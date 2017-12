Összeeresztettük Magyarországot és Európát, és kiderült: egyvalamiben jobbak vagyunk

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A kötvényalapok főként az osztrák, a norvég, és a román piacon képviselnek nagyobb, 40% vagy a feletti arányt a befektetési alapokon belül,

a svédeknél, a szlovákoknál, norvégoknál és a briteknél erős a részvénysúly,

míg a vegyes alapokat főként az osztrákok, a belgák, a csehek és a szlovákok részesítik előnyben.

Egy előző cikkünkben már írtunk arról, milyen főbb különbségek vannak a V4-es országok alapkezelői piacai között, és milyen sajátosságokkal bír a magyar befalap piac. Most azt néztük meg, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján miben különböznek és hasonlítanak Európa országai.Egységesnek korántsem mondható az európai alapkezelő piac, a vizsgált országok mindegyike sajátos befalap piaccal bír. Ami az összesített ábrából kiderül:(Ahol nagyobb arányú az egyéb kategória, részben amiatt van, hogy nem volt minden esetben részletes megbontás az alapkezelői piacról, másrészt van olyan piac, ahol a magántőkealapok is részét képezik a számoknak.)

A fenti arányokat részletesebben is megnéztük, ez alapján az derül ki, hogy, őket a norvégok, majd az osztrákok követik a sorban. Ehhez képest Németországban és Szlovéniában 10% alatti a kötvényalapok súlya,

A kötvényeket nem, de a részvényeket annál jobban kedvelik a szlovénok, befalap piacuk 61%-át részvényalapok adják, de 50% feletti aránnyal bírnak a részvényalapok a svédeknél és a briteknél is. Hozzájuk képest, nálunk ugyanis 6% a részvényalapok súlya, de a románok még minket is leköröznek a maguk 5%-ával.

A kötvény- és részvényalapok mellet a vegyes alapok is népszerűek Európában, Belgiumban ezek aránya a piacon 46%-ot tesz ki, Ausztriában és Szlovákiában pedig 40% körül járnak. Ahhoz képest, hogy itthon a vegyes alapok az egyik legnépszerűbb kategória a piacon, európai összehasonlításban inkább a mezőny hátsó részében foglalunk helyet a 15%-os súllyal.

Az évek óta tartó alacsony hozamkörnyezet hatása a pénzpiaci alapok keresletén csapódott le talán a legnegatívabban, vannak olyan országok, mint, ehhez képest a portugálok, a görögök és az írek 20% feletti aránya ki is lóg a sorból. Érdekes az is, hogy ahhoz képest, hogy Magyarországon hónapról hónapra több tízmilliárd forintot vonnak ki pénzpiaci alapokból, a 12%-os aránnyal még így is a középmezőnyben vagyunk.

Miután itthon nettó értékesítés alapján az ingatlanalapok vezetik a befektetési alapok slágerlistáját, megnéztük azt is, hogy más európai országokban milyen aránnyal bírnak a piacon. Úgy tűnik, hogy, egyedül a szlovákok közelítenek meg minket, de a németeknél, a cseheknél, az osztrákoknál és a svájciaknál már csak 4-6%-os arányokat látni.

A fontosabb befektetési alap kategóriákat nemcsak súlyok, hanem a bennük kezelt vagyon alapján is összegyűjtöttük, az állományt forintra átváltva az alábbi táblázat mutatja: