Csúcsokat döngetnek a részvénypiacok - Mibe fektetnek a profik?

Enyhül a feszültség

Hogy állnak a mintaportfóliók?

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a júliusi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben hét alapkezelő szerepeltette magát.A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Aegon Alapkezelő, Amundi Alapkezelő, Diófa Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, MKB-Pannónia Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő.Enyhültek a kereskedelmi háborús feszültségek júliusban a G20-as találkozó után és a Fed is újra laza pályára állhat, ami újabb magaslatokba repítette a tőzsdéket. Több portfoliómenedzser is megjegyzi viszont, hogy a tárgyalások kimenetele egyáltalán nem borítékolható és jó eséllyel el fog húzódni az ügy (egy szakember szerint még akár 2020 utánig is). A Fed óvatossága viszont jó jelnek minősíthető, hiszen a jegybank kész megtámogatni a gazdaságot lassulás esetén, így egy komoly válság talán elkerülhető lesz a romló növekedési kilátások ellenére - véli egy profi befektető.Az európai piacon ismét a Brexit van terítéken Boris Johnson miniszterelnökké való kinevezése után, aki hard Brexitpárti politikusként könnyen lehet, hogy megállapodás nélkül viszi ki az unióból az országot, több hazai portfóliómenedzser is jelentősnek tartja a kiszakadás kockázatát. Szintén jelentős esemény Európában, hogy az EKB élén Christine Lagarde volt IMF-elnök kezébe kerül majd a staféta, akitől azt várják a portfoliómenedzserek, hogy laza monetáris politikát fog folytatni, ami támogathatóan hathat a növekedés hiányával küszködő egységes gazdaságra.Több profi befektető aggódik amiatt, hogy megvan az esély az Iránnal való háborúra, ami egy szakember szerint alapjaiban forgatná fel a befektetési világot, addig is a csörte pedig növeli a nyersanyagpiacok volatilitását.A szakemberek többnyire egyetértenek abban, hogy a piacok volatilis időszak elé néznek, az viszont eltér, hogy ki miben lát fantáziát: van, aki fejlett részvényekben, van, aki feltörekvő kötvényekben és van, aki a volatilitás miatt inkább alternatív eszközökben, - mint ingatlanok vagy nyersanyag-, tartaná a pénzét.A portfóliómenedzserek nagyon minimálisan módosították csak pozícióikat júliusban; összességében enyhe elmozdulás figyelhető meg a részvények felé, míg a kötvényekből inkább kitáraztak a szakemberek. A legnépszerűbb kategória persze továbbra is az alternatív maradt.

A részletes bontásból kiderül, hogy a legnagyobb eszközkategóriát a pénzpiaci eszközök adják, ezt követik az abszolút hozamú eszközök, majd a nemzetközi kötvények, állampapírok, szinte holtversenyben a hazai kötvényekkel és a fejlett részvényekkel.

Az alábbi ábrán jól látszik, hogy a befektetési szakemberek nagyon enyhén növelték részvény- és alternatív kitettségüket, míg a kötvényekből inkább kitaráztak fiktív portfólióikban.

Hosszabb távú trendeket szemlélve elmondhatjuk, hogy megállt a részvények év eleje óta tartó súlycsökkenése a mintaportfóliókban, míg a pénzpiaci eszközök súlya tovább csökkent.

A pontosabb kép miatt érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólió ajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlókat az alábbi linkeken közvetlenül is elérheti:A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.