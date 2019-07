30%-os hozam fél év alatt - Mit tudnak az oroszok, amit mások nem?

A hazai befektetési alapokról és az alapkezelői piac jövőjéről is szó lesz a Portfolio október 1-jei Öngondoskodás konferenciáján. Jegyek már kaphatóak! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A részletekben rejlik az orosz részvénypiac erőssége

Egy év alatt 34%, 2 év alatt pedig 60%-ot ment, az egyéves hozam éppen 30 százalékponttal teljesíti felül a fejlődő piaci részvényindexet. Ebből a hozamból 10% osztalékhozam volt, míg a fejlődő piacokon ugyanez maximum 4%-ot képviselt.

Az elmúlt 2-3 év kimagasló teljesítménye ellenére továbbra is érdekes befektetési lehetőséget kínál az orosz részvénypiac.

Régen mindig az volt a mondás, hogy nagyon olcsó az orosz piac, ami igaz, de a kérdés az volt és továbbra is az, hogy indokoltan olcsó-e. Ez a korábbi 50%-os árazási diszkont még ma is jellemző az orosz piacra, feleakkora szorzón forog, mint a fejlődő piac, az elmúlt kétéves rali ellenére, ami azt jelenti, hogy a piac aggregált eredménytermelő képessége javult annyival, hogy indokolja ezt a felülteljesítést

- veti felMi okozza ezt az 50%-os diszkontot? A szakértő szerint ennek 40%-át az adja, hogy nyersanyagkapcsolt a gazdaság és a részvénypiac is. Sokkal nagyobb tehát az olaj és energiaszektor súlya, ezek a cégek pedig alacsonyabb árazáson forognak. A diszkont 25-30%-át az Oroszországgal kapcsolatban felmerülő kritériumok adják, mint a transzparencia alacsonyabb volta a múltban, a sok állami vállalat, illetve a sok, gazdaságilag nem megtérülő beruházás (ilyen például a Gazprom egész országra kiterjedő vezetéképítése). Éppen ez az a része a történetnek, amiben már indokolt egy javulás. A fennmaradó részt pedig a befektetők általánosabb, orosz piaccal szemben negatív hozzáállása magyarázza.

Egyrészről a monetáris politikát teljesen átszabva áttértek a lebegő árfolyamra , a piac által vártnál hamarabb léptek meg egy igen nagy mértékű kamatemelést. Mondhatjuk, hogy a monetáris politika időben lépett, szemben például a törökök tavalyi elkésett lépéseivel. Azóta is egy szigorú, prudens monetáris politikát folytatnak, ezáltal a rubel egy gyenge szinten stabilizálódott és sikerült elszakadnia az olajártól.

, a piac által vártnál hamarabb léptek meg egy igen nagy mértékű kamatemelést. Mondhatjuk, hogy a monetáris politika időben lépett, szemben például a törökök tavalyi elkésett lépéseivel. Azóta is egy szigorú, prudens monetáris politikát folytatnak, ezáltal a rubel egy gyenge szinten stabilizálódott és sikerült elszakadnia az olajártól. Másrészről a költségvetési politikán is változtattak, az olaj árát 40 dolláron rögzítették a költségvetésben. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az orosz gazdaság és lakosság úgy él, mintha 40 dollárba kerülne az olaj, a 40 dollár feletti részből pedig tartalékot képez az állam. Mindeközben a devizatartalék is új csúcsra emelkedett, mindez pedig teret ad arra, hogy akár stimulálni is lehessen a gazdaságot.

az orosz gazdasági növekedés nagyon lelassult, idénre a piac 1-1,5%-os növekedéssel számol.

Mindemellett a reálbérek gyakorlatilag a 10 évvel ezelőtti szinteken ragadtak, a lakossági fogyasztás nagyon alacsony.

Az egyedi orosz sztorikon van a hangsúly

A befektetések sosem képviselik a teljes gazdaságot, csak azokat a szektorokat, amelyek jelen vannak a tőkepiacokon. Az a cél, hogy ezeknek a befektetéseknek a potenciális hozamát, illetve cash flow-termelő képességét meg lehessen becsülni

Vannak az export, elsősorban energiakapcsolt iparágak. Ide tartoznak, az olajipari, gáztermelő, fém, acél, arany, és gyémántiparban tevékenykedő vállalatok.

A másik szektor a belső fogyasztásra alapul, ide tartoznak a bankok, a kiskereskedelmi áruházláncok, a telekom, a szállítmányozási, a közmű és IT-cégek.

Az orosz gazdaság megismeréséhez tartozik az is, hogy. Míg például Amerikában több mint 10 éve nem volt komolyabb lassulás, addig Európában 2011-ben volt az utolsó nagyobb válság, Oroszországban pedig 2014-15-ben, részben az olajáresés, részben a kiszabott szankciók miatt. Ebben az időszakban is kiütközött az orosz gazdaság rendkívüli olajfüggősége, emellett pedig a külső finanszírozástól való függősége is - magyarázza Pálfi.Ugyanakkor éppen ez a két negatívum és függőség vezette az elmúlt évek orosz gazdasági és monetáris politikai változásait:Mindennek persze megvan az ára is:Mindez fenntarthatatlan állapot, a belső fogyasztásnak előbb-utóbb be kell indulnia - mutatott rá a szakember. A vezetés ugyanakkor kezdi egyre inkább felismerni, hogy a tartalékokból valahogyan vissza kell juttatni a lakosság felé is valamennyit, például infrastrukturális beruházásokkal.- mondta el az egyedi részvénypiaci befektetésekre és vállalati sztorikra áttérveA tőkepiaci egyedi sztorikat célszerű két fő csoportra osztani:Az egyedi vállalati sztorik elemzésekor fontos tisztában lenni azzal, hogy, ami annak köszönhető, hogy az áruházak kénytelenek folyamatos akciókkal csábítani a vásárlókat. A kiskereskedelmi áruházak hagyományosan rossz állapotban maradtak Oroszországban, nem igazán voltak fejlesztések. Mára viszont egyre több a konszolidációs hír, megjelentek a nemzeti áruházláncok () ahol modern és egységes arculatot kaptak a kiskereskedelmi egységek, hangsúlyt fektetnek az üzletek kínálatára és több vásárlót, magasabb fogyasztási kosarat képesek elérni a piacon. Így egyértelműen van tér ezen üzletláncok piaci részesedésének bővülésére - hangsúlyozza Naffa Helena. Ezt bizonyítja, hogy a vezető kiskereskedelmi vállalat részvénye idén több mint 30%-kal emelkedett.

Az orosz piacon nem ritka egy 10%-os osztalékhozammal bíró vállalatot találni, ha ehhez még növekedés is társul, az jó befektetési lehetőséget teremt.

A belső fogyasztásra építő cégek közül kiemelkedik az oroszok legnagyobb bankja, ais, amely igyekszik úgy diverzifikálni a tevékenységét, hogy nemcsak bankolással szolgálja ki hatalmas ügyfélbázisát, hanem azzal is, hogy egy ökoszisztémát létrehozva a reálgazdasági ügyleteket és e-kereskedelmet lehetővé teszi elektronikus platformján is lebonyolítani, a banki ügyfelek tehát közvetlenül a banki applikáción keresztül is tudják intézni vásárlásaikat. Egyébként az egyik legnagyobb letöltéssel bíró applikáció a Sberbanké az országban - mondja az elemző.Az olajipar a gazdaság és a részvénypiac szempontjából is jelentős iparág. Az Aegonnál alapvetően pozitívak az olajárra, egyelőre nem látni olyan tényezőket, amik miatt beesne, a termelés globális visszafogása miatt erre nincs is most reális esély. Emellett az USA-ban a készletek is elkezdtek csökkenni, ami azt mutatja, hogy továbbra is fenntartható a kereslet növekedése az olaj iránt. És bár nem várható, hogy visszamegy a korábbi 100 dollár környékére az olajár, idén átlagban a 65 dolláros ár reális lehet. Mindemellett a rubel is gyenge szinten, de stabilizálódik, mely párosul egy világviszonylatban is olcsónak tekinthető termelési költségekkel, s ez szavatolja az olajcégek pozitív teljesítményét.Naffa Helena kitér arra is, hogy mindeközben az orosz cégeknél is volt egy szemléletváltás, egyre transzparensebbek, az osztalékpolitikák is átláthatóbbak lettek, és pont azokban a cégekben sok a potenciál, amelyek most kezdenek áttérni a transzparensebb működésre.Ilyen a, ahol bejelentették, hogy megemelik az osztalékot. Mindemellett van egy elmozdulás a vállalatvezetésben is, osztalékhír pedig társulva az új vállalatvezetési irányokkal jelenthetnek egy újabb pozitívumot a részvényárfolyam számára.

Az olajszektorhoz képest a gázpiac némileg rosszabb képet fest. Azonban az orosz olaj és gáztermelő szektor az egyik legolcsóbb a világon, így ebben a környezetben is képesek jövedelmet termelni. A gázpiaci szereplők közül a Gazprom rendelkezik monopóliummal a csővezetéken keresztüli gáz exportra. A másik cég, amely érdekes lehet, az a, amely cseppfolyósított gázt termel és exportál és további komoly növekedés előtt áll a vállalat. Itt a földrajzi elhelyezkedés jelent előnyt, ahol nem ritka a -50 fokos hőmérséklet, innen -160 fokra lehűteni a gázt, hogy szállítható legyen meglehetősen olcsóbb, mint Katarban, mely a világ vezető gázexportőre.

Miért vegyen egy befektető orosz részvényalapot?

A fentiekből is látszik, hogy, éppen emiatt nem is javasolt egy kisbefektető számára, hogy egyedül nekiálljon ennek a portfóliónak a kikeverésére., hiszen az ezeket kezelő portfóliómenedzserek sokkal közelebbről és napi szinten követik az érintett vállalatokkal kapcsolatos változásokat.Természetesen az orosz részvénypiac kockázatokat is rejt magában, a kockázatokhoz ugyanakkor magasabb hozampotenciál is társul. Pálfi György kiemelte, hogy jelenleg az orosz gazdasági ciklus közepén tartunk, mindemellett van egy globális növekedési lassulás, amikor a defenzív szektorok felértékelődnek, mint ahogy a magas osztalékhozamot fizető iparágak is a ciklikus szektorokkal szemben.A magyar piacon elérhető orosz részvénypiaci kitettséggel bíró alapok teljesítményét alapvetően az index teljesítménye határozza meg, mivel az alapok legalább 80%-ban kell, hogy részvényt tartsanak, a maradék 20% az, amiben a portfóliómenedzsereknek van mozgásterük. Az Aegon orosz részvényalap esetében például tavaly benchmarkot cseréltek, a helyi, bécsi tőzsde által kalkulált indexről áttértek az MSCI-os orosz indexre, ami jobban hasonlít más nemzetközi orosz részvényalapok kitettségére, illetve az új stratégia szerint akár 100% fölé is mehet a részvények súlya.A részvényalapok idei féléves teljesítménye elég meggyőző volt, június végégig több mint 30%-ot hoztak, erről legutóbb a részvényalapok féléves teljesítményét összefoglaló cikkünkben számoltunk be.

Azoknak a befektetőknek, akik nagyobb hozampotenciállal bíró befektetést keresnek, és egyúttal magasabb a kockázatvállalási hajlandóságuk, jó kiegészítés lehet egy ilyen részvényalap befektetési portfóliójukban. Emellett, az alap jó lehetőség a devizák közti diverzifikációra, amennyiben nem minden befektetésünket szeretnénk forintban tartani.

A szakértők szerint az első féléves piaci felülteljesítés az orosz részvényalapok esetében indokolt volt, a jegybankok lépései és a részvénypiaci alacsony pozícionáltság miatt pedig a jövőben is kitarthat a jó részvénypiaci hangulat.