítottak, de a 21. században jó részük már másodvonalbeli gépnek sem feltétlen használható.

NATO-öregfiúk

Az Irán által legrégebb óta üzemeltetett – és a hírek szerint a ’10-es években Kína által felújított – vadászbombázók az amerikai McDonnell Douglas Phantom II-es gépek. A kétüléses monstrum a ’60-as évek végén repült először, eredetileg az amerikai haditengerészet védelmére rendelte meg a Pentagon, feladata az orosz nagy hatótávolságú bombázók lelövése lett volna, messze az amerikai repülőgép-hordozóktól és tengerészeti bázisoktól. Az már csak kellemes adalék volt, hogy

a repülőgép végül olyan gyorsra sikerült, hogy a légierő és a tengerészgyalogság is rendelt belőlük, ezzel lényegében a világ első többcélú sugárhajtású vadászgépévé váltak

(végül az USAF lett a legnagyobb megrendelő, több mint kétszer annyi Phantom II-est repültek, mint a haditengerészet és a tengerészgyalogság összesen). A gépeket Irán számára még az iszlamista forradalom előtt szerezték be, legnagyobb hasznukat az Irakkal vívott háborúban vették (a híres iraki Oszirak atomreaktort is ilyen gépek bombázták le először). Teherán rendelkezésére az utolsó biztos információk szerint 60 vadászbombázó és három RF-4E felderítőgép állt.

Az F-4 Phantom II a világ egyik legnagyobb sugárhajtású vadászgépe volt. Méretéhez képest meglepően fürge gép. Forrás: Wikimedia Commons

A legkevésbé „sztárnak” számító, Irán által alkalmazott repülőgép a Northrop F-5 Tiger II-es variánsa, ami egyébként egyfelől a legrégebben kifejlesztett repülőgép Teherán arzenáljában (az ’50-es évek vége óta repül) másfelől ironikus módon az iráni repülőgépfejlesztés alapja, ugyanis három különböző saját variánsuk is készült a gépből az ezredforduló után, igaz, nagyon kis számban. Az F-5 eredeti verziója Freedom Fighter néven került a piacra, de soha nem az amerikai fegyveres erőknek szánták:

az apró, mozgékony, méretéhez képest komoly fegyverzettel rendelkező könnyű vadászgép kifejezetten olcsó volt, így az eredeti tervek szerint Washington szövetségesei vásárolhattak volna belőle.

A már-már művészi vonalvezetésű F-5-öst sosem első vonalbéli szolgálatra tervezték. Forrás: Carlos Menendez San Juan via Wikimedia Commons

A terv be is jött, több mint harminc ország vásárolt belőlük. Iránhoz a gép Tiger II-es, jobb elektronikával és erősebb hajtóművel felszerelt variánsok kerültek, azoknak is az F-5E vadászbomázó és a kétüléses F-5F kiképző/szárazföldi csapásmérő variánsok. Összesen nagyjából 60 darab maradt az ezredfordulóra működőképes állapotban.

Van ezen kívül Iránnak huszonhárom francia gépe is. Az öböl-háború során sok más géphez hasonlóan az iraki légierő egyébként kiváló Dassault Mirage F1-es többcélú vadászgépei is „átszöktek” a perzsa államba, azóta Teherán szolgálatában állnak. Az 1966 óta szolgálatban álló, korábbi Mirage III-asok lecserélésére tervezett F1 az iráni arzenál valószínűleg legidőtállóbb nyugati gépe: a francia légierő is csak az elmúlt 15 évben cserélte le a jóval modernebb Dassault Rafale-okra, számos más NATO-tagállamban pedig még napjainkban is szolgálatban állnak. Az F1 talán legfontosabb jellemzője az, hogy az első perctől többcélú gépnek tervezték:

nagyjából 10 perc alatt át lehet szerelni szárazföldi csapásmérő, vagy légifölényt biztosító variációba.

A gép hat perc alatt tankol üresről telire, a fegyverzet villámgyorsan cserélhető, a fedélzeti számítógép pedig ez idő alatt menetkészen tartja a gépet.

A Mirage F1 alkalmas légi utántöltésre, az erre szolgáló, pilótafülke előtt jól látható csonk viszont percek alatt leszerelhető. Forrás: Wikimedia Commons

Keleti legendák

Bár pillanatnyilag Teherán legfontosabb nemzetközi szövetségese Oroszország, 1979 előtt nem volt éppen baráti a viszony a két ország között, ezért az iráni légierőhöz a ’90-es évek előtt nem kerültek orosz, vagy orosz technológián alapuló repülőgépek. Az első maradak ráadásul nem is kifejezetten Moszkvától érkeztek: ’91-ben a Mirage F1-ekhez hasonlóan az iraki pilóták átszöktettek negyven Szu-22-es vadászbombázót (és 24 Szu-24 taktikai bombázót) Iránba. A Szu-22 az egyébként sem túl népszerű szovjet Szu-17-es exportverziója. Bár komoly hírnévre sosem tett szert, egy szempontból mindenképpen történelmi gépről beszélhetünk, hiszen ez volt Moszkva első változtatható szárnyállású repülőgépe. A rendelkezésre álló információk szerint a negyven Szu-22-esből 10-20 darab lehetett működőképes az izraeli légicsapások előtt, a ’69 óta repülő gépeket azonban Teherán már kizárólag szárazföldi csapásmérőként alkalmazza.

Klasszikus hidegháborús szovjet gépkialakítás: hasonlóan például a Mig-21-eshez, a Szu-17-nek is az orrára került a légbeömlő nyílás, annak közepére pedig a radar. A képen a keletnémet légierő Szu-20-as variánsa látható. A Szu-20 a Szu-22-höz hasonlóan egy exportverzió, bár túl sok ország nem vásárolt belőle. Forrás: Ad Meskens via Wikimedia Commons

A Csengdu J-7-es elfogóvadászok iráni története meglehetősen homályos: nem lehet tudni, hogy Teherán pontosan mikor szerezte be a gépeket, ahogyan az sem biztos, hogy mennyi kínai vadászgép áll az iráni légierő szolgálatában (a sajtóban általában 24 gépről szoktak írni). Maga a J-7 egyébként a legendás szovjet Mig-21-es kínai licenc alapján gyártott variánsa.

Az egyébként remek Mig-21-es egyetlen gyengéje a rövid hatótávja volt, ezért mostanra nagyjából az összes gépet felszerelték ledobható póttartályokkal, ahogyan a képen látható iráni J-7-es variánst is. Forrás: Shahram Sharifi via Wikimedia Commons

A Mig-21 a vietnámi háború egyik legjobb vadásza volt,

a rivális – és irán által szintén alkalmazott – Phantom II-eseknél jóval mozgékonyabb, bár kisebb a hatótávolsága és a hordozható fegyverek száma is. A J-7 főbb paramétereiben megegyezik az eredeti szovjet gépekkel, ugyanakkor pontos teljesítményéről nehéz biztos információkat szerezni: Mianmarban például megbízhatatlan gépként jellemezték, Tanzánia viszont 1979-ben lényegében rommá verte a papírforma szerint jóval erősebb ugandai légierőt a gépekkel (egyébként ez volt a J-7 egyetlen komolyabb háborús bevetése). Az elérhető információk szerint Irán a kínai gépeket az ezredforduló után már csak kiképzési célokra használta.

Az iráni csúcsragadozók

Az 1970-ben rendszeresített F-14 Tomcat valószínűleg a mainstream egyik leghíresebb vadászgépe, nem kis részben az első Top Gun filmnek köszönhetően.

A változtatható szárnyállású Tomcat "kiterjesztett" szárnyai a fékezőszárnyakkal karöltve rettentő gyorsan meg tudják állítani a gépeket, ami kulcsfontosságú, ha repülőgéphordozón akarnak landolni. A nagy felhajtóerő a gyors felszállásra is komolyan rásegít. Forrás: Shahram Sharifi via Wikimedia Commons

Az F-14-est eredetileg az amerikai haditengerészet hordozóról indítható, minden időjárási körülmények között bevethető elfogó vadászgépének szánták,

szolgálata későbbi szakaszában azonban szárazföldi támadó és légtérellenőrző/felderítő feladatokat is ellátott (utóbbi működési módban az öböl-háború során más Tomcateket vezettek rá nagy hatékonysággal iraki szárazföldi célpontokra). A változtatható szárnyállású gép a folyamatos fejlesztéseknek hála számos kisebb ország légierejénél szolgálatban maradt bőven a 2000-es évek elején is (az amerikai haditengerészet 2006-ban cserélte le őket az F-18-asokra). Napjainkban Irán az egyetlen olyan állam, ami elméletileg aktív szolgálatban tartja a gépeket, ugyanakkor mivel Washington 1980-ban embargót vezetett be Teherán ellen, még azt sem lehet biztosra venni, hogy az izraeli légicsapások előtt röpképes volt-e a nagyjából 35-40 gép.

Teherán legütőképesebb vadászgépe nem nyugatról jött. A perzsa állam 1991-ben Oroszországtól is kapott Mig-29-eseket, illetve az iraki légierő is átszökött néhány géppel. Az orosz ikerhajtóműves gépek között kifejezetten aprónak számító Mig-29-es 1977-ben repült először (ezzel egyébként a legújabb, Irán által repült gép), és másodvonalbeli többcélú vadászként egészen a mai napig megállja a helyét.

Húsz évvel ezelőtt az ikerhajtóműves Mig-29-esek még bőven a vadászbombázók élbolyába tartoztak. Iránnak jelenleg ezek a legmodernebb gépei. Forrás: Saeed Sajjadi via Wikimedia Commons

Papírforma szerint ezek az egyetlen olyan perzsa állam által használt madarak, amelyeknek a vakszerencsén túl lenne valamennyi esélye lelőni egy Izrael által használt F-15-öst

(vagy F-16-ost, de azok a gépek nem szoktak Irán fölé repülni), bár a valós harci tapasztalatok és a szimulációk is azt mutatják, hogy a maga idejében kiválóan teljesítő Mig-29-es fölött is eljárt már az idő. Szemben egyébként a Tomcatekkel, a Migek valószínűleg röpképes állapotban vannak, a Teherán által használt nagyjából 30 gép jó részét felújították az oroszok.

Címlapkép: az amerikai F-5-ös mintájára Irán három vadászbombázó is kifejlesztett. A képen egy HESA Saeqeh látható, ami a legrégebbi, 2006-os variáns. A címlapkép forrása: Shahram Sharifi via Wikimedia Commons