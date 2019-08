Megtépázta a magyar befektetők pénzét az augusztusi vihar

Kíváncsi vagy, hogy látják az alapkezelők a jövőt és milyen eszközökkel vennék fel a harcot az állampapírokkal szemben? Akkor gyere el október 1-jén a Portfolio Öngondoskodás konferenciájára, ahol kiemelten foglalkozunk a témával. Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

Augusztus 12-én összeomlottak az argentin pénz- és tőkepiacok, miután súlyos vereséget szenvedett Mauricio Macri köztársasági elnök az ország előválasztáson Alberto Fenández volt kormányfővel szemben, napon belül 30%-kal kerültek lejjebb az argentin tőzsdeindexek és a peso is 14%-ot gyengült.Ezen kívül a hónap közepén szakadni kezdtek a kötvényhozamok is, 14-én például a magyar tízéves referenciahozam történelmi mélypontra, 1,47%-ra került, miután 22 bázispontot esett, ami szintén növelte a volatilitást a tőkepiacon (a kötvényalapokra viszont többnyire inkább jótékonyan hatott).Ha mindez nem lenne elég, még az amerikai tőzsdék is jelentősen gyengültek, miután a Fed úgy döntött, hogy 25 bázisponttal vágja az irányadó kamatokat, ráadásul a kínai-amerikai kereskedelmi feszültség tovább rontotta a piacokon a hangulatot.Az augusztusi turbulenciát a magyar abszolút hozamú alapok is megérezték: a legnagyobbak közt mindössze egy olyan alap volt, amely a 14-éig tartó volatilis időszakot pluszban ülte ki, a többinek július 31-től számítva negatív volt a hozama. Jó hír viszont, hogy a legtöbb alap le tudta dolgozni a veszteségek egy részét, sőt, néhány alap még pluszba is fordult.

Érdemes külön egy szót ejteni Zsiday Viktor Citadellájáról is, melyet különösen megviselt az augusztusi turbulencia, csak ebben a hónapban, 14-éig 10%-ot csökkent az árfolyama. A portfóliómenedzser azonban sikeresen elkezdte ledolgozni a veszteségeket és augusztus 23-ig -7,87%-ra mérsékelte a július 31-től számított hozamot. Az alap idei hozama ezzel -7,5%, viszont indulástól számított hozama még mindig éves átlag 7,1%, ami rendkívül jónak mondható (igaz, az alap az elmúlt 3 évben egy kicsit gyengébben teljesített, -0,1% az éves átlag hozama ebben az időszakban).Visszatérve az abszolút hozamú alapok szélesebb körére, elmondható, hogy egyes alapok egész jól átvészelték a turbulens augusztust eddig, a Hold Alapkezelő egyes alapjai kifejezetten jól szerepeltek: a Superposition például szűk egy hónap alatt 4,6%-kal bővítette befektetőinek pénztárcáját, de 3% fölött hozott az ADÜTON és a Platina alapok is.

Persze elég sok alap akadt, amelyet jobban megviselt az augusztusi volatilitás, a legrosszabbul teljesítő 10 alap 2% fölötti mínuszt produkált július 31-től augusztus 23-ig.

Az év egészét nézve egyébként egyáltalán nem tragikus a kép, még olyan alap is akadt - a szintén holdos Platina Delta, amely közel 13% pluszban van idén. Jól teljesítettek az OTP kockázatosabb abszolút hozamú alapjai, az EMDA és a Supra is.

És persze olyan alapok is akadnak, melyeknek nem éppen jött be eddig ez az év, a Hold Expedició például több mint 15%-os mínuszban van. Ez az alap egyébként teljesen rugalmas, szinte bármibe fektethet a világon, legnagyobb kitettsége külföldi részvényekben van.

A legnagyobb magyar alapokat viszont (egy kivétellel) egyáltalán nem érintette rosszul az augusztus, sőt, a K&H Kötvény alap még 1% fölötti hozamot is el tudott érni egy hónap alatt, melynek köszönhetően a portfolió idei teljesítménye 7% fölé kúszott. Ennek oka, hogy a kötvényalapok a csökkenő hozamkörnyezetben általában jól teljesítenek, hiszen a portfóliójukban megtalálható kötvények árfolyama emelkedik.

Végül pedig fontos megjegyezni, hogy ezek az alapok szinte mind legalább 3-5 éves befektetési időtávra ajánlottak, így nem érdemes a cikkben szereplő, kevesebb mint 1 hónapos teljesítmény alapján befektetési döntést hozni ezeket illetően.