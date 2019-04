Meglépte az MNB: fél évig várnunk kell a pénzünkre a népszerű befektetésből

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

a nyilvános, nyílt végű ingatlanalapok befektetési jegyeinek likviditását közelíteni szükséges a nyilvános, nyílt végű ingatlanalapok eszközeinek likvidálhatóságához.

Azért csak elsősorban, mert a meglévő alapok és sorozatok forgalmazása továbbra is lehetséges lesz, azzal a kikötéssel, hogy az alapkezelőknek forgalmazási maximumot kell meghatározniuk minden olyan meglévő ingatlanapjukra és sorozatukra, ahol a visszaváltási idő nem haladja meg a T+180 napot (gyakorlatilag tehát minden eddigi alapra).

Megkérdeztük az MNB-t is, milyen forgalmazási maximumban gondolkodnak, de még nem kaptunk tőlük választ.

ügyfélköre van a sorozatnak

mennyire koncentrált az ügyfélköre

mennyi likvid eszközt tart az alap

és milyen befektetési politikával bír.

A piac szerint lenne jobb megoldás is a T+180-nál

Az ingatlanalapok kétharmada a lakosságnál van

Ennek köszönhetően tavaly év végére az 1545 milliárd forintos állomány kétharmada lakossági befektetők kezében volt.

Maradt az MNB az eredeti tervénél, a hivatalos ajánlás szerint, szemben a piacon most jellemző T+3 munkanapra. Ez azt jelenti, hogy aki a jövőben ingatlanalapot vesz és azt később visszaváltaná, 6 hónapot kell várjon a pénzére. A magyarázat is maradt az, ami eddig:, tehát ettől kezdve az alapkezelők elsősorban csak olyan új alap vagy sorozat forgalmazásában vehetnek részt, amelyek ezzel az új visszaváltási idővel rendelkeznek.Az ajánlásból ugyanakkor nem derül ki, hogy. Az világos, hogy így akarják visszafogni a meglévő ingatlanalapok és sorozatok értékesítését, de az nem, hogy mennyire.Megkérdeztünk több piaci szereplőt is, kaptak-e konkrét instrukciókat a maximum meghatározásához az MNB-től. Válaszaik alapján nincs hivatalos, sem informális elvárás a jegybank részről erre vonatkozóan, de arra számítanak, hogy a mostani számoktól nem elrugaszkodott maximumok meghatározását el fogja majd fogadni a felügyelet. Ami még itt fontos, hogy a maximum nem a vagyonra, hanem a befektetési jegyek darabszámára vonatkozik majd, amit ha a meglévő alapok elérnek, onnantól kezdve értelemszerűen már nem értékesíthetnek több befektetési jegyet.A megkérdezett piaci szereplők szerint kérdés, hogy lesznek-e olyan alapkezelők, amelyek megpróbálják majd valahogy kijátszani ezt a korlátozást. Ha igen, az MNB várhatóan tovább szigorít, hiszen tulajdonképpen most is a szektor önszabályozó jellegét rótta föl az ágazat egészének.Az ajánlásból azért az kiderül, hogy sorozatokra vonatkozóan várja el az MNB a maximumok meghatározását, tehát nem állhat fent az a helyzet, hogy intézményi és lakossági sorozatokat egy kalap alá vennének, ami logikus és örvendetes.Várhatóan a forgalmazási maximumok meghatározásakor figyelemmel lesz majd az MNB többek között arra, milyen Korábban az ajánlattervezet kapcsán a megkérdezett, ingatlanalappal rendelkező alapkezelők elmondták, pozitív, hogy az MNB igyekszik összhangba hozni az alapok jegyeinek visszaváltási idejét a mögöttes termék értékesítési idejével. Ugyanakkor sokak szerint egy nagyobb piaci likviditási sokk esetén ez a 180 napos korlát sem segítene.A Portfolio március 21-ei IWS konferenciáján résztvevő alapkezelői vezetők utaltak arra, hogy lenne erre a likviditási összhang-problémára sokkal hatékonyabb megoldás is, mint a visszaváltási idő növelése. Ilyen lenne például egy magasabb belépési díj, vagy magasabb belépési összeg, ami nagyobb visszatartó erő lehet és sokkal tudatosabb befektetésre ösztönözne. Ilyen egyébként már létezik több ingatlanalapnál is a piacon.Ahogy korábbi cikkünkben már utaltunk rá, a visszaváltási idő növelése miatt könnyen előfordulhat, hogy az ingatlanalapok a közeljövőben már nem fogják tudni azokat az értékesítési számokat hozni, mint eddig, miután a hosszabb visszaváltási idő sokakat elijeszthet ettől a befektetéstől. A rövid távú befektetést kereső befektetők várhatóan ugyanis más befektetések felé fordulnak majd. Ez utóbbi pedig nagyon is kapóra jöhet az államadósság-kezelőnek, amely idén jelentős összeggel növelné a lakossági állampapírok volumenét.Az ingatlanalapokban lévő vagyon látványosabb felfutása 2016-ban kezdődött el, 2016 végén, 2017 első felében még volt egy látványosabb felfutás az intézményi befektetők bevásárlásaiban, de onnantól kezdve a háztartások ingatlanalapokban kezelt vagyonának növekedése szinte minden negyedévben meghaladta az intézményi vagyonnövekedést.

A piacon lakossági befektetők számára elérhető ingatlanalapok többségénél a befektetési jegyek visszaváltási ideje a visszaváltási megbízás beérkezését követő 3-4 munkanap. Ez alól kivétel, ahogyan korábban is írtuk már, a Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap, ahol T+56 nappal számolhatnak a befektetők. Ennek nyilván az is az oka, amellett, hogy az alap igyekszik alkalmazkodni a lakáspiaci értékesítési időhöz, hogy az alap a többi alaphoz képest jellemzően nagyobb ingatlankitettséggel bír a portfólióban, így a gyorsan, pár nap alatt pénzzé tehető eszközök köre szűkösebb (cserébe viszont magasabb a potenciálisan elérhető hozam).Vannak olyan alapok is, amelyek bár a lakosság számára is elérhetőek, de csak belépési limittel. Ilyen például az Európa Ingatlan A sorozata, amely 25 milliós befektetési korláttól érhető el, vagy az OTP Prime alap, amely minim 10 milliós beszállást kíván meg, a Raiffeisen Ingatlan pedig 3 milliót. Hasonló korlátokat találunk dolláros és eurós sorozatok között, az OTP Dollár Ingatlan minimum 1000 dolláros, az OTP Prime Euró minimum 35 ezer eurós befektetéstől érhető el.