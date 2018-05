Warren Buffett: a bitcoin nem egy befektetés

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Ha veszel valami olyasmit, mint a Bitcoin vagy valamilyen más kriptopénzt, nincs semmid, ami bármit termelne. Csak azt reméled, hogy a következő srác többet fizet. És csak akkor érzed azt, hogy megtalálod a következő srácot, aki többet fizet, ha ő is azt hiszi, hogy talál valakit, aki még többet fizet. Nem befektetsz, amikor ezt teszed, hanem spekulálsz

Az ötlet, hogy [a Bitcoinnak] valami hatalmas mögöttes értéke van, szerintem vicc

Ha megengedheted magadnak, hogy minden pénzt, amit beletettél elbukj, hajrá

- mondta a befektetési legenda a Yahoo Financenek.Buffett úgy véli, hogy ha az ember vesz egy eszközt, annak önmagában is képesnek kell lennie értéket teremteni. Példának azt hozta fel, hogy ha valaki vesz egy farmot, ez akkor is értéket teremt, ha betiltják a farmokkal való kereskedését. Ez a Bitcoin esetén szerinte nincs így.- fogalmazott az Omaha orákuluma.A szakember szerint "szinte biztosan rossz vége lesz" a Bitcoin-őrületnek, hogy pontosan mi és mikor okozza ezt, azt nem tudja megmondani.A Berkshire Hathaway vezérigazgatója többnyire értékteremtő vállalatokba való befektetéssel kereste meg 82,8 milliárd dolláros vagyonát, kifejezetten hosszú távra szóló long pozíciókon keresztül. Persze ő se fogadott mindig jól: például az Amazon vagy a Google szárnyalását nem tudta megjósolni.A kriptopénz-befektetők szerint Buffett nem ért a kriptodevizákhoz, a befektetési legenda ezzel az állásponttal nem is vitatkozott. Viszont más nagyágyúk, mint Jim Cramer, Kevin O'Leary és Tony Robbins is osztják véleményét, akik szerint a Bitcoin olyan, mintha valaki Las Vegasba menne kaszinózni.- fogalmazott O'Leary tavaly decemberben. Azóta a Bitcoin árfolyama 19000 dollár fölül egészen 7000 dollár alá esett vissza, mielőtt visszamászott a mostani, 9148 dolláros értékre.