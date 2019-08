Megosztottak a profi magyar befektetők a piacok jövőjével kapcsolatban

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Megosztottak a profik

Így állnak a mintaportfóliók

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók az augusztusi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben hét alapkezelő szerepeltette magát.A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Amundi Alapkezelő, CIB Alapkezelő, Diófa Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, K&H Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő.Megosztottak a portfóliómenedzserek a világgazdaság növekedésével és a részvénypiacok növekedésével kapcsolatosan: a kereskedelmi háború az Egyesült Államok és Kína közt kétség kívül növelte a feszültséget a piacokon, a növekedési adatok romlanak olyan nagy gazdaságokban, mint az USA, Németország, az Egyesült Királyság vagy éppen Kína, miközben a világ jegybankjai lazítanak vagy lazítani készülnek. Többen is megjegyzik, hogy a lazító globális jegybankok a részvények vételére, míg az elmérgesedő kereskedelmi háború eladásra sarkall. Egy profi befektető viszont hozzáteszi: ha egy nagyobb, 20% fölötti részvénypiaci esés áll be, Trump gyorsan elásná a csatabárdot Kínával, hogy a tőzsdéket megtámogassa,Mindezek ellenére több szakember továbbra is a részvényekben látja első sorban a fantáziát, a feltörekvő piacokkal kapcsolatosan viszont a legtöbben óvatosan (bár vannak, akik szerint az orosz, illetve a régiónk részvénypiaci érdekes befektetési lehetőségeket tartogathatnak). Több szakember javasol vételt, hiszen a visszaeséseknek köszönhetően jó beszállási pontok keletkezhetnek a sokáig túlárazott tőkepiacokon. Ha Európában akarunk kereskedni, fontos figyelnünk az olyan plusz kockázatokra is, mint a Brexit, ami szintén boríthatja a piacokat - bár emiatt azért a szakemberek többsége nem aggódik. Persze olyan profi befektető is akad, aki jelenleg nem javasolja a részvényeket és inkább nyersanyagokban, állampapírokban, alternatív eszközökben gondolkozik.Érdekes, hogy a részvények vételével egyelőre várnának a mintaportfóliójukban a befektetési szakemberek, egy nagyobb átsúlyozás miatt összességében pedig inkább a kötvényekbe, állampapírokba való átrendeződés figyelhető meg (a részvényeket preferáló szakemberek most nem nagyon változtattak a portfólióikon).A legnépszerűbb eszközosztály ezzel az alternatív után a kötvény lett.

A részletesebb bontásból kiderül, hogy a mintaportfóliókon belül (ahol a pénzpiaci eszközök egy nagy kategóriát képviselnek) a legnépszerűbbek, viszont ezeket követik az alternatív eszköznek számító abszolút hozamú alapok, majd a nemzetközi kötvények.

Az alábbi ábrán jól látható az átsúlyozás: az egyik alapkezelő 30%-kal növelte fiktív portfóliójának kötvénykitettségét, ami összességében a közel 4%-kal tolta a mintaportfóliókon belül a kötvények súlyát.

Hosszabb távú trendeket szemlélve elmondhatjuk, hogy a kötvények súlyának látványos növekedése egy hosszabb ideje tartó trend.

A pontosabb kép miatt érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólió ajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlókat az alábbi linkeken közvetlenül is elérheti:A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.