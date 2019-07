450 milliárd forint szivárgott el a kötvényalapokból, az EU dobott mentőövet?

A befektetési alapokról és a megtakarítási piaci változásokról is szó lesz a Portfolio október 1-jei Öngondoskodás konferenciáján. Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

Százmilliárdok hiányoznak

Mentőövet dobtak a pénzpiaci alapok?

A befektetési alapok féléves teljesítményéről eddig megjelent összesítőket itt olvashatja el:A válságot követő laza monetáris politika sokáig a kötvényalapok malmára hajtotta a vizet, hiszen a csökkenő kötvényhozamok miatt bekövetkező árfolyam-emelkedésen a vállalati kötvény és állampapír-portfóliók nagyon szépen meg tudták szedni magukat. Aztán megállt a lazítás, sőt, átmenetileg az amerikai Federal Reserve még szigorítani is kezdett, ami jócskán betett a kötvényalapok hozampotenciáljának. Az idei év fordulót hozott a szigorítás elhalasztásával és a kötvényhozamok újbóli csökkenésével, viszont ez önmagában még kevésnek bizonyult, hogy megállítsa a szektorból történő pénzkiáramlást.A nyomott hozamok miatt egyre több pénz kezdett el átvándorolni az elmúlt években ingatlanokba, ingatlanalapokba és a biztonság mellett egyre nagyobb hozamot nyújtó lakossági állampapírokba; 2017 elejétől 2018 végéigAz idei év azonban fordulatot hozott vagyonbeáramlás szempontjából, ha a szektor egészét nézzük, januártól március végéig ugyanis nettó 485 milliárd forinttal bővült a piac. Ez viszont nem a befektetők aktivitásának köszönhető, hanem csupán annak, hogy. Így az év elejétől május végéig összesen 471 milliárd forintnyi vagyonbeáramlást könyvelhettek el a rövid kötvényalapok, a befektetői pénzkivonások üteme viszont nem valószínű, hogy meg fog állni a közeljövőben.

Sokat elmond a piaci trendekről, hogy míg 2016 végén csak a kötvényalapok kezeltek közel 1375 milliárd forintot, most a kötvényalapok és a volt pénzpiaci alapok (melyek most kötvényalapokká avanzsálódtak, vagyis a piac úgy 90%-a) együttesen kezelnek ennyi pénzt.

Érdekes fennforgást hozott a legnagyobb kötvényalapok közt is a pénzpiaci alapok átminősítése. Az OTP Optima, sokáig nemcsak a legnagyobb kötvényalap, hanem a legnagyobb magyar befektetési alap is bekerült méret szempontjából a pénzpiaci alapból átminősített CIB Start Tőkevédett alap mögé, amely 153 milliárd forintos vagyonával szerezte meg a dobogó első helyét.A legnagyobb kötvényalapok kezelt vagyona egyébként csökkent 2019 első félévében 5,2%-ot, 51 milliárd forinttal. A legtöbb pénz nominálisan az OTP Optimát hagyta ott (mintegy 24,4 milliárd forint), arányaiban viszont a Budapest Állampapír alap vagyona csökkent a legjobban a toplistások közül. Nem minden alapnak van oka panaszra: a K&H Kötvény 16,76 milliárd forintos vagyonbeáramlásával arányaiban is a legnagyobb eszközállomány-növekedést könyvelhette el.

Azért még mindig lehet szépen keresni

Ha vagyonáramlás szempontjából nem is, hozam szempontjából fordulatot hozott 2019 a kötvényalapoknak, hiszen globálisan elkezdtek esni a kötvényhozamok, ami jótékonyan hatott a kötvényportfóliók árfolyamára.A jövőbeli hozam szempontjából fontos kérdés lesz, hogy merre mennek a jegybankok a világon: jelenleg rengeteg befektető áraz Fed-lazítást (ami jótékonyan hatna a kötvényalapok hozamára), viszont közel sincs akkora mozgásterük a jegybankoknak, mint a válság után volt, így a kötvényalapok reneszánsza (már ha lesz egyáltalán), jóval rövidebb lesz.A kötvényalapok jelentős része egyébként rég nem látott módon tudta gazdagítani ügyfeleit eddig az évben, a legjobban teljesítő, de az Erste nemzetközi és feltörekvő piaci alapja is 6,7 és 6,6% hozammal jutalmazta befektetőit. Jól teljesítettek a magyar hosszú állampapírokba és vállalati kötvényekbe fektető alapok is.

Idén is voltak persze olyan kötvényalapok, amelyekkel bukni lehetett, de jóval csekélyebb számban, mint tavaly. Hat forintos, lakossági sorozat áll mínuszban az év eleje óta. Az alacsonyabb teljesítményű kötvényalapok egyébként rövid lejáratú kötvényekbe fektetnek, melyek jelenleg elég alacsony hozampotenciállal kecsegtetnek.

A szórásadatokat is vizsgálva elmondható, hogy a kevésbé volatilis kötvényalapok többsége -1 és 4% körül teljesít, a nagyobb szórást produkáló alapok viszont nem mindig képesek fenntarthatóan felülmúlni ezt a teljesítményt. A legvolatilisebb kötvényalapok a Budapest Alapkezelő feltörekvő piaci kötvényalapjai, illetve az Aegon nemzetközi és lengyel kötvényalapjai.

A kötvényalapok teljesítményét végül a Sharpe-mutató szerint is összehasonlítottuk, amely azt mutatja meg, hogy egységnyi szórásra vetítve mekkora többlethozamot tudott felmutatni az alap egy adott időtávon.Három éves időtávon a forintos, lakossági sorozatok közül a Diófa Alapkezelő Magyar Posta Takarék hosszú kötvényalapja produkálta a legjobb Sharpe-mutatót, ezt követte az Erste feltörekvő kötvényalapja, majd az OTP Maxima - mindhárom hosszú kötvényalap.