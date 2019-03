30 év alatt csak egyszer volt olyan évük az abszolút hozamú alapoknak, mint a tavalyi

A magyar abszolút hozamú alapok tavalyi évéről és az elkövetkező időszakról fog Zsiday Viktor, Szabó László és Büki András beszélni a Portfolio csütörtöki IWS konferenciáján. Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

2009 óta az európai abszolút hozamú alapokban kezelt vagyon tízszeresére nőtt, miután a befektetők bíztak abban, hogy az alapok minden körülmények között képesek a pozitív hozam elérésre. A tavalyi turbulens piacok miatt azonban csak kevés alapnak sikerült felülteljesítenie a benchmarkját.Az egyik legismertebb abszolút hozamú alap a Standard Life Aberdeen Global Absolute Return Strategies alapja (közismertebb nevén Gars), amelynek kezelt vagyona tavaly 47%-kal 23,3 milliárd euróra csökkent. Az alapkezelő tájékoztatása szerint a vagyoncsökkenésből közel 20 milliárd euró a tőkekiáramlásoknak köszönhető.A Morningstar adatai szerint tavaly az európai abszolút hozamú alapok vagyona 23%-kal 86 milliárd euróra csökkent. A nagyobb alapok közül több is jelentős tőkekiáramlást szenvedett el. Ilyen volt a Newton Investment Management Real Return alapjának 26%-os vagyonvesztése vagy az Aviva Investors Multi-Startegy Target Return alapja, amely 18%-kal 12,1 milliárd euróra esett vissza.A tavalyi év nem volt könnyű az abszolút hozamú alapoknak, tekintve, hogy 2018 volt az elmúlt 30 évben a második olyan év, amikor a kötvény és részvénypiacok is rosszul teljesítettek. Különösen az év utolsó három hónapja adta fel a leckét a portfóliómenedzsereknek, az adatok szerint az abszolút hozamú alapok mindössze két százaléka tudott ebben az időszakban nulla vagy a feletti hozamot hozni, miközben az előző negyedévben arányuk 78% volt.Megkérdezett szakértők szerint a tőkekivonások egyik fő oka, hogy a befektetők a rövid távú teljesítmény alapján döntöttek, holott ezeket az alapokat 3-5 éves befektetési időtávra találták ki. Azért voltak olyan alapok, amelyek a tavalyi évben is jelentősen növelni tudták kezelt vagyonukat: ilyen volt a BlackRock Absuolute Return Bond alapja és az Amundi Absolute Return Multi-Strategy alapja, amelyek 57 és 48%-kal növelték vagyonukat 2018-ban.