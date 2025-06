Végre megállapodott az USA és Kína, és igazából ez a baj

Úgy tűnik megszületett a nagy kínai-amerikai kereskedelmi megállapodás, amely évekre meghatározhatja a két ország gazdasági kapcsolatait, miközben fontos üzeneteket hordoz azon országok számára is, akik most kényszerülnek megállapodni a világ legnagyobb gazdaságával. Megnézzük a várható makrogazdasági és piaci hatásokat is, de ami talán még ennél is érdekesebb, hogy találtunk néhány rejtett üzenetet a sorok között, amire érdemes lesz figyelni a jövőben.