Befagyasztották a pénzkiadást az argentin alapok, megrohamozták őket a befektetők

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Több mint egy tucat befektetési alap jelezte az illetékes hatósági szerveknél, hogy olya nagy tőkekivonási igény jelentkezett hirtelen a befektetők részéről, hogy kénytelenek voltak átmenetileg felfüggeszteni a befektetési jegyek visszaválthatóságát.Nagy a baj az országban más téren is, a dollárban denominált, 2028-ban lejáró államkötvények 40 cent közelébe estek vissza, a devizatartalék az elmúlt hónapban 10 milliárd dollárral eset vissza, csak tegnap 900 millióval (jelenleg 60 milliárd dollárnyi devizatartalék maradt), a helyi részvényindex pedig kétéves mélypontra került, ráadásul legújabban az S&P is gyakorlatilag részleges államcsődöt jelez előre a kötvényekre vonatkozó új minősítésével.A befektetési alapok kapcsán azért történt néhány alap esetében ideiglenes befagyasztás a pénzkiadásban, hogy ezzel megelőzzenek egy nagyobb lakossági rohamot. Úgy tudni, hogy több alapkezelő is gondolkodik azon, hogy hagyja-e lakossági ügyfeleit ilyen időkben kiszállni az alapjaiból.Egy szakértő szerint a probléma sajnos túlmutat a lakossági ügyfeleken, ugyanis sok kis- és középvállalkozás is azon gondolkodik, hogy kivegye pénzét az argentin befektetési alapokból.