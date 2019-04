Röpködnek a 10% fölötti hozamok - Csak úgy ömlik a pénz a magyar befektetők nyakába

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Szépen indult az év

Siralmasan teljesítettek a tavalyi év végén a világ tőkepiacai, a befektetők hirtelen nagyon megijedtek a lassuló világgazdasági növekedési kilátásoktól, a kínai-amerikai kereskedelmi háborútól és a túl hosszúra nyúló tőkepiaci ralitól.és zsákolni kezdték a részvényeket világszerte, néhány hónap alatt a fontosabb nemzetközi részvényindexek több mint 10%-os emelkedést produkáltak, míg a kötvényindexek növekedése is folytatódott. Csak hogy néhányat vizsgáljunk ezek közül:

Az esést, majd visszapattanást egyébként jól illusztrálja az amerikai S&P 500 mozgása, nagyjából hasonló folyamatok voltak megfigyelhetők a többi részvényindexnél is.

A legnagyobb magyarok

Az MNB adatai szerint egyébkénta magyar befektetők a tavalyi év utolsó negyedévében, ennek felét már januárban visszahozták a magyar alapok (a február, márciusi adatok még nem ismertek).Egy kivétellel emelkedéssel nyitották az évet a legnagyobb magyar befektetési alapok is. Közülük a legnagyobb hozamot (szinte már szokás szerint) az OTP, a legnagyobb magyar abszolút hozamú alap teljesítette, amely az első negyedévben (március 29-ig bezárólag)(a Supra teljesítménye egyébként historikusan is szép, 5 évre visszatekintve éves átlag 4,16% hozamot teljesített a BAMOSZ adatai szerint)., így hozampotenciáljuk is karcsúbb. Ezek közül a legjobban a 15%-ban részvényeket is tartalmazó K&H válogatott 2 alap teljesített 3,04% hozammal, majd ezt követi a Diófa Alapkezelő lakossági ingatlanalapja, a Magyar Posta Takarék (MPT) Ingatlan 1,03% hozammal.az első negyedévben, hosszabb távon éves átlagos 2-3% közti hozamot produkál.

Érdemes egy pillantást vetni ezeknek az alapoknak a tavaly év végi teljesítményére is, hiszen nagyon kevés olyan alap volt, amely pozitív hozammal zárta 2019-et.A top 10 közül a két kockázatosabb alap mínuszolt; a tavalyi év utolsó negyedévében a K&H Válogatott 2. 0,38%-ot, a Supra 6,63%-ot bukott a Q4-ben.

Nyertesek és vesztesek

Voltak olyan Magyarországon kezelt alapok, amelyek nagyon jól meg tudták lovagolni az év eleji visszapattanást,. Ezek közül a fejlett piaci (főleg amerikai) piacon befektető alapok és a feltörekvő piaci (orosz, Ázsia) alapok teljesítettek a legjobban.Azalap forintos sorozata volt az abszolút első helyezett hozam szempontjából 2019 első negyedévében a forintos, lakossági alapok közül,alig három hónap alatt, miután a tavalyi év egészét 16,47%-os mínuszban zárta. Az alap egyébként főleg amerikai ETF-ekbe fektet. Második helyen az Erste nemzetközi részvényalapja, a Global Stock végzett 15,93%-os hozammal, ezt követte a Budapest Alapkezelő BF Money fejlett piaci részvényalapja, 15,28% hozammal (ezek közül egyik sem évesített).

Bár, nem mindenkinek sikerült jól az évkezdés. Legrosszabbul a lakossági, forintos befektetési alapok közül az OTP egyik legkockázatosabb alapja, az OTP G10 teljesített, amely legfrissebb, februári jelentése szerint techcégeket és német állampapírokat shortolt, illetve nemesfémeket longolt. Ezt követte a listán a Hold két származtatott alapja, majd a Marketprog multi asset alapja.Több olyan alap is van a listán, amely csak időszakosan teljesített egyébként rosszul, a Hold Alapkezelő Platina Pí alapjai például historikusan bőven pluszban vannak.