Megvan, mi okozhatja a következő válságot a Fitch szerint

Egy szerdán kiadott jelentésében a Fitch ara hívja fel a figyelmet, hogy egyre nő a befektetési alapokon belül a kockázatosabb eszközök aránya, ez pedig növeli a befektetők tömeges pénzkivonásának kockázatát is. Bár a kötvényalapok jellemzően tartanak némi likviditást,éppen a tőkekivonásos helyzetekre, de a sokasodó tőkekivonási kérelmek azt jelentenék, hogy aza alapok kénytelenek lennének nagyobb kötvénycsomagoktól megszabadulni, ami pedig hasonló kényszereladásokat válthat ki a piacon is.A témával és a vállalati kötvények körüli bizonytalansággal bár több neves közgazdász is foglalkozott, szerintük az a legnagyobb baj, hogy időben eltérés van a között, hogy mennyi idő alatt lehet pénzt kivonni az érintett alapokból és mennyi idő alatt lehet a mögöttes kötvényeket értékesíteni. Ez az időbeli különbség felgyorsíthatja vagy akár ki is válhatja az újabb piaci összeomlást.A Fitch szerint a vállalati kötvényalapok a globális alapkezelői piaci vagyon 15%-át teszik ki, jelenleg a teljes amerikai vállalati kötvényállomány 16%-át birtokolják. Probléma az is, hogy ezek az alapok főként az olyan vállalatok kötvényeit vették az elmúlt évtizedben, amelyek kockázatosabbak, és így magasabb kamatot is fizetnek. A befektetők is keresik ezeket az alapokat, az elmúlt 10 évben 245 milliárd dollárnyi friss tőkét vonzottak be.