Itt a lista: ezekkel a magyar alapokkal tudtál a legtöbb pénzt keresni idén

Abszolút hozamú alapok

Az abszolút hozamú alapok idei éve nem egy sikertörténet, bár a piac egésze pozitív átlaghozamot tud felmutatni, az idei évben inkább tőkekiáramlás jellemzi a kategóriát. Természetesen vannak itt is olyan alapok, amelyek vonzó hozamokat tudnak felmutatni, ilyen a meglehetősen nagy kockázattal dolgozó OTP EMDA, amely idén eddig 8,4%-ot tud felmutatni. Az alap befektetéseinek nagy részét jelenleg a betétek teszik ki, de jelentős kitettsége van még forint, euró és jüan shortban, illetve ennél is nagyobb dollár longban.8% feletti hozamnál jár az OTP G10 Euró A sorozata is, amely az EMDA-hoz hasonlóan jelentős kockázattal rendelkezik, és jelentősebb short pozíciói vannak forintban, euróban, jenben, valamint norvég és svéd koronában, az EMDA-hoz hasonlóan ez az alap is dollár longban ül (egyébként mindkét alapot Büki András kezeli). A legjobb öt hozamot felvonultató listára a Hold Alapkezelő és a Marketprog egy alapja is felfért.

A legnagyobb vagyont kezelő abszolút hozamú alapok közül egyedül a Citadella és a Concorde Columbus tud pozitív hozamot felmutatni, ezek közül is a Citadelláé a legmeggyőzőbb 3,7%-kal. A legnagyobb öt között az OTP Supra teljesítménye a leggyengébb jelenleg több mint 5%-os mínusszal.

Ingatlanalapok

Az ingatlanalapoké az egyetlen olyan kategória, ahol nemcsak a legjobb hozamot bemutató táblázatban, hanem a legnagyobb vagyont kezelő sorozatoknál is csak pozitív hozamokkal találkozunk. A legjobb 11,7%-os idei hozam a Raiffeisen Ingatlan A sorozatához kötődik, amely főleg ipari, kereskedelmi és logisztikai ingatlanalapokba fektet. Az öt legnagyobb ingatlan a portfólióban: Parkway Irodaház, Rózsakert Bevásárlóközpont, Szinvapark bevásárlóközpont, Dévai Center Irodaház és Dana I. Ipari Ingatlan (ezekből három Budapesten, egy-egy pedig Miskolcon és Győrben található).A második legjobb hozamot a Duna House lakásalapja tudja felmutatni 10,6%-kal, amelyben mintegy 63%-ot tesznek ki az ingatlanbefektetések, a portfólióban 67 lakóingatlan van, zömében Budapesten.

A legnagyobb vagyont kezelő ingatlanalapok között is kiemelkedik a Raiffeisen alapjának teljesítménye, igaz, itt a "legrosszabb" teljesítmény is meghaladja a 2%-ot, tehát a legnagyobb alapok mind pozitív hozamot tudnak felmutatni idénre.

Részvényalapok

Egyáltalán nem mondható könnyűnek idén a hozamszerzés a részvénypiacokon, ez meglátszik a magyar részvényalapok teljesítményén is. Inkább azok az alapok tudtak érvényesülni, amelyek egy-egy sztorit vagy piacot tudtak jól megfogni. Ezt bizonyítja a legjobb hozamokat felvonultató táblázat is: az Aegon orosz részvényalapja 8% feletti, az OTP Ázsiai Ingatlan alapjának sorozatai 4-5% közötti hozammal bírnak. Kiemelkedik a listán a Dialóg Expander 11%-ot meghaladó hozama. Az alap a novemberi havi jelentés szerint főleg nemzetközi részvényekbe fektet, a legnagyobb pozíciói az alapnak múlt hónapban a Molban, az Exxon Mobilban, a Chevronban, a Genelben és a Rosneftben voltak.

A legtöbb pénzt kezelő öt részvényalap kivétel nélkül mínuszban van az évre, a legnagyobb bukók egyelőre az OTP Omega Fejlett Piaci Részvény A sorozatánál és az Aegon Közép-Európai Részvény A sorozatánál vannak.

Kötvényalap

A kötvényalapok is megsínylették az utóbbi időszak volatilitását, de a nemzetközi kötvényalapok azért jól tartják magukat idén 3-4,5% közötti teljesítményükkel. Az Aegonnak a lengyel és nemzetközi kötvényalapja is bekerült a legjobb öt közé, ahogy a Raiffeisen, a Budapest és az Allianz egy-egy alapja is.

A legnagyobb kötvényalapok között csupán a Budapest Alapkezelő BFM Konzervatív Kötvényalapja tud pozitív, 1,6%-os hozamot felmutatni idén, a legrosszabb hozamot pedig a K&H hosszú kötvényalapja tudhatja magáénak a nagyok közül mínusz 3%-kal.

Vegyes alapok

A legjobban teljesítő vegyes alapok ötös listáját a Concorde alapjai dominálják, közülük is kiemelkedik 2,5%-os eddigi hozamával a dinamikus stratégiájú Concorde Molto Forte HUF részalap. A legnagyobb alapok közül pedig egyedül az Erste Megtakarítási alapok alapja konstrukció tud kevéske hozamot felmutatni, a K&H több alapja és az MKB egyensúly alapja is mínuszban jár.

Pénzpiaci alapok

A pénzpiaci alapok esetében jól jött a rövid kamatok visszaesése, emellett a BAMOSZ statisztikák alapján is egyértelműen megfigyelhető egy tőkebeáramlási trend, ami a volatilis piacokat elnézve nem meglepő lépés a befektetők oldaláról. Jó pár év után az idei lehet az első év, hogy a pénzpiaci alapok pozitív tőkebeáramlással zárhatják az évet.A legjobban teljesítő pénzpiaci alapok mindegyike pozitív hozamot tud felmutatni idénre, igaz, mindössze 10-30 bázispontos pozitív teljesítményről beszélünk. A legjobban közülük a K&H tőkevédett forint pénzpiaci alapja hoz jelenelg 0,3%-kal, ezt két CIB-es, egy aegonos és egy OTP-s alap követi.

A legnagyobb pénzpiaci alapok közül egyedül a CIB Hozamvédett alapnak van 02%-os pozitív hozama, a többi alap egyelőre 0-1-0,4%-os mínusznál jár.