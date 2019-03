Megnyugtatta a piacokat a Fed - meddig tarthat még a szárnyalás?

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Fékezett a Fed, örülnek a befektetők

Biztonságra játszanak a profik

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a márciusi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben öt alapkezelő szerepeltette magát.A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Amundi Alapkezelő, Diófa Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, MKB-Pannónia Alapkezelő.A magyar befektetési alapokat kezelő profik úgy vélik, pozitív meglepetést okozott, hogy a Fed átmenetileg levette a szigorítást a napirendről, ez pedig meglódította a részvénypiacokat az elmúlt néhány héten. Ennek ellenére a világ növekedési kilátásai romlanak, ezért a jó hangulat valószínűleg csak átmeneti lesz.Több portfóliómenedzser is figyelmeztetett, hogy míg rövidtávon vélhetően jól fognak teljesíteni az amerikai részvények, könnyen elképzelhető egy tavaly év végihez hasonló visszaesés, hosszú távon pedig nem tarthat ki a romló makroadatok és várhatóan gyengülő vállalati eredmények miatt a pozitív hangulat. Egy szakember úgy véli, már most is túlvetté váltak a fejlett piaci részvények.Van olyan profit befektető, aki inkább a feltörekvő piacokban lát fantáziát, hiszen egy kínai-amerikai kereskedelmi megállapodás jótékonyan hathat a feltörekvő piacokra, míg Oroszország részvényei alulértékeltek. Egy másik szakember viszont kifejezetten óva int a feltörekvő piacoktól a politikai és gazdasági feszültségek miatt.Több szakember is kiemeli, hogy mindez kihathat a fejlett piacok kötvénypiacaira, hiszen a mérséklődő növekedési kilátások lejjebb szoríthatják a kötvényhozamokat, van, aki pedig a hosszú kötvényekben lát fantáziát.A profi befektetők mindezek ellenére biztonságos befektetéseket javasolnak a mintaportfóliókban: a részvények súlya enyhén csökkent, míg a kötvényeké, pénzpiaci eszközöké nőtt.A mintaportfóliókban továbbra is az alternatív eszközök képezik a legnagyobb súlyt, míg ezt a részvények, majd a kötvények követik.

A részletesebb bontásból már inkább mérsékelt kockázatvállalás tűnik ki: a pénzpiaci eszközök súlya a legnagyobb, míg a hedge fundok szerepelnek a második helyen. A legkevésbé népszerű befektetések továbbra is a haza és régiós részvények.

Az előző hónaphoz képest minimális változást mutatnak a mintaportfóliók: látható, hogy a részvénykitettségüket enyhén csökkentették a szakértők, míg a pénzpiaci és kötvény típusú eszközök súlya enyhén nőtt.

Az előző hónapokat is vizsgálva elmondható, hogy folytatódott a részvények tendenciózus csökkentése a mintaportfóliókban, míg a kötvények súlyának növekedése is kitartott.

A pontosabb kép miatt érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólió ajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlókat az alábbi linkeken közvetlenül is elérheti:A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.