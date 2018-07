Elbukott a szuverén román alap terve

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Valer Dorneanu, az alkotmánybíróság elnöke a döntést követően a sajtónak elmondta: egy ilyen befektetési alap létrehozását nem törvénnyel, hanem kormányhatározattal kellett volna elfogadni, ezért nyilvánították alkotmányellenesnek a jogszabályt. A törvényt Klaus Iohannis államelnök és az ellenzéki jobboldali Nemzeti Liberális Párt (PNL) támadta meg az alkotmánybíróságon.Az alap létrehozását a kormány fő erejét képező szociáldemokraták tűzték ki még a 2016-os parlamenti választás előtt. A szociálliberális kormánykoalíció által megszavazott jogszabály szerint a befektetési alap tőkéje öt év alatt 9 milliárd lejre (1,9 milliárd euró) emelkedik, amit az állami vállalatok adnak össze fokozatosan. A szuverén alap működését egy kilenc tagú testület felügyeli, akiket a pénzügyminisztérium nevez ki. A kormány szerint a szuverén alap megfelelő eszköz arra, hogy nagyszabású infrastrukturális beruházásokat valósítsanak meg.Az ellenzék és Iohannis is azzal vádolta a kormányt, hogy a szuverén alap létrehozásával lényegében saját politikai céljaira akarja felhasználni az állami vállalatok vagyonát és pénzét. Klaus Iohannis konkrétan azt is kifogásolta, hogy a befektetési alap ellenőrzése nem átlátható, illetve szerinte Románia nemzeti érdekeivel ellentétes, hogy veszteséges vállalatokat is besoroltak a fejlesztési alapba.