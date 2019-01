Leszerepeltek a magyar részvényalapok: rengeteg a 10% fölötti bukó

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Csúnyán ért véget a tavalyi év

Visszatért a volatilitás

Hiába toltuk be a pénzt

Míg 2017-ben nettó 53 milliárd forintot öntöttek a befektetők a hazánkban kezelt részvényalapokba, tavaly már "csak" 16,8 milliárd forint áramlott ebbe az eszközosztályba.

Korábban írtunk arról, hogy melyek egyes kategóriákon belül a tavalyi év legjobban teljesítő alapjai, ezeket az összefoglalókat itt olvashatja el:A sokéves trendet megszakítva tavaly különösen izgalmas éve volt a világ tőkepiacainak; az Egyesült Államoktól kezdve Törökországon keresztül egészen Kínáig szinte egy olyan tőzsde sem volt, amely megúszta volna a tavalyi évben a volatilitást. Míg például a magyar blue chipek árfolyamát követő BUX "csak" 0,6%-os mínuszban zárta 2018-at, az amerikai Dow Jones 5,6%-ot, az S&P 500 pedig 6,2%-ot veszített az értékéből. Mindez semmi a Eurostoxx 600 -13,2%-os vagy éppen a kínai Shanghai Composite -24,6%-os teljesítményéhez képest. Ilyen környezetben nem meglepő, hogy a Magyarországon kezelt részvényalapoknak sem volt éppen jó éve; nagyon kevés olyan alap volt 2018-ban, amely pozitív hozamot tudott hozni, míg a vesztesek közt nem volt ritka a kétszámjegyű hozamcsökkenés sem.Egyelőre megosztottak a szakemberek annak kapcsán, hogy merre tovább; a legtöbb elemző, közgazdász úgy véli, nagyobb volatilitásra kell számítani 2019-ben a tőzsdéken, mint ami az elmúlt években megszokható volt, globális összeomlástól viszont egyelőre nem kell tartani, hiszen egyelőre még csak növekedéscsökkenésről és nem recesszióról van szó a világ fontosabb gazdaságaiban.A 2017-es év jelentős felfutást hozott a részvényalapok piacának mind hozamok, mind értékesítés szempontjából, tavaly viszont részben a tőzsdék kiábrándító teljesítménye miatt némelyest csökkent az eszközosztály népszerűsége.

Minimálisan bár, de ehhez a részvényalapok még hozzá is raktak valamennyit a BAMOSZ legfrissebb elérhető, november végi adatai szerint, hiszen 18,5 milliárd forinttal növekedett a részvényalapok kezelt vagyona. Ezek szerint az adatok szerint a magyar részvényalapok 398 milliárd forintot kezelnek.Sajnos ezeken a számokon a decemberi összeomlás hatása még nem látszik, ha ezzel is korrigálunk, becslésünk szerint úgy 6-7%-kal kerül lejjebb a magyar részvényalapok kezelt vagyona, ami körülbelül 25-28 milliárd forintos bukást jelent.

Míg a BAMOSZ összesítőiből még nem derül ki a decemberi összeomlás alapokra gyakorolt hatása, a részletesebb, alaponkénti lebontásból már igen. A legnagyobb 15 Magyarországon kezelt részvényalap vagyona körülbelül 16 milliárd forinttal lett kurtább a 2017-es év végéhez képest, ami 7,7%-os változásnak felel meg. A legnagyobbak közül egyetlen alap volt, amely növelni tudta vagyonát, ez a K&H Navigátor volt, melynek eszközállománya 12,7%-ot nőtt egy év alatt. A legnagyobb nominális vagyonveszteséget a legnagyobb részvényalap, az OTP Quality szenvedte el 4,6 milliárd forintos csökkenéssel, míg arányaiban az Aegon Közép-Európai Részvény alap eszközállománya csorbult a leginkább.Az alapok hozamadatait vizsgálva egyértelműen megállapítható, hogy a befektetői pénzkivonások mellett a hozam is jelentős hatással volt az alapok kezelt vagyonának csökkenésére, hiszen a legnagyobb részvényalapok közt mindössze egy volt, amely pozitív hozammal zárta az évet. A legnagyobb alap, az OTP Quality 1,8%-ot bukott tavaly, a Concorde évek óta jól teljesítő részvényalapja 3,3%-os mínuszban zárt, míg az Aegon közép-európai részvényalapja jelentősebb, 8,2%-os mínuszban köszönt el 2018-tól.

Kevesen úszták meg

Alig négy lakossági, forintos részvényalap tudott tavaly pozitív hozamot felmutatni; volt, amelyiket a BUX gyengélkedése viselt meg az év elején, volt, amelyik a kínai-amerikai kereskedelmi háború "áldozata" lett, vagy éppen a török krízisé, de számos olyan alap is akadt, amely az év végéig, az amerikai tőzsdék decemberi összeszakadásáig tartotta magát és akkor vérzett el.

A legjobban teljesítő alap tavaly a Dialóg Alapkezelő Expander alapja volt, ez egy feltörekvő piaci alap, amely 11,7%-os hozammal tudta tavaly gazdagítani befektetőit. Ezt követte az Aegon orosz alapja 6,3%-os hozammal, az OTP Ázsiai ingatlanokban közvetett kitettséget felvevő alapja 3,6%-os hozammal, illetve a Hold Alapkezelő közép-európai részvényalapja 0,3%-os hozammal. Minden más forintos, lakossági alap ezeken kívül bukott tavaly.

Bőven akadt viszont olyan alap, amely kétszámjegyű mínuszokat produkált, a legdurvább visszaesést a török piacon befektető alapok szenvedték el, melyek nemcsak a török részvények, hanem a líra gyengélkedését is el kellett, hogy tűrjék.

Egyéves időtávon a részvényalapok hozam-szórás mutatói egy elég széles sávban mozogtak, de voltak olyan szereplők, akiknek még így is sikerült kitűnniük a tömegből. 1 éves időtávon az Aegon és az OTP orosz és török alapjai produkálták a legnagyobb volatilitást, a legkisebb volatilitással pedig a Hold alapkezelő részvényalapja dolgozott. Hároméves időtávon is hasonló a helyzet: itt is az orosz, török alapok a legvolatilisebbek.

Az egységnyi szórásra vetített hozamokból számolt Sharpe-mutatók listáján messze az első helyen végeztek a magyar részvényalapok, ezen belül is az indexkövető portfóliók.A vizsgált lakossági részvényalapok közül 56 rendelkezik a nullát meghaladó Sharpe-mutatóval, vagyis ennyi alap esetén volt kifizetődő a kockázatmentes hozamnál magasabb kockázatot vállalni.

A következő oldalon az összes Magyarországon kezelt részvényalap minden sorozatának teljesítményét vizsgáltuk meg: