Minden idők legnagyobb ingatlanalapját készítik elő

A Blackstone ingatlanalapjának tőkegyűjtése várhatóan 2019 első negyedévében zárul, de kisebb lakossági befektetők számára még megvehetőek lesznek a befektetési jegyek - mondták el az ügyre rálátó források. Az így összegyűjtött 20 milliárd dollárral a cég irodaházak, bevásárlóközpontok és hotelek árára való hatása világméretűvé válik.A Blackstone alapjának rekord tőkegyűjtése nem meglepő, tekintve, hogy a cég eddig is kétszámjegyű hozamokkal tudott büszkélkedni, a nagyobb intézményi befektetők, köztük a nyugdíjalapokkal pedig preferálják azokat az alapkezelőket, amelyek már bizonyítottak a piacon.A cég stratégiáját ismerő forrás szerint az új alappal a cég vásárlóereje közel 60 milliárd dollárt tesz ki (miután a cég ingatlanalapjai jellemzően egy dollárnyi tőkéhez 2 dollárnyi hitelt vesznek fel). Ez a 60 milliárd dollár pedig több, mint amennyiből 2018 első 11 hónapjában New York-i, chicagói és san franciscói kereskedelmi ingatlant vettek a piacon.A nagy vagyonnal bíró alapok kezelése persze kihívásokkal is jár, ilyen például az is, hogy jellemzően a nagyobb vételi lehetőségeket keresik, még akkor is, ha lenne egy-két kisebb, de jónak tűnő befektetési lehetőség. Ilyen esetekben jellemzően a Blackstone taktikája, hogy a kisebb ügyleteket egy nagy cégbe dolgozza össze, ilyen volt az is, amikor 50 európai raktárvásárlást kombinált össze egy nagy, Logicor nevezetű cégbe, amit aztán 2017-ben értékesített.Ingatlanelemzők szerint a mostani piaci környezetben nehéz lesz a Blackstone-nak hoznia a tőle eddig megszokott hozamokat az új alapokkal. Egyre nagyobb ugyanis a félelem, hogy az egy évtizede tartó bikapiac után az ingatlanárak esni kezdenek, főleg, ha emelkednek a kamatok (miután a vásárlások sok esetben hitellel vannak kombinálva).A Blackstone mostani 20 milliárd dolláros ingatlanalapja tehát új rekordnak számít, igaz, az előzőt is a cég egy másik alapja tartja, amely közel 16 milliárdos tőkét gyűjtött össze. A cég a tavalyi harmadik negyedéves adatok szerint közel 120 milliárd dolláros kezelt vagyonnal bírt, ami több mint ötszöröse a cég által 2007-ben kezelt vagyonnak, amikor is tőzsdére ment.