Nagyon jól járt, akinek ilyen befektetése van - De érdemes még beszállni?

Májusban indult és azóta is tart

Májusban kezdődött, és azóta csak még jobban felgyorsult a hozamcsökkenés a globális kötvénypiacokon. Az ok az USA és Kína között húzódó kereskedelmi feszültségek mellett főként a globális növekedéssel kapcsolatos pesszimista világkép, amelyek ismét a laza monetáris politika felé fordítják a jegybankokat. Mindemellett a fejlett részvénypiacok árazása rekord magasságban van, a gazdasági lassulástól és egy esetleges recessziótól való félelem pedig sokakat biztonságosabb vizek felé hajt, mint amilyenek a kötvények.Ezért is látni azt az utóbbi időben, hogy tegnap például az amerikai és brit 10 éves államkötvények hozama beesett a 2 éves hozam alá, azaz inverzzé vált a hozamgörbe, amiről pedig tudjuk,hogy a múltban mindig recessziót jelzett előre, ezzel a nézettel viszont most nem mindenki ért egyet.A hozamcsökkenés a magyar kötvénypiacra is átragadt,, holott május elején a 12 hónapos DKJ még 0,2% közelében volt.

Szembetűnőbb a csökkenés a hosszabb futamidejű magyar referenciahozamok esetében,

A hozamok csökkenésének pedig a legnagyobb nyertesei azok, akik idén vagy év közben kötvényalapokba fektettek.

Miért jó a hozamcsökkenés a kötvényalapoknak?

Mi a kötvényhozam és a befektetési jegy hozama közötti különbség oka?

A kötvényalapok teljesítményét legfőképpen két tényező határozza meg:

Az első tényező a hozamok általános szintje. Ez azért fontos, mert, ha nem változik a portfólióban lévő kötvények hozama, akkor leegyszerűsítve 1 év alatt ezt a bruttó teljesítményt tudja elérni a kötvényalapunk. Ha például egy portfólióban 50-50%-ban van egy-egy kötvény, amelynek a hozama (YTM) 3% illetve 4%, akkor a kötvényportfólió változatlan hozamokat feltételezve 1 év alatt 3,5%-os hozamot tud biztosítani (a költségek levonása előtt).

A másik dimenzió a hozamok változása és annak iránya. Itt már figyelembe kell venni a kötvényportfólió módosított átlagidejét is.



A különböző kötvényportfóliók teljesítményét eltérő módon érinti a fenti két tényező.

Az alacsonyabb módosított átlagidővel (alacsonyabb kamatlábkockázattal) rendelkező alapoknál a hozamok változása minden más változatlansága esetén kisebb árfolyamváltozást eredményez, így itt a hozamok általános szintje még meghatározóbb. Ilyenek például a rövid kötvényalapok.

A nagyobb módosított átlagidejű portfólióknál is az átlagos hozam a kiinduló pont, de a nagyobb kamatlábkitettség miatt itt még fontosabb a hozamok változása. Ez igaz például a hosszú kötvényalapokra. A kötvényalapok teljesítményét legfőképpen két tényező határozza meg:A különböző kötvényportfóliók teljesítményét eltérő módon érinti a fenti két tényező.

A legtöbb pénzt kezelő hazai kötvényalapok árfolyamán is látszik, hogy év eleji bázissal nézve az alapok többségének árfolyama felfelé ívelt az utóbbi pár hónapban:

Az Erste XL kötvénye például az elmúlt 3,5 hónapban közel 8%-os hozamot generált, a második Amundi Magyar Kötvény 6,8%-ot, a harmadik helyen lévő Budapest Kötvény A sorozata pedig 6,4%-ot.

A vizsgált kötvényalapok közül május óta, ami nem meglepő, tekintve, hogy a hosszú kötvényalapok hosszabb időtávra fektetnek be, és ezáltal a kamatlábmozgásnak való kitettségük is nagyobb, a május óta tartó hozamcsökkenésből tehát ők profitáltak a legnagyobbat.Az elmúlt egy évben a legtöbbet egyébként az Amundi Magyar Kötvény, az Erste XL Kötvény és az Allianz Kötvény hozott a legtöbbet, 10-13%-os hozammal.

Átlagidő (duration, D)

Az átlagidő lényegében a kamatlábkockázat mérőszáma. Definíció szerint azt mutatja meg, hogy átlagosan mennyit kell várnunk addig, hogy a pénzünknél legyünk. Lényegében azt lehet elmondani, hogy minél nagyobb egy kötvényportfólió átlagideje, annál kockázatosabbnak tekinthető. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nagyobb átlagidő esetén egy portfólió jobban ki van téve a hozamok változásának, vagyis hozamcsökkenés esetén nagyobb átlagidővel többet nyer a befektető, míg hozamemelkedés esetén többet veszít.



Módosított átlagidő (D*)



A módosított átlagidő azt mutatja meg, hogy a kamatláb bizonyos mértékű változása hozzávetőlegesen milyen változást eredményez a kötvény árfolyamában. Képlettel leírva: Árfolyamváltozás = Kamatlábváltozás * (-)Módosított átlagidő. Ha például a hozam 1%-ot emelkedik, akkor mondjuk 2 éves módosított átlagidővel számolva a kötvényportfólió árfolyama 2%-kal csökken, míg 1%-os hozamcsökkenés ugyanilyen paraméterek mellett már 2%-os árfolyam emelkedést jelentene.

Azok a szemfüles alapok és befektetők, akik az utóbbi hónapokban növelték a portfóliójuk átlagidejét (duration), még nagyobbat profitálhattak a hozamcsökkenésből., a Magyar Posta Rövid Kötvény, a K&H Aranykosár és az Amundi Rövid Kötvény A sorozata is 2% feletti teljesítménnyel büszkélkedhet, éves hozam tekintetében pedig egyértelműen az Amundi Rövid Kötvény a befutó, amely több mint 6%-nál tart most.

A szabad futamidejű kötvényalapok közül május óta a BF Money Feltörekvő és az Aegon Nemzetközi Kötvény ment a legnagyobbat közel 4%-kal, ezek az alapok a nemzetközi kötvénypiacokon fektetnek be. A Budapest Alapkezelő alapja például egy éves időtávon már több 11%-os hozamnál tart.

Érdemes még beszállni?

Mivel nagyon alacsonyan vannak a kötvényhozamok, nehezen képzelhető el, hogy ez sokáig fenntartható (különösen igaz ez a magyar hosszú hozamokra), vagy tovább esnének, maximum akkor lehetne erre példa, ha nagyobb recesszió lesz, amire a befektetők a kötvénypiacokon kereshetnek menedéket maguknak. De ebben az esetben sem kell feltétlenül további jelentős hozamcsökkenésre számítani (már nem nagyon van, hova), a mostani szinteket viszont tarthatják a kötvényhozamok.

Ha viszont csökken a recessziótól való félelem a piacokon, akkor a kötvényhozamok emelkedésnek indulhatnak, ez pedig nem tesz majd jót a vizsgált alapok árfolyamának.

Egy biztos: azok többsége, akik az elmúlt egy évben vettek kötvényalapot (főként hosszút), igazán jól jártak.

