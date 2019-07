Kivégezték a magyar bankbetétek riválisait - Szinte semmi nem maradt belőlük

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

74 milliárd maradt az egykori 1600 milliárdból

Az egyik legfontosabb tényező, hogy januártól a meglévő pénzpiaci alapoknak is meg kell felelniük egy EU-s előírásnak, amely szigorúbb befektetési, kockázatkezelési és ügyféltájékoztatási előírásokat határoz meg az alapoknak. Emiatt több alap is kötvényalappá alakult át, ez pedig jelentős tőkeátrendeződést hozott magával, a pénzpiaci alapok kárára.

A globális, és ezen belül a magyar hozamkörnyezet továbbra is alacsony, a nagy jegybankok egyelőre nem szigorítanak, az MNB sem lépett a kamatemelés útjára, mindez pedig azt jelenti, hogy egy ideig még meg kell barátkozni a pénzpiacok alapok esetében a nulla közeli hozamokkal.

Ezekből az alacsony hozamokból ráadásul még az alapkezeléshez, letétkezeléshez köthető egyéb díjakat is ki kell termelni, amelyek mind csökkentik a befektetőknek kimutatott nettó hozamot.

Sokszor az szól a pénzpiaci alapok mellett, hogy könnyen pénzzé tehetőek, hiszen likvid eszközöket tartanak. Csakhogy azóta már a piacon van a Magyar Állampapír Plusz, amely hasonlóan jó likviditási lehetőséget tud biztosítani a lakosságnak, jóval magasabb hozam mellett.

Szinte teljesen eltűntek a befektetési térképről a pénzpiaci alapok,. A vagyoncsökkenésben több dolog is szerepet is játszik:Most gyakorlatilag ott tartunk, hogy a még közel nulla százalék körüli kamatot biztosító bankbetétek is jobb választásnak tűnnek a lakossági befektetők számára, mint a lakossági pénzpiaci alapok. Az éven belüli bankbetétek például 0,2% körüli kamatot biztosítanak:

Hogy milyen nagy vérengzést okoztak a főként szabályozói változások a pénzpiaci alapoknál, jól mutatja a lenti ábra: a december végi 606 milliárd forintból május végére kevesebb mint 80 milliárd forint maradt.

A januárban életbe lépő EU-s szabály rögtön meg is mutatta a hatását:, miután az alapok egy része kötvényalappá alakult át. Azóta is folyamatos a tőkekivonás, igaz, már jóval visszafogottabb mértékben, és ebben szerepet játszik az is, hogy a hozamok terén sem remekeltek a megmaradt alapok (a fentiekben leírtak miatt).

A K&H alapja a legnagyobb

A megmaradt pénzpiaci alapok közül a, ez az alap kezeli a teljes kategória vagyonának közel 40%-át. A második helyen az MKB Forint Likviditási Alap áll 12,3 milliárddal, ezt az Aegon Pénzpiaci alap követi 7,6 milliárddal., utóbbi több mint megmásfélszerezte vagyonát hat hónap alatt a befektetői tőkebeáramlásnak köszönhetően. Összességében viszont a megmaradt alapok több mint 10%-os tőkevesztést könyveltek el fél év alatt, egy éves időtávon viszont több mint 5%-kal nőtt a vagyonuk.

Még a 0%-os hozam sem volt meg

A forintos, lakossági pénzpiaci alapok teljesítménye az idei első fél évben nem volt valami rózsás,. Az ezek között a "legjobbnak" mondható teljesítmény az MKB Forint Likviditási alapé, amely mínusz 0,01%-ot hozott, ezt az Aegon Pénzpiaci követte -0,07%-kal, majd az OTP Prémium Pénzpiaci mínusz -0,08%-kal. A listán szereplő alapok között egyébként csak az Aegon alapja tudott egy- és hároméves időtávon pozitív hozamot felmutatni.

A megmaradt pénzpiaci alapok között azért voltak jobban teljesítő alapok is, ezek a dollárban denominált alapok, amelyek a dollár árfolyamából profitálhattak nagyobbat. A pénzpiaci alapok, révén likvid és alacsony kockázatú eszközökbe fektetnek, szórásuk sem magas. A sorozatok között egyedül az MKB Dollár Likviditási alapnak volt magasabb, 0,4% körüli szórása egy év alatt.

Ha a ZMAX-ot vesszük kockázatmentes hozamként, devizás sorozatokkal együtt 7 olyat találunk, amely pozitív, egységnyi szórásra vetített hozamból számolt Sharpe-mutatót tudott produkálni. A legjobb Sharpe-mutatója a K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci alapnak volt, ezt követte az Accorde USD Pénzpiaci, majd az Aegon Lengyel Pénzpiaci intézményi sorozata.