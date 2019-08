Van egy befektetés, ami csak most kezd berobbanni a köztudatba, de óriásit fog szólni

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Az elemzést összefoglaló Financial Times-cikk szerint a fenntartható alapok közel kétharmada felülteljesítette az azonos kategóriában lévő alapokat idén június végével bezárólag, az európai alapok között a fenntartható alapok 34%-a került a legjobban teljesítő felső negyedbe., 63%-uk pedig a felső 50%-ba.Az elemzés szerint az ESG-alapok (környezetileg, társadalmilag, és a vállalatirányítási szempontból nagy hasznossággal bíró alapok és befektetések) azért is teljesítenek sokszor jobban, mint társaik, mert az ESG-fókusszal bíró vállalatok teljesítménye alacsonyabb volatilitású, mindeközben pedig magasabb értékkel bírnak, így esetleges piaci turbulencia idején is ütésállóbbak.A Morningstar elemzése szerint idén a fenntartható alapok piacra dobása meghaladhatja a tavalyit,miután 2018-ban összesen 305 ilyen alapot indítottak, miközben az idei első hat hónapban ez a szám már elérte 168-at.