CIB: nincs kereskedelmi konfliktusra alkalmazható monetáris politikai elmélet

CIB Alapkezelő:"Powell Fed elnök Jackson Hole-i beszédének egyik üzenete az volt, hogy a kereskedelmi konfliktusok nehezen illeszthetők bele monetáris politikai keretrendszerbe. Bár egy kereskedelmi konfliktus hat a foglalkoztatottság és infláció szintjére, nincs kereskedelmi konfliktusra alkalmazható monetáris politikai elmélet, illetve a Fed-nek nincs is befolyása a kereskedelmi rendszer kialakítására. A döntéshozók tehát az egyes kereskedelmi lépések fogyasztói bizalomra, üzleti várakozásokra gyakorolt hatását elemezhetik, és ennek megfelelően léphetnek, ebből adódóan csupán a már bejelentett vámok hatásait vizsgálhatják, és arra reagálhatnak. Powell semmilyen lépést nem tett abba az irányba, hogy a szeptemberi kamatcsökkentési várakozásokat kinullázza, ezzel a kormányzók közül a kivárást hangsúlyozók táborát semlegesítette. Az előző kamatcsökkentés óta az USA term spread (2 éves és 10 éves hozamkülönbözet) már tesztelte a negatív tartományt, ennek tartós negatívvá válását - mivel sok kereskedőalgoritmusba be lehet ágyazva -, véleményünk szerint mindenképp szeretné elkerülni a Fed. Megerősödött korábbi nézetünk, hogy a Fed kockázatkezelő üzemmódban marad, és folyamatos ún. insurance cut-okat hajt végre. Ezzel inkább a bizonytalanságból adódó növekedési kockázatokra reagál, mint a tényleges gazdasági aktivitás visszaesésére (az Atlanta Fed GDP now mutatója például 2,3 százalékon áll). A szeptember 18-as vágás (25 bázispont) kamatderivatívákba árazott valószínűsége 100 százalékra biztos, ezt követően akár minden kamatdöntő ülésen sor kerülhet vágásra (október és december) ez alapvetően a kereskedelmi konfliktus mélységétől függ.

Az EKB oldalán inflációs veszély tulajdonképp nem létezik, a növekedési kilátások aggasztók, szeptemberben egy nagyobb csomag bejelentését sem tartjuk kizártnak: betétikamat-csökkentés és újabb nagyobb összegű eszközvásárlás, illetve tiered kamatrendszer (kereskedelmi bankok mentessége a negatív betéti kamat alól) egyidejű bevezetése is lehetséges a kormányzók nyilatkozatai alapján. De az is elképzelhető, hogy a tiered rendszer bevezetésével még várnak, mert ha meglépnék, az direkt ellentmondásban lenne az EKB jelenlegi előretekintő iránymutatásával, miszerint a kamatok emelkedésnek indulnak az övezetben 2020 után.A részvénypiacokon kettős a kép. Az újra lazító módban lévő globális jegybankok vételre ösztönöznek, az elmérgesedő kereskedelmi konfliktusok és ebből fakadóan a növekedési kilátások visszaesése viszont eladásra sarkall. Összességében azt gondoljuk, hogy érdemes a részvény súlyt kissé tovább csökkenteni, elsősorban a hard Brexit most már kézzel fogható lehetősége miatt. Még ha végül nem is valósul meg az október 31-es fekete nap, és az utolsó pillanatban összehoz valamilyen megállapodást Boris Johnson az EU-val, véleményünk szerint a piacoknak ezt nem lesz kedvük ölbe tett kézzel kivárni, és több intézményi befektető válaszhatja azt a megoldást, hogy kockázatot csökkent szeptemberben.A hazai és nemzetközi kötvénysúlyt korábban növeltük, ezt kedvező pozíciónak ítéljük meg. A hazai kötvények - egy kiváró állásponton lévő MNB mellett - az euróövezeti kötvényhozamok további csökkenéséből és/vagy a közép-kelet-európai régió spreadszűküléséből profitálhatnak. A megnövekedett kockázatok miatt az amúgy nyomott részvénysúlyt tovább csökkentettük 18 százalékra, a hazai kötvények javára. Amennyiben egy átfogóbb, konkrét USA-Kína kereskedelmi megállapodás vagy az EU-UK megegyezés körvonalazódik a Brexittel kapcsolatban, ez a mostani alacsony részvénysúly visszaállítható átlagos mértékűre, 30 százalék környékére."