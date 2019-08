Pánik a tőzsdéken, eszement mozgások - Megkérdeztük a nagyokat, mibe érdemes most fektetni

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

, ahogyan a hongkongi tüntetéssorozatok sem. Ezeken túl nagyobb kockázatnak tűnik még az USA és Kína között folyó kereskedelmi háború, de ezt többnyire beárazták már a piacok.Az argentin eseményekre kitérve a szakember beszélt arról, hogy. Mindettől függetlenül az argentin történések inkább csak kisebb zajnak minősülnek a részvénypiacon, és nem várható, hogy ez váltana ki nagyobb esést. Az argentin hozamrobbanás sem volt érdemi hatással a világ többi kötvénypiacára.A feltörekvő piacokon folytatódik a tőkekiáramlás a részvénypiacokon, míg a kötvények oldalán egy elég komoly beáramlást lehet látni. Látszik tovább az is, hogy a forint erősödik, aminek oka, hogy nagyon sok ún. carry trade mögött a forint van, mint finanszírozó deviza. Ezt bizonyítja, hogy az utóbbi időben látott rossz piaci hangulat ellenére is erősödött a forint, ami a feltörekvő piaci carry ügyletek visszavágásával magyarázható.- mondja a szakember., ezt pedig akár a hongkongi események is kiválthatják.Miután a kötvények is elképesztő szinteken vannak, a hozamok folyamatosan csökkennek,. Minden esetre az Aegon Alfa alapnál a durationt (a portfólió átlagidejét) jelentősen rövidítik (ezáltal kevésbé van kitéve a piaci mozgásoknak), részben a kötvénypiacok túlárazottsága miatt.A szakértő beszélt arról, hogy, ugyanakkor tény, hogy hétfőn a deviza jelentősebb gyengülésen, a kötvényhozamok pedig jelentősebb emelkedésen estek át, ennek mark-to-market vesztesége pedig jelentkezni fog az alapok árfolyamában. A szakértő hozzátette ugyanakkor, hogy, mivel úgy gondolja, hogy a mostani pánikhelyzetet érdemes kihasználni.Régóta nincs már olyan, hogy ha kialakult valahol a világban egy válsággóc, akkor abba a világ többi piaca is beleremegett, így. Tavaly is két problémás eset volt, Törökország és Argentína, amelyek folyófizetési mérlegproblémával, túlértékelt devizával és nagy külső eladósodottsággal bírtak, de ezek hatása is csak izoláltan jelentkezett. Mindebből kifolyólag Büki nem számít általános feltörekvő piaci kötvény- vagy devizagyengülésre, még akkor sem, ha az argentin válság tovább mélyülne., a két nagyhatalom közötti kakaskodás olyan kockázat, aminek hatását nem lehet felmérni. Ott van emellett Irán is, amellyel számolni kell. A bizonytalanság tehát nőni fog, a világkereskedelem szintjén látott mostani folyamatok inkább erősödni fognak a következő években, mintsem gyengülni,. Újra előkerülnek majd a devizaháborúk, mindenki próbálja majd leértékelni saját devizáját, ami egyszerre nyilvánvalóan nem fog működni, javarészt ennek is köszönhető, hogy szárnyalnak a nemesfémek., nem fenntartható a mostani állapot, különösen az, ami az eurózónában van. Japánnal ellentétben Európa messze van a deflációs veszélytől, így szerinte nem indokolt, hogy a már jelenleg is túl alacsony kamatkörnyezetet még inkább negatív irányba tolják el, ahogy arra Draghi korábban utalt. Sokkal nagyobb mozgásteret lát a Fed irányából, az amerikai jegybank átveheti a lazítás szerepét, míg az eurózónában nagyon laza a monetáris politika, így itt inkább fiskális téren lenne nagyobb tér a gazdaságélénkítés előtt, ami szerinte a következő években be is fog következni. Mindez pedig a hosszú oldalon a kötvényhozamok emelkedésében csapódik majd le.Rövid távon nem, de- mondja Büki. Főleg ilyen környezetben, ahol a jegybankok nem tudnak eltávolodni a nulla százalékos alapkamattól, ahol a világ kötvénykibocsátásainak több mint egynegyede negatív kamattal forog és ahol jelentős a politikai és gazdasági bizonytalanság. Így a nemesfémek azon "hátránya", hogy nem fizetnek kamatot és nincs cash flow-juk eltűnik, hiszen nincs alternatív költsége a tartásuknak.Argentínában már-már hagyománya van a populizmusnak és a populista vezetésnek, az elmúlt 150 évben 10-szer mentek csődbe, így. Az ország gazdasági mutatói nagyon rossz jövőt festenek, az IMF hitelprogrammal a piaci hitelességet igyekszik visszaállítani egyelőre kevés sikerrel, de ez a mostani előválasztási eredmények tükrében nem biztos, hogy sikerül. Az erre adott piaci pánikreakciót láthattuk hétfőn, amikor is a populista, az IMF hitel programot felrúgó újfajta gazdaságpolitika esélye szignifikánsan megnőtt.Hasonlóan rossz fundamentumokkal rendelkezik Törökország és Görögország is, utóbbinál azért van most viszonylagos stabilitás, mert nem kell kamatot fizetniük az államadósságra, ami rendkívüli könnyebbséget jelent. Nagy kérdést vet még fel az olasz helyzet is, ahol szintén magas az államadósság, és a populizmus irányába mutató politikai folyamatok a későbbiekben komoly kérdéseket vethetnek fel a 130% feletti államadósság finanszírozását illetően.Az erős dollár és a kereskedelmi háborúk miatt a fejlődő részvénypiacok növekedési kilátásai elég borúsak, ez látszik a beszerzési menedzser indexek adataiból is. A sérülékenyebb országok ezeket a feszültségeket sokkal inkább megérezhetik, így érdemes inkább kerülni őket.A szakértő szerint a kereskedelmi háború tovább marad velünk, mint ahogyan arra sokan számítanak. Európában a Brexit sem segít, a brit gazdaság és Németország a technikai recesszió határán táncol, és ha ezek a fejlett gazdaságok visszafogják a fejlődő piacokról érkező importjukat, az komoly tovagyűrűző hatással bírhat a fejlett részvénypiacokon is.Czifra szerint rövid és közép távonő. A nemesfémek, fejlett piaci államkötvények és a menekülő devizák (jen, svájci frank, amerikai dollár) jelenthetnek jobb befektetési lehetőséget, és a kockázatos vállalati és bóvli kötvényektől érdemes inkább távol tartani magunkat.Az argentin piaci események tovagyűrűző hatásával nem számol a szakember, de miután több kötvényindexben is kisebb-nagyobb jelentőséggel, de benne vannak az argentin kötvények, ezért az azokat követő alapok várhatóan meg fogják érezni a hétfői hozamemelkedést, illetve devizagyengülést. Azt azonban megjegyezte, hogy. Nem tartja valószinunek, hogy ez az állapot tartósan fennmaradhat.A mostani kötvénypiaci hozamcsökkenéssel kapcsolatban kifejtette, hogy durva trendet lehet látni most, és ahogy a mondás tartja,. Az osztrák 100 éves kötvény árfolyamánál is jól látszik, hogy nagyon begyorsult a hozamcsökkenés. Rövid távon valóban erősek azok a faktorok, amelyek deflációs irányba mutatnak, de hosszú távon nem várható, hogy a jelenlegi árazás fent tud maradni a kötvénypiacokon - tette hozzá, miután az események (választói akaratra reagálva lassan balra tolódik a gazdaságpolitika, erősödik a protekcionizmus, nőnek a geopolitikai feszültségek) hosszabb távon az infláció emelkedésének irányába hatnak.A következő 1-2 év fontosabb piacmozgató eseményeivel kapcsolatban a szakember kiemelte egy - az elmúlt évtizedekben megszokotthoz képest sokkal inkább -, az amerikai választások ezzel kapcsolatos kockázatát szerinte nem árazta be a piac. Ezen felül, azzal kell számolni, hogy ez tartósan velünk marad majd, hiszen ez nem a kereskedelemről, hanem nagyhatalmi rivalizálásról szól, és ezt a tartós geopolitikai feszültséget szintén nem árazta még be a piac - teszi hozzá. A harmadik nagyobb fejtörést a jövőben Kína okozhatja a piacoknak, ugyanis jelenleg úgy tűnik, a többség abban bízik, hogy nem lesz nagy probléma, mivel úgyis jön majd a következő stimulus. Véleménye szerint ugyanakkor Kína recesszióban van, így a 6% feletti GDP-növekedési várakozások elrugaszkodottak. Az erőteljes ázsiai lassulás a ciklikus eszközökben globálisan is látszik mar, de a szolgáltató szektorban tevékenykedő cégek részvényárfolyama még egyáltalán nem tükrözi ezt. Persze lehet, hogy ez utóbbiaknak van igaza, de ha a recesszió átterjed a szolgáltatói szektorra, azt a fejlett gazdaságok is megérzik majd - mondja.A szakember kitért arra, hogy ilyen piaci környezetbenés ott tartani az aranyat a portfólióban, bár a nemesfém jelenleg túlvettnek tűnik. Másrészt, amelyek nagyon rossz világképet áraznak, ilyenek például a bankszektor és az energiakapcsolt cégek részvényei, vagy éppen a konténerhajók piaca, ezek, mint ahogyan a nyugat-európai részvények is.