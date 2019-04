Letarolta a magyar piacot a profi befektető, most elárulta, miben lát fantáziát

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A nemesfémekkel egyébként érdemes aktívan kereskedni: jól ki lehet használni a hangulati ingadozásokat, melyek befolyásolják a piacot. Az árupiaci eszközöknek nincs cash flowja, így az árupiacon mindig nagyon domináns a félelem és a mohóság - sokkal jobban lekereskedhető, mint a részvénypiacon vagy kötvénypiacon.

Egyre inkább kezd beleavatkozni Trump a monetáris politikába, ami nem szerencsés, de elég volt egy kisebb decemberi tőzsdei esés és Trump megjegyzései ahhoz, hogy a Fed 180 fokos fordulatot tegyen és a korábbi, várt szigorítás helyett az idei évre nézve változatlan alapkamatot valószínűsítsen.

ez olyan, mint egy lavina: egy ideig a hó mennyisége is stabil marad az újabb hóesések után, aztán egyszer csak valami megindítja a csuszamlást. Ez a tőkeáttételre is igaz: ha megindul az ellenkező irányú mozgás, ez elég komoly robajjal fog járni. Minél tovább tart a stabil időszak, annál nagyobb instabilitás követi majd.

Ha jön egy recesszió, az várható, hogy nagyon gyorsan leesnek a kamatok nullára és újabb kötvényvásárlásba kezd az amerikai jegybank.

Büki András: Az egyik legkomolyabb hozamot az év során a forint short és az év eleji dollár long eredményezte. Az volt a meggyőződésem, hogy az Európai Központi Banktól semmilyen szigorításra nem számíthatunk és az MNB is folytatja a nagyon laza monetáris politikát, a Fedtől viszont azt vártam, hogy lépni fog és szigorítani fogja a kamatpolitikát. Úgy tűnt, hogy ez a monetáris politikákban várható divergencia segíteni fogja a dollár erősödését és ez a számításom be is jött. Az év elején még 1,25 körül is volt az euró/dollár, aztán márciusban elkezdett csökkenni az árfolyam. Ezzel párhuzamosan a forint is gyengülni kezdett. Így a dollár long a régiós devizákkal szemben szép nyereséget termelt.Az év közepe felé egyébként az euró-forint pozíciómat jelentősen visszavágtam, amikor elértük a 330 körüli szintet, de év végén a pozíció jelentős részét újranyitottam, majd az idei év első negyedévében tovább növeltem a forint short mértékét - ez a pozíció az idei évben is jelentős lesz majd. Arra számítok, hogy bár mutat kilengéseket, a forint leértékelődési pályán marad; technikailag és fundamentálisan is úgy tűnik, magasabb euró-árfolyamot fogunk látni.Ezen kívül a nemesfémekre felvett long pozíción is sikerült szép hozamot elérni a második félévben. Nagyon túladottnak tűntek technikailag a nemesfémek és egy elég komoly long pozíciót építettem ki ezekre, a felvett pozíciók egy része még most is megvan. A nemesfémkitettségre egy stratégiai pozícióként gondolok; részben a jegybankok nemesfémvásárlása miatt - a devizatartalék egy részét csoportosítják át dollárból aranyba -, részben pedig a nagy jegybankok ultralaza monetáris politikája miatt komoly felértékelődés előtt állhatnak ezek az eszközök hosszú távon.A nemesfémeknek nincsen semmilyen belső értéke, így nehéz megfogalmazni, hogy mi a fair ára az aranynak vagy az ezüstnek. Így összességében próbálok aktívan kereskedni a nemesfémekkel, viszont stratégiailag longolom mind az ezüstöt, mind az aranyat.Mexikó is jövedelmezőnek bizonyult. Az új elnöktől eléggé megijedtek a piacok, mert félbehagyatta a mexikóvárosi repülőtér építését, ezt pedig sokan gazdaságpolitikai kockázatként értékelték. Az ezt követő novemberi pánikban sikerült nagyon olcsón mexikói kötvényeket vennem, az év végére ezek már szép hozamot termeltek, ami hozzájárult az alap egész éves teljesítményéhez. Ezeket egyébként még mindig tartom; jelenleg egy mexikói kötvény 8% körül hoz és az infláció középtávon várhatóan 4% alatt fog maradni, így nagyon szép reálkamatot kínálnak. Emellett nagyon olcsónak mondható a mexikói deviza; részben Donald Trump elnök külpolitikája, a fal és a külkereskedelmi megállapodások felrúgása miatt is. Mexikó - Kanada mellett -, ugyanakkor úgy tűnik, hogy kedvezőbb elbírálásra számíthat az elnök részéről, a NAFTA várhatóan szinte változatlan állapotban fenn tud maradni.Összességében én úgy gondolom, hogy az új mexikói elnök populista politikája nem olyan különleges, hogy ez indokolná a mexikói eszközök nyomott árazását, úgyhogy a mexikói kötvénypozíciót is tartani tervezem. Szerintem egyébként az USA monetáris politikai fordulata is kedvezni fog a mexikói kötvényeknek; nagyon nagy a kamatkülönbözet, amit egy mexikói államkötvény biztosít egy amerikai államkötvényhez képest és a devizájuk is olcsó.Volt egy nagyon komoly török pozícióim, amely augusztusra jelentősebb veszteséget termelt az alapban. Év végére viszont a folyamatos vásárlásoknak köszönhetően sikerült kis nyereséggel a pozíció nagyobb részéből kiszállni. Nem számítottam arra, hogy ilyen olcsó lesz a török líra, és hogy ekkorát esnek a török kötvények, úgyhogy az időzítés itt messze nem volt tökéletes, de összességében ezek az eszközök is inkább hozzájárultak az alap pozitív teljesítményéhez.Nagy veszteséget inkább az argentin pozíció okozott; az itt kialakult helyzet szerintem sokakat meglepett. Argentínának folyó fizetési mérleghiánya miatt folyamatos tőkebeáramlásra volt szüksége, ez viszont hirtelen megállt és az IMF-hez kellett fordulniuk. Az ezután következő argentin válságkezelés tankönyvi volt, de kevésnek bizonyult: a kötvényhozamok újabb csúcsokra ugrottak, az argentin peso pedig újabb mélypontra esett.Az argentin pozíciót azóta is tartom, úgy gondolom, az októberi választások után megnyugodhat a piac. Sokan tartanak attól, hogy visszatér Cristina Fernández de Kirchner, Argentína korábbi elnöke, aki félő, hogy az IMF-et is két lábbal fogja kirúgni az országból. Az argentin sajtóban viszont azt lehetett olvasni, hogy márciusban ott jártak a Templeton képviselői, akik Kirchnerrel személyesen is találkoztak, ennek során a politikus ígéretet tett arra, hogy honorálni fogja a jelenlegi elnök, Mauricio Macri által aláírt megállapodásokat: nem akar csődöt jelenteni a Macri-kormány által kibocsátott kötvényekre és az IMF-fel kötött megállapodást sem tervezi felrúgni. Ez mindenképpen megnyugtató, még akkor is, ha következő kormány kevésbé lesz piacbarát.Úgy gondolom, a fejlett jegybankok közül most már sehol nem számíthatunk a monetáris kondíciók szigorítására. Még az Egyesült Államokban sem, ahol a növekedési ciklus nagyon hosszúra nyúlt, jelentős a kapacitáskihasználtság, az új munkanélküliek száma 50 éve nem volt ilyen alacsony, a bérek dinamikusan növekednek és az infláció is megjelent, úgy tűnik, hogy a jegybank még akár lazításra is adhatja a fejét.A Fed politikája hatalmasat fordult fél év alatt; októberben Jerome Powell elnök még úgy nyilatkozott, hogy messze vagyunk a semleges kamatszinttől. Úgy tűnik, az amerikai jegybank abba az irányba megy, amit a piacok mutatnak neki, vagyis amit a határidős jegyzések és a kötvénypiacok beáraznak. Az idei évre pedig most már vágás van beárazva, a Fed pedig továbbra sem fog homlokegyenest szembe menni a piacokkal, már csak azért sem, mert Trump is megmondta, hogy mi a feladata a jegybanknak.Szerintem a jegybankoknak hosszú távon nincs ráhatása arra, hogy viselkednek a tőkepiacok. Mint említettem, inkább a kötvénypiac diktálja a jegybank lépéseit és nem fordítva. Júniusra 120 negyedéves lesz az amerikai gazdasági növekedés, hamarosan jönni fog a teljesen természetes recesszió.Az elmúlt tíz évben az amerikai vállalatok rendkívül eladósodtak, annak érdekében, hogy saját részvényeket visszavásároljanak, ezzel tőkeszerkezeti arbitrázst hajtottak végre. Olcsón tudtak kibocsátani kötvényeket, a részvénytőke elvárt hozama jóval magasabb volt, ezért megérte kötvényeket kibocsátani, a befolyó összegből részvényeket vásárolni és osztalékot fizetni. Ennek köszönhetően a cégek növelni tudták az egy részvényre jutó eredményüket is. A rendszerben lévő tőkeáttétel folyamatosan nőtt a laza monetáris politikával párhuzamosan:Hamarosan az elmúlt 1-2 év növekedését szolgáltató fiskális stimulus is ki fog kopni. Már az amerikai jegybank is arra számít, hogy a következő években vissza fog térni az amerikai gazdaság a trendszerű növekedéshez, ami nem a jelenlegi 4-5%, hanem sokkal inkább 2-3%. Nagyon meglepő egyébként, hogy a fiskális stimulus a gazdasági ciklus végén nem okozott inflációt, én azonban úgy gondolom, hogy előbb-utóbb erre sor kerül. Annak ellenére, hogy a bérnövekedés eléri a 2007-2008-as dinamikát, az infláció nem lódult meg.A 2,375%-os alapkamat ehhez képest brutálisan alacsonynak mondható. Már csak azért is, mert a múltban recesszió esetén az amerikai jegybank átlagban 5 százalékponttal vágta a kamatot, tehát ha megáll a jegybank ezen a szinten, -2,5% köré kellene lemennie a jegybanknak, ami nem életszerű.Egy recesszió esetén a Fed eszköze az újabb mennyiségi lazítás, kötvényvásárlás lenne. Ezzel egy végtelen spirálba kerülne az amerikai jegybank mérlegfőösszege, már az amerikai elemzők is azt feltételezik, hogy cikluson átívelve, az idő 1/3-ában nulla közeli kamatokkal kellene operálnia a Fednek. Ennek oka, hogy még ennyire a ciklus végéhez közelítve sem sikerült elérnie az amerikai jegybanknak a neutrálisnak mondott alapkamathoz.Trump az első olyan elnök, aki aktívan foglalkozik a tőzsdei árfolyamokkal és legalább olyan fontos a számára, hogy hol vannak a részvényindexek, mint hogy mekkora a GDP növekedés. Trump mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a növekedési ciklust minél tovább elhúzza, ennek az egyértelmű velejárója lesz az infláció, erre pedig a jegybank nem fog úgy reagálni, ahogy korábban tette.Addig nem kell nagy összeomlás miatt izgulni, amíg a piac bízik a kormányban, illetve a monetáris politikában. Az viszont rendkívüli hitelvesztést okozhat a monetáris politikának, ha az inflációs nyomásra nem reagálnak kamatemeléssel. Összességében úgy gondolom, az amerikai dollárralinak meg vannak számlálva a napjai.

Egy olyan elnök, aki napi 4 órán keresztül tévét néz és Twitterezik, és ezek a legfontosabb tájékozódási pontjai a világ dolgairól, szerintem egy komoly külpolitikai és gazdasági kockázatot is jelent.

Az alapkezelésben a legfontosabb, hogy megtaláljuk azokat az eszközöket - különösen a feltörekvő piacokon -, amelyeket a befektetők nem kedvelnek, rossz hírek sújtották őket és ezért olcsó árazáson forognak.

Akkora hozampotenciállal kecsegtetnek ezek a rázós időszakok, hogy kár lenne kihagyni, hosszú távon komoly hozamot lehet azzal elérni, ha merünk kockázatot vállalni, amikor mindenki eldobja.

Én úgy gondolom, hosszú távon nem lehet kockázatvállalás nélkül érdemi hozamot elérni, ez a többlet kockázatvállalás viszont időnként rövidtávú veszteséget is jelent.

bármelyik abszolút hozamú alap, amely szeretné megtartani a befektetőit, kénytelen lesz a kockázati profilján emelni.

Óriási optimizmus épült be a technológiai cégek árfolyamába, ami előbb-utóbb biztosan ki fog pukkanni és maga alá fogja temetni az egész amerikai tőzsdét.

Sok befektető és jegybank azért szereti a dollárt, mert körbenéz a világban és megállapítja, hogy a dollár még mindig a legkisebb rossz, és legalább van valami hozama. Ennek a deltája ugyanakkor már nem a dollár irányába változik: szerintem további kamatemelésekre nem lehet számítani és igaz, hogy az eurózónában még negatív kamatok vannak, ott a további lazításnak politikai és technikai korlátai is vannak. Az európai kötvények számottevő részét az EKB megvette és nem tud többet venni, egyrészt jogszabályi keretek miatt, másrészt azért, mert nincs értelme, hiszen csökkentené a piaci likviditást és hatósági árasítaná ezeket az eszközöket. Másfelől ott vannak a politikai ellenfelei is a mennyiségi lazításnak: az északi országok nem érdekeltek a további lazítási körökben. Emiatt szerintem sokkal nagyobb akadálya van annak, hogy az eurózónában a jelenleginél lazább monetáris politikát lássunk.Úgy gondolom, felelős feltörekvő piaci ország nem tartja tartalékának nagy részét dollárban. Trump nagyon kiszámíthatatlanul viselkedik és ellenfélként lép fel olyan országokkal szemben is, akikkel korábban partneri volt a viszony. Például az EU-val szemben is vámokat tervez kivetni. Nem biztonságos egy olyan országnak dollárban tartani a tartalékait, amely esetleg összetűzésbe keveredhet az amerikai külpolitikával, vagy magával Trumppal.A dollár tartalékokban lévő aránya egyébként aránytalanul nagy, 30% körül van a világkereskedelemben a dollár aránya, míg a jegybanki tartalékokban 62% körül mozog. Ebben szerepe van annak, hogy az eurózóna szétesés közeli állapotba került és nem tud az euró a dollár helyettesítője lenni a devizatartalékokban. Persze az elmúlt időszakban a dollár jól is teljesített, így nem adott okot a jegybankoknak arra, hogy megszabaduljanak tőle. Ha egy szuverén vagyonalapnak vagy egy jegybanknak az a célja, hogy hozamot érjen el fejlett piaci kötvényeken, a dollárral szemben nem sok alternatívát talál a piacon, a jövőben viszont egyre kisebb lesz a dolláron elérhető kamat, a politikai kockázat pedig óriási.Látni lehet ezt azon is, hogy a Fed vezetésébe nominált két jelöltje nem szakértő, hanem hozzá lojális emberek. Próbálja a saját embereivel feltölteni a jegybankot, ami nem arra mutat, hogy a Fed egy olyan független jegybank maradhat, mint az elmúlt évtizedekben volt.Ott vannak a kínaiak is, akikkel most éppen kereskedelmi vitái vannak az amerikaiaknak: 400 milliárd dollár körül van az amerikai kereskedelmi passzívum Kínával szemben, így a kínaiak természetes dollármegtakarítók; ami dollárt kapnak az amerikaiaktól, dollárban denominált eszközökbe fektetik. A kereskedelmi vita miatt viszont egyre kevésbé érdekük, hogy az amerikai állampapírokat tartsák, látható, ahogy egyre több aranyat vettek most az elmúlt időben.A jegybankok egyébként általában elég sok aranyat vesznek mostanában: a központi bankok vették tavaly meg az aranykitermelés 20%-át, ez komoly többletkeresletet jelent. Ezen felül egymás devizáiba fognak majd diverzifikálni a feltörekvő piaci országok: a kínaiak vesznek rubelt, az oroszok kínai kötvényeket, így multilaterálisan kezelik majd a tartalékaikat. Már csak azért is, mert a fejlett világban nem sok helyen találnak reálkamatot fizető eszközöket - igaz ez egyébként a magyar intézményi befektetőknek elérhető állampapírpiacra is.Az elmúlt években óriási káosz volt az eurózónában. Az euró szerepe sokkal nagyobb lehetett volna a devizatartalékokban és általában a nemzetközi kereskedelemben, ha az utóbbi évek kisebb-nagyobb válságai nem történnek meg. Ugyanakkor én úgy gondolom, hogy az euró-dollár árfolyam elérte a mélypontját, most felértékelődés következhet. Az eurózónában nem számítok már ennél lazább monetáris politikára (igaz, szigorúbbra sem), sem további válságokra.A görögöknél kezd magára találni a gazdaság - bár az államadósság még mindig nagy, azt nagyon kedvező feltételek mellett finanszírozza az IMF, illetve az eurózóna. A költségvetés egyenlege pozitív, megindult a GDP-növekedés, az ingatlanárak növekedése, a munkanélküliség is jelentősen csökkent az elmúlt időben. Az eurózónában ezek a kedvenc eszközeim: vannak görög bankrészvényeim és görög ETF-kitettségem, ezektől nagyon erős teljesítményt várok.Az ilyen típusú befektetéseknél nagyon fontos kérdés, hogy mit árazott be a piac; tavaly az orosz részvénypiac volt a legjobban teljesítő a világon, míg a brazil volt a második legjobb. Ez egész egyszerűen azért történt, mert annyira rossz volt a tőkepiaci hangulat ezekben az országokban, hogy nem tudott hova romlani.12 éve foglalkozom ezekkel a piacokkal és úgy látom, hogy nem igazán éri meg a legtöbb feltörekvő piacon stratégiai pozíciót vállalni; akkor kell megvenni ezeket az eszközöket, amikor vér folyik az utcán - jó pár ilyen helyzet volt az elmúlt években és lesz is még. Ezt a filozófiát követem a továbbiakban is: taktikai megfontolásból próbálom megvenni ezeket az eszközöket, és még ha hosszú távon is jól néz ki minden, akkor is érdemes a nyereséget időnként realizálni. Nem tudjuk, hogy milyen fejlemények billenthetik ki az egyensúlyi állapotukból ezeket a piacokat.Nagy tanulság volt a tavalyi év, korábban elképzelhetetlen volt, hogy a török állampapírpiacon ilyen veszteség keletkezzen. Anélkül, hogy csődöt jelentett volna Törökország, augusztus elejére már közel 60%-os mark-to-market veszteség volt a török állampapírokon forintban kifejezve. Úgy, hogy szinte minden más piac akkor még emelkedő trendben volt, ez elég durva. A törökökkel kapcsolatosan azóta sokkal óvatosabb vagyok, bár Törökországban most a legmagasabb a reálkamat a feltörekvő piacokon, olyan politikai többletkockázat van most a piacokon, amely maximum taktikai befektetésre ad lehetőséget. Idén is tervezek a török piacon befektetni, de nem szeretnék hosszú távra elköteleződni, az egész biztos. Az elmúlt években sok olyan helyzet adódott, mely során nagyon olcsón lehetett államkötvényeket és devizát venni, meggyőződésem, hogy Törökországban is lesz még ilyen lehetőség, és nem feltétlenül most.Arra kell törekedni, hogy egyrészt a pozíciót megfelelően méretezzük, másrészt pedig az elmúlt 12 év tapasztalatai azt mutatják, hogy ha tízből egy-két ilyen trade nem jön be, és fejre áll az adott ország, az még bele, kell, hogy férjen a dologba.Persze nem egy általános tőkepiaci válságra, medvepiacra gondolok, hanem egy-egy egyedi helyzetre. Ilyen volt például a brazil, az orosz, a török helyzet többször is vagy Mexikó. Általában lehet olyan helyzeteket találni, amikor olyan hozam / kockázat mellett forognak ezek az eszközök, amely elég attraktívvá teszi őket. Nagyon nem mindegy, hogy ilyenkor fektetünk be vagy akkor, amikor nyugalom van és teljesen más az árazás. Az ilyen lehetőségeket próbálom kiaknázni az EMDA alapban, ebből kifolyólag a volatilitása is magasabb lesz, mint egy trendkövető alapnak.Az átlagos magyar befektető nem szereti a volatilitást; egy jól eladható pénzügyi terméknek a legfontosabb paramétere, hogy ne legyen benne nagy árfolyam-ingadozás. Magyarországon nem népszerűek a kockázatosabb eszközök, mert sokan megrettennek a drawdowntól, vagyis attól, hogyha visszaesik egy alap árfolyama. Hiába ajánljuk ezeket a termékeket 3-5 évre, gyakran előfordul, hogy naponta nézegetik a befektetők az árfolyamokat, ez nem segíti a hosszú távú befektetést.Fontos tényező az is, hogy Magyarországon sokan nem portfólió-szemléletben gondolkodnak. Az EMDA-nak fontos jellemzője, hogy a volatilitás mellett általában negatívan korrelál a kockázatosabb eszközökkel, ami portfólióépítés esetén nagyon hasznos tulajdonság. Feltéve azt, hogy nem a 100%-át fekteti egy ügyfél ebbe az alapba, a portfóliójának hozamát akár növelni is, a volatilitását pedig csökkenteni tudja egy ilyen termékkel.E tényezők miatt nem olyan népszerű ez az alap, mint egy kisebb volatilitású termék, hiába hasonló a Sharpe-mutatója. Hosszú távon a volatilitásnak amúgy is kisebb szerepe van.Az én stratégiám egy contrarian stratégia - próbálom azokat az eszközöket megvenni, amitől a befektetők elfordulnak és azokat inkább shortolom, amik éppen közkedveltek. Nehéz eltalálni a piac tetejét vagy alját egy ilyen stratégiát követve, ebből kifolyólag a mark-to-market veszteség is a módszertan velejárója. Meggyőződésem viszont, hogy hosszú távon ezzel a befektetői szemlélettel értéket lehet teremteni.Úgy gondolom, nagyobb kockázatot kell vállalniuk. Az alapok esetén felmerül a vagyonkezelési díj és a sikerdíj, melyet az alapkezelő levon a benchmark feletti teljesítményből, tehát olyan hozamot kell produkálniuk, amely még az állam által a lakossági befektetőknek nyújtott hozamot is meghaladja. Ezt szignifikáns kockázat vállalása nélkül nagyon nehéz teljesíteni - pénzpiaci stratégiával, nulla közeli kockázatvállalással pedig egyenesen lehetetlen.Abból a szempontból is nehéz a helyzet, hogy Magyarországon kicsi a kockázatos termékek penetrációja; alig 6% a részvényalapok része a teljes magyar befektetési alap-piacon. Ez azt mutatja, hogy a lakosság nem kedveli azt a többletkockázatot, amit ez a fajta befektetés jelent az állampapírokhoz vagy a bankbetétekhez képest.Intézményi befektetőként egyébként az állampapírpiacon mi teljesen más hozamokkal szembesülünk, mint a lakossági befektetők, ezért azt gondolom, hogyEgy ZMAX fölötti 1-2 százalékos megcélzott hozammal nem lehet labdába rúgni egy lakossági kötvénnyel szemben.Várhatóan a magas lakossági kötvényhozamok egyébként hosszú távon is fenn fognak maradni, hiszen az állam jelentős többletvolument szeretne bevonni lakossági finanszírozási oldalról, ez pedig jelentős versenyhelyzetet teremt az abszolút hozamú alapok számára.A nemesfém egy olyan portfólióelem, ami nagyon hasznos lehet ilyen helyzetben. Alacsony a korrelációja más piacokkal, másrészt pedig szerintem a fejlett jegybankok a jövőben sem fognak normális kamatot biztosítani a megtakarításokra.Ezen felül a feltörekvő piaci kötvényeknek, részvényeknek minden portfólióban helye van, összességében olcsónak mondhatók ezek a piacok. A reálkamatok a feltörekvő piacok esetén még kifejezetten magasnak is mondhatók, a feltörekvő gazdaságok pedig sokkal komolyabb növekedés előtt állnak, mint Amerika. Az elemzők 16%-os eredménybővülést várnak idénre az amerikai piactól, ami elképesztően magas, főleg ha figyelembe vesszük, hogy idén már nincs adócsökkentés. A feltörekvő és európai részvénypiacok eredménybővülési várakozása ennek a töredéke. Az USA-ban hurráoptimizmus van: nagyon jól megy a technológiai szektornak, jól meg a gazdaságnak, most még a jegybank is támogatja ezt a ralit azzal, hogy nem fog annyit emelni, mint amennyit korábban szeretett volna. Az amerikai árakban már minden jó hír benne van.Az európai eszközök árazása viszont nagyon mostoha az amerikai társaikhoz képest, de ugyanez igaz a feltörekvő kötvényekre, részvényekre is - én taktikailag sokkal inkább ebbe az irányba kötelezném el magam. Az amerikai részvénypiaci ralit elsősorban a technológiai szektor viszi a hátán, Trump politikájával viszont pont ez a szektor járhat rosszul. A techcégeket világszerte könnyű megszívatni: Kínában az iPhone-értékesítések visszaestek, a Google az EU-ból kapja a gigabírságokat, ezen kívül nem fizettek adót és gyakorlatilag monopolhelyzetben vannak ezek a cégek, ami versenypolitikai oldalról is nagyon veszélyessé teszi ezt a helyzetet. 2018-ban az amerikai IPO-k 83%-a veszteséges cég volt, ezek közül nagyon sok volt a techcég. Most éppen a Lyft jött tőzsdére negatív 21-es P/E-n - vagyis a veszteségük 21-szerese volt a tőzsdei kapitalizációjuk. A 2000-es évek eleje óta nem volt ilyen magas a veszteséges cégek aránya az összes IPO között.