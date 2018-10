Mi lesz az abszolút hozamú alapokkal? - Megszólal Zsiday, Szalma, Büki

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Idén még nem tudtak pénzt bevonzani az abszolút hozamú alapok

A teljesítmény az utóbbi 1-2 évben romlott el, a 3 vagy 5 éves évesített hozamok ugyanis az alapok többségénél még vonzó képet fest.

Idén korántsem volt olyan nyugodt évük a tőkepiacoknak, mint tavaly, az egyre sűrűsödő politikai kockázatok, a geopolitikai feszültségek, a feltörekvő piaci aggodalmak és a nagy jegybankok likviditáselszívó lépései okoztak néhány kellemetlen percet a befektetőknek, mindez persze a befektetési alapok számára is megnehezítette a hozamszerzést. Jó példa erre az abszolút hozamú alapok kategóriája, aholIdén év eleje óta a legnagyobb alapok is szenvednek a hozamépítéssel, a legnagyobb tíz alap közül négy mínuszban van, az egyéves teljesítmény még ennél is csúnyább képet fest.

Hogyan magyarázzák az idei évet a profik?

Azt látni, hogy az abszolút hozamú alapokat kezelő szakemberek többsége inkább long biasben ül, nem feltétlenül nyúlnak shorthoz, inkább defenzív eszközöket keresnek, de ilyen piaci környezetben ezeken az eszközökön is lehet veszteség.

A tőkepiacokon a felfelé ívelő ciklus vége felé járunk, a nagy jegybankok elkezdték kiszívni a likviditást a piacokról, ami eszközár-deflációban csapódik le. Egy monetáris politikai fordulat zajlik most, az EKB is bejelentette, hogy januártól abbahagyja az eszközvásárlást, Kínában is lassul gazdaság, mindez nem sok jót vetít előre a jövőben.

A Citadellában az év elején eladott, még tavaly vett, S&P 500-ra vonatkozó put opciókkal tudott sok pénzt keresni az alap ügyfeleinek, de folyamatosan figyeli a piacot, hol lehet short pozíciókat felvenni.

Szerinte addig érdemes a befektetőknek készpénzben maradniuk, amíg nincs nagy baj a piacokon.

Kockázatos eszközt, részvényt szerinte akkor kell venni, amikor a statisztikai hivatalok bejelentik, hogy recesszió van, de ettől még messze vagyunk.

Az abszolút hozamú alapoknak a lakossági állampapírok által ígért kamatokkal kell felvenniük a versenyt. Éppen emiatt úgy látja, nagyobb vagyonnövekedés a kategóriában nem várható a közeljövőben, inkább az állomány stabilan maradása lesz a jellemző, esetleg kategórián belüli átcsoportosítások lehetnek még.

Ha elölről kezdhetné az évet, akkor sem változtatna a stratégiáján, a hosszú távra felvett pozíciók idén is hoztak eredményt, bár lényegesen alacsonyabbat, mint tavaly.

Az alapban 3-5 évre, hosszú távra optimalizálnak, így nem lesz évente egyenletes eloszlása a hozamnak.

A piacokon - talán az USA-t kivéve -, nem volt trendszerűség az idén, így nehéz volt a pozícióvállalás. A készpénz pedig nettó veszteséget okozott a 0 vagy negatív kamatszintek és az alapkezeléssel kapcsolatos díjak miatt. Ezek okozhatták a gyengébb teljesítményeket más alapoknál.

Szerinte a piac késői emelkedési ciklusában van, így egy ellaposodó, rövidebb növekedés még várható.

Az abszolút hozamú alapokban továbbra is lát értékteremtési potenciált. Arra számítanak az alapkezelőnél, hogy a piacokon megnövekszik a volatilitás, amely az abszolút hozamú alapok számára sok lehetőséget tartogat, szemben a passzívan kezelt stratégiákkal.

Elmondása szerint talán kissé alábecsülte a problémás devizák (pl. török líra, argentin peso) gyengülési potenciálját, óvatosabb, jobban időzített pozícióvállalással eredményesebb lehetett volna.

A részvénypiac a késői ciklus végén van, így nem vár már további emelkedést.

Idén alapvetően a pozíciók tartását tervezi. Jelenleg nem lát okot a változtatásra.

Globálisan továbbra is a Trump által indított kereskedelmi háború kimenetelében lát kockázatokat. Kérdés, hogy Kína milyen válaszlépést fontolgat, vajon leépíti-e amerikai állampapír állományát, illetve változtat-e a jüan árfolyam kontrollján.

Itthon a pénzforgalmi hiány alakulása a legnagyobb kérdés, hogy milyen ütemben érkeznek be az EU támogatások.

Az abszolút hozam alapokat hosszabb, legalább 3-5 éves időtávra érdemes venni, és ennek megfelelően vállalnak ők is pozíciókat az alapokban. Akik rövid távon gondolkoznak, azoknak nem is ajánlják ezeket az alapokat.

Nem veszik az alapokat

Kíváncsiak voltunk arra, hogyan értékelik az idei évi történéseket a legnagyobb alapok kezelői, ők milyen befektetési stratégiát alkalmaznak és milyen jövőt jósolnak az abszolút hozamú alapoknak. Kérdéseinkre Zsiday Viktor, Szalma Csaba és Büki András válaszolt, akik a Citadella, a Supra és az EMDA portfóliómenedzserei.Májustól eltekintve idén csak tőkekiáramlás jellemezte az egykor még az egyik legnépszerűbb kategóriának számító abszolút hozamú alapokat,az abszolút hozamú alapok.

A legjobban és legrosszabbul teljesítő alapok

Az értékesítési számok romlásával, melyben szerepet játszik az is, hogy hozamszerzési lábon sem remekel idén a kategória. Egyelőre az abszolút hozamú alapok a kezelt vagyon alapján az ezermilliárd forint feletti kategóriában vannak, de még pár ilyen tőkekiáramlásos hónap, és ezermilliárd alá csökkenhet a kategória kezelt vagyona, ami legutoljára tavaly novemberben fordult elő.A vizsgált alapok között az idén eddig a legrosszabb tíz teljesítményt felmutató alapot tartalmazza az alábbi táblázat. Ezek közül két alapnak, a Marketprog kezelésében lévő Clareo alapnál és az Equilor Pillars Származtatott Alapnál van jelentősebb, 13 és 12%-ot meghaladó bukó az évben, de találunk a listán pár OTP-s, amundis, valamint egy Accorde-os és egy aegonos alapot is.

Azok között az alapok között, amelyek az idei évre nézve eddig pozitív hozamot tudnak felmutatni, vannak igen szép teljesítményt elérők is. Ilyen a Dialóg kezelésében lévő, amelybefektetőinek. Az alapban legnagyobb részben vállalati és hitelintézeti kötvények vannak, a szeptemberi havi jelentés szerint az alap a magyar államkötvények mellett jelentősebb pozíciót vett fel például a DAX-index esésére játszva.A Sovereign PB mellett ugyancsak szép teljesítmény. Az alap jelentős kockázati szinttel működik, ami az elmúlt évek teljesítményét nézve úgy tűnik, bevált. Az alapban most jelentősebb pozíciók vannak forint, euró és kínai jüan shortban, de még ennél is jelentősebb long pozíciót épített ki USD-ben. A harmadik helyen a szintén OTP-s G10 Euró A sorozata végzett közel 7%-os YTD-hozamával.

Számításaink szerint ez a vagyonnal súlyozott hozam 0,33% október végéig, tehát a sok kisebb alap gyengébb teljesítményét a nagyobb vagyonnal rendelkezők valamelyest ellensúlyozni tudják.

Igaz, a vizsgált alapok kétharmada nem tud pozitív hozamot felmutatni az idei évre eddig, de kíváncsiak voltunk arra is, hogy a vagyonnal súlyozva milyen hozamot értek el az abszolút hozamú alapok.A nagy hangsúly ez esetben nyilván a Suprán van, amely a vizsgált alapok kezelt vagyonának 30%-áért felel. Az alapnál egy százalékpontos pozitív vagy negatív irányú eltérés a hozamban a súlyozott hozamot 30-40 bázisponttal mozgatja el.