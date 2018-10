5 villámtipp, ha befalapba tennéd a pénzed

A befektetési alapokról és egyéb megtakarítási lehetőségekről is szó lesz a Portfolio október 16-ai Öngondoskodás konferenciáján. Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

1. Nem minden a (múltbéli) hozam

hogy egyes alapok hogy teljesítettek a referenciahozamukhoz képest (pl. egyes indexek, mint az RMAX, a ZMAX vagy az S&P 500),

illetve hogy teljesítettek a versenytársaikhoz képest.

Ha befektetést keresünk, gyakran hajlamosak vagyunk csak a hozam alapján dönteni, befektetési alapok esetében ez önmagában viszont nem sokat jelent, hiszen ellentétben egy bankbetéttel vagy egy kötvénnyel, itt múltbéli adatokat látunk, semmi információt nem kapunk a jövőbeli (várható) teljesítményről.A múltbéli hozamadatok persze nem teljesen használhatatlanok a befalapok esetén sem, többek közt kideríthetjük segítségükkel:Alább összegyűjtöttük a hazai piacon befektető, forintos abszolút hozamú alapok hozamait és a gyakran benchmarkként szolgáló RMAX (a három hónapnál hosszabb, de egy évnél rövidebb futamidejű kötvényeket követő) index változását egyéves időtávon. Látható, hogy egy év alatt ezek az alapok egyébként alulteljesítették az indexet az alacsony hozamkörnyezet és a rosszul teljesítő BUX miatt, hosszú távon (fontos megjegyezni, hogy a befektetési alapok többsége hosszú távra szóló eszköz) ez a tendencia viszont nem jellemző.

2. Nézzük meg a díjakat

az említett 1-5%-os tranzakciós díjat (bár van, ahol ez párszáz forintban limitált érték, de találkozhatunk minimum díjakkal is),

az alap árfolyámba épített vagyonkezelési költségeket és letétkezelési díjat, ami jellemzően a teljes portfólióra terhelt 0,5-3%,

aktívan kezelt alapoknál a referenciahozamok feletti hozamrészre jellemzően 20%-os sikerdíjat is terhelnek, melyet szintén a hozamba építve vonnak le,

illetve bizonyos alapok alkalmazhatnak büntetődíjakat akkor, ha túl korán (például befektetés utáni öt nap letelte előtt) visszaváltjuk befektetési jegyeinket.

Ha befektetési jegyeket vásárolunk, a brókerünk jellemzően egyféle díjat jelenít meg a képernyőnkön: az alap tranzakciós jutalékát, ez viszont közel sem az egyetlen olyan költségtétel, mely negatív hatással jelentkezik a hozamunkra nézve. Összességében egy alapnál ki kell fizetnünk:Érdemes a díjakat, költségeket latba venni, mielőtt egy alap megvételéről döntünk és ezek tükrében értelmezni a hozamokat: vajon megéri egy adott alap díjait kifizetni a versenytársaihoz és a benchmarkhoz viszonyított hozamért cserébe. Ez különösen a mai, alacsony hozamkörnyezetben lehet érdekes, hiszen a magas díjak felemészthetik azt a kevés hozamot is, melyet egyes eszközökkel elérhetünk - érdemes lehet ilyenkor elgondolkodni azon is, hogy a mögöttes eszközöket esetleg elérhetjük-e olcsóbban akár közvetlenül megvásárolni, nem egy alapon keresztül.A díjakról egyébként a befektetési alapok Kiemelt Befektetői Információs dokumentumaiban tájékozódhatunk, az MNB viszont összegyűjtve ezeket elérhetővé teszi weboldalán az alapok egységes költségmutatóival, az úgynevezett TER-mutatóival együtt.Íme a legnagyobb abszolút hozamú alapok MNB által nyilvántartott költsége:

3. Nem érdemes túldiverzifikálni

Bár a kockázatok porlasztása miatt szinte közhely, hogy nem érdemes egy lapra feltenni mindent és egyféle eszközosztályba pakolni az összes pénzünket, fontos észben tartanunk, hogy a befektetési alapok számottevő része is egy komplett, diverzifikált értékpapír-portfóliót ad a kezünkbe.Vannak olyan alapok is, amelyek más alapokba fektetnek, vagyis úgynevezett alapok alapja konstrukcióban működnek. Gyakran ezeket prémium ügyfeleknek értékesítik, mint "kész" befalap-portfóliók, azonban fontos tudni, hogy általában minden egyes ilyen rétegnek plusz díja van, mely hozamveszteség formájában jelentkezik. Vagyis egy olyan alapok alapja konstrukcióba fektetünk, amely olyan alapokba fektet, melyek más alapokba fektetnek, háromszor megsarcolják az ügyfelet - így ha például egy mögöttes alap bruttó 6%-os hozamot ér el és minden alap 1% kezelési költséget levon, 3% marad belőle az ügyfélnek.Az ilyen túldiverzifikált, több rétegű alapok alapja konstrukciókat érdemes elkerülni - hacsak nem olyan befektetési eszközöket adnak a kezünkbe, melyeket egyébként nem tudunk olcsóbban megvenni.

4. Érdemes spórolni az adón

tartós befektetési számlán (TBSZ) keresztül a gyűjtőévtől számított harmadik év után a kamatadóteher 10%-ra csökken, ötödik év után pedig adómentesen hozzáférhetünk befektetésünkhöz. Idő előtti feltöréskor nemcsak adóterheket, hanem egyes szolgáltatóknál plusz díjakat is ki kell fizetnünk, sőt, jellemzően a TBSZ-eket külön számlaként kezelik a brókercégek így a számlavezetési díjak is duplikálódnak.

Egyszeri díjas életbiztosításokon keresztül is spórolhatunk adót, ugyanis itt három év után felére csökken az adóteher, öt év után pedig adómentesen hozzáférhető a pénz. Itt viszont nem szigorúban vett befektetési alapokba, hanem biztosítós portfóliómenedzserek által kezelt eszközalapokba fektethetünk be és összességében ezek a termékek drágábbak lehetnek, mint egy TBSZ. Jó hír viszont, hogy általában haláleseti biztosítás is jár hozzá.

5. Aktív vagy passzív?

az aktívan kezelt alapok jellemzően kevésbé volatilisek, mint passzív versenytársaik, viszont bikapiac esetén alulmaradhatnak passzív társaikhoz képest,

passzív alapoknál nincs lehetőség túlteljesíteni a piacot, míg egy kompetens / szerencsés portfóliómenedzser képes erre,

az aktív alapok viszont jellemzően drágábbak, mint a passzív alapok, mivel a portfóliómenedzser munkáját és az aktív tradeléssel kapcsolatos díjakat is ki kell fizetnünk.

A befektetési alapok hozamát 15%-os kamatadóteher sújtja, melyet a szolgáltató automatikusan levon, ha kivesszük a pénzünket a termékből. Van viszont rá mód, hogy kikerüljük ezt az adóterhet, például:A válság óta komoly befektetői dilemma, hogy bízzuk-e portfóliómenedzserekre a pénzüket vagy elég-e, ha csak berakjuk egy indexkövető alapba, majd hagyjuk, hogy a piacok mozgásával együtt alakuljon a befektetésünk árfolyama. Olyan befektetési nagyágyúk, mint Warren Buffett is fogadtak - és nyertek - az aktívan kezelt alapok ellen. A tengerentúlon rekordnépszerűek lettek a passzív tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) és a sorra zárnak be az aktív stratégiát követő hedge fundok. Ennek ellenére nem érdemes elvetni az aktív alapok gondolatát, hiszen:Hogy melyikbe érdemes befektetni teljesítmény szempontjából, nehéz előre megmondani, sőt, Magyarországon még a historikus hozamokból is nehezen tudunk kiindulni, hiszen nincs egy 100%-ban magyar részvényekbe fektető aktívan kezelt alap sem.Az aktív-passzív kérdésre mégis 1-1 kiragadott példával megpróbálunk válaszolni, mintegy szemléltetés gyanánt. Alább megnéztük a legnagyobb abszolút hozamú alap, az OTP Supra, az aktívan kezelt régiós értékpapírokba fektető Concorde Részvény alap, a BUX ETF és az RMAX tízéves, historikus teljesítményét. Látható, hogy egy indexkövető alappal tíz év alatt kevesebb mint duplájára nőtt a pénzünk, míg az aktívan kezelt Supra 400% fölötti hozamot tudott elérni - arra persze nincs garancia, hogy ez a jövőben is így lesz.