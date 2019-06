Amundi: fordulhat a széljárás, Európa felkészül

Amundi Alapkezelő:"Rendkívüli izgalmak elé néznek június végén a befektetők, szinte minden szempár az Egyesült Államokra és Kínára szegeződik. A piacot szinte már csak egyetlen kérdés foglalkoztatja: mi lesz a kereskedelmi háborúskodással? A tét nagy, hiszen a következő évek makrogazdasági folyamatait - és ezen keresztül a piaci kilátásokat is - jelentősen érinti, hogy sikerül-e záros határidőn belül tető alá hozni egy megállapodást, avagy tartós háborúskodásra kell berendezkedni. Éppen ezért a jelentős bizonytalansági tényező miatt érdemes forgatókönyvekben gondolkodni. Az alapforgatókönyvünk azzal számol, hogy belátható időn belül közelednek az álláspontok, és így nem durvul el a kereskedelmi háború. Ebben az esetben a világgazdaság az idei első félévi átmeneti lassulás után kismértékben még gyorsulhat is, főként a feltörekvő gazdaságoknak köszönhetően. Ha azonban a kereskedelmi feszültség inkább fokozódik, akkor ennél kedvezőtlenebb forgatókönyvekkel kell számolni. Kedvezőtlen esetben a jelenlegi lassulásból akár egy globális recesszió is kialakulhat.

Jó hír, hogy a negatív forgatókönyv elkerülése érdekében nagy jegybankok már megkezdték felkészülést, ugyanis júniusban erősen támogató, galamb hangvételű üzeneteket küldtek a piacok számára. Márpedig meglátásunk szerint egy olyan piaci környezet kedvező lehet a részvénypiacok számára, ahol alacsony a kamatszint, kitart, új erőre kap a növekedési ciklus, valamint némiképp stabilizálódnak a makrogazdasági fundamentumok. Véleményünk szerint részvény fronton a befektetőknek azokból a részvényekből, piacokból, szektorokból érdemes szemezgetniük, melyek továbbra is vonzó értékeltséggel rendelkeznek, valamint egyáltalán nincsenek, vagy csak kevésbé vannak kitéve a kereskedelmi háborúnak. Például az orosz részvénypiac, ami azonban az USA egyéb szankciói ellen nem feltétlenül nyújt védelmet. Összességében továbbra is fontos szempontnak tartjuk a szelektivitást, inkább a ciklikus eszközöket preferáljuk a defenzívekkel szemben, miután úgy látjuk, hogy utóbbiak már túlságosan drágává váltak az elmúlt időszakban.A kereskedelmi háborúval szemben védettebb régiónak számít Közép-Kelet-Európa is. Mivel túlárazottság továbbra sem fenyegeti a régiós részvénypiacokat, valamint az osztalékhozamok is viszonylag magasak, ezért továbbra is kitartunk a hazai és a régiós kitettség mellett, ugyanakkor a lengyel nyugdíjrendszer, a cseh bankadó, valamint az MSCI fejlődő piaci indexében enyhén csökkenő súly kétségtelenül átmeneti kockázatot jelentenek.A fejlett piacok körében az európai részvények - számos értékeltségi paraméter alapján - jóval vonzóbb árazással rendelkeznek, mint például az amerikaiak. A diszkont alapvetően annak köszönhető, hogy a Brexit körüli huzavona, az olasz belpolitikai helyzet, a vámháborúnak való kitettség, valamint a lassú gazdasági növekedés miatt a befektetők egyszerűen kiszerettek Európából. Meglátásunk szerint azonban több tényező (EKB által belengetett stimulus, javuló vállalati eredményvárakozások, attraktív értékeltség) is azt erősíti, hogy eljött az európai részvények ideje, ezért a fejlett részvényekre első lépésként a portfólió 5%-át allokáljuk. Mindeközben a középpontban lévő kereskedelmi feszültségek miatt elképzelhetőnek tartjuk, hogy rövid távon ismét volatilisebbé váljon a piac, így a többi részvénykategória súlyát is 5%-ra módosítjuk, továbbá megnöveljük az abszolút hozamú eszközök súlyát is."