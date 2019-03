Tényleg a lakástakarékok fogják megtömni a zsebünket állampapírral

Gion Gábor részt vesz május 28-ai Financial IT and Disruptive Technologies konferenciánkon, ahol a készpénzmentes Magyarország témájában tart nyitóelőadást. Érdemes eljönni! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Költség oldalon bizonyára a legolcsóbb megoldás az lehet, ha az ügynökök a Magyar Államkincstár függő ügynökeként csak tető alá hozzák az üzletet, a többit a kincstár elektronikus felületein az ügyfél maga végzi. De nem zárjuk ki, hogy a lakástakarékok saját jogon is forgalmazzanak állampapírt, ennek informatikai költsége azonban nagyobb.

Gion Gábor részt vesz május 28-ai Financial IT and Disruptive Technologies konferenciánkon, ahol a készpénzmentes Magyarország témájában tart nyitóelőadást. Érdemes eljönni! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A június 1-je után kibocsátott lakossági állampapíroknál a kormány eltörölné a kamatadót, illetve a lakástakarék-értékesítő hálózatnak engedélyezné a lakossági állampapírok értékesítését, minderről ebben a cikkünkben számoltunk be. Később az is kiderült, a PM számításai szerint a kamatadó-mentesség 13-17 milliárd forintot hagyhat a lakosságnál évente.A lakástakarék-értékesítők jutalékszintjét firtató kérdésre Gion Gábor azt válaszolta a VG-nek Gion Gábor azt is elárulta, más hazai befektetői kört nem akarnak helyzetbe hozni, a lakosságnak szól a kedvezmény és a kiemelt hozamszint. A lakossági befektetési termékeknél az intézkedés tovább növeli a versenyt, az államtitkár szerint ez arra ösztönözheti a bankokat, hogy hatékonyabban működjenek.