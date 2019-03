Csalódtak az EU-s szabályokban, akik a pénzedet kezelik

A befektetési alapokat és alapkezelőket érintő legfontosabb EU-s és hazai szabályváltozások és új javaslatok is kiemelt helyet kapnak a Portfolio március 21-ei Investment, Wealth and Savings konferenciáján. Ne maradj le róla! ÁTTEKINTÉS

Tavaly januárban lépett hatályba a befektetők védelmét és hatékonyabb tájékoztatását célzó MiFID 2 és a Priips, A szabályozók abban bíztak, hogy az új sztenderdek bevezetése több befektetési termék vásárlására ösztönzi majd a megtakarítókat,növeli a tőkebeáramlást és a gazdasági növekedést is erősíti.A CFA Institute 496, befektetési területen dolgozó szakembert kérdezett a MiFID 2 és a Priips hatásairól, közülük 59% mondta azt, hogy az új MIFID-szabályokkal nem lett jobb a végfelhasználóknak,és csupán 19% nyilatkozta,hogy a MiFID elérte célját.A Priipsszel kapcsolatban kritikaként merült fel, hogy az új szabályok szerint különböző forgatókönyvek mellett kell az ügyfeleknek bemutatni a termékkel elérhető hozamot, ugyanakkor a szakértők szerint ezzel sok esetben túlzottan optimista forgatókönyveket is kapnak az ügyfelek, ami nem biztos, hogy célravezető.A problémák között említik a szakértők a tranzakciós költségekkel kapcsolatos elvárásokat. A szabályok szerint az alapkezelőknek az értékpapírok vételi és eladási költségeit is ki kell mutatniuk egy portfólióhoz kapcsolódóan, emiatt viszont sokan nulla vagy negatív tranzakciós költséget mutatnak ki az ügyfelek felé,és itt nem feltétlenül arról van szó,hogy a szolgáltatók számolnának valamit félre, hanem sokkal inkább a kimutatási metódussal van a gond.Ugyancsak probléma a MiFID 2 által előírt célpiac meghatározás, és ezen belül is főleg az, hogy az EU-n belül több olyan térség is van, ahol nem kérik a negatív célpiac meghatározását egy-egy befektetéshez kapcsolódóan.