Diófa: új év, pozitív hírek, optimista hangulat, emelkedő részvénypiacok

Diófa Alapkezelő:"A tavalyi utolsó negyedéves markáns korrekciót követően emelkedéssel kezdték az évet a részvénypiacok. A globális gazdasági lassulás miatt aggódó piaci szereplők megnyugtató híreket kaptak januárban, mind a FED kamatemelési elképzelésekkel, mind az USA-Kína közti kereskedelmi tárgyalások alakulásával kapcsolatban. Az amerikai jegybank legutóbbi ülésén nem zárta ki annak lehetőségét, hogy idén - amennyiben a makroadatok indokolják - elmaradnak a kamatemelések. Egyelőre az amerikai-kínai kétoldalú egyeztetések is megnyugtatóan haladnak. A vitás kérdések lezárása érdekében a két nagyhatalomnak a március végi határidőig kellene a törékeny globális növekedés szempontjából sem lényegtelen megállapodást tető alá hozni.

Bár a követkető hónapok tőkepiaci hangulatára elsősorban a Kína-USA közti tárgyalásokkal kapcsolatos fejlemények lehetnek döntő hatással, a piaci szereplők az amerikai költségvetési vita alakulása miatt is aggódhatnak. Január végén az elnöknek és a demokrata többségű képviselőháznak sikerült átmeneti kompromisszumos megoldást kötni. Ezzel néhány hétre biztosított az amerikai költségvetés működése, viszont azt követően visszaállhat a közalkalmazotti bérek jelentős részének visszatartásával járó állapot, tovább fékezve ezzel az amúgy sem túl robusztus növekedést.A befektetők kedvezően fogadták a januárban megjelent amerikai vállalati gyorsjelentési eredményeket is. A várakozásokhoz képest kevésbé gyenge jelentések pozitív fogadtatásásban a globális kockázatok mérséklődése okozta általános hangulatjavulásnak is nagy szerepe volt.A kötvénypiacokon is konszolidálódott a helyzet. A 10 éves amerikai állampapír januári lokális mélypontját követően emelkedésnek indultak a hozamok, ami azt jelzi, hogy a kedvező globális hírek hatására mérséklődött a befektetői pesszimizmus, erősödött a kockázatvállalási kedv. A nagy jegybankok verbális intervenciója is segített, amellyel kvázi megerősítették a lazább monetáris politika melletti elkötelezettségüket.A konjunktúrakilátások némileg romlottak ugyan, de a globális növekedés továbbra is pozitív, az USA-Kína kereskedelmi tárgyalásokkal kapcsolatos hírek perspektivikusak. A gazdasági növekedés élénkítését megcélzó kínai intézkedések is bizalomra adhatnak okot. A pozitív hírek tükrében célszerű lehet növelni a fejlődő részvénypiaci kitettséget. Portfóliónkban emeltük a fejlődő részvények súlyát a hazai kötvények és a készpénz terhére. A gyengébb makrogazdasági adatok viszont bármikor újra fókuszba kerülhetnek, a volatilitás visszatérhet a piacokra, ezért továbbra is tartjuk az ingatlan- és az abszolút hozamú eszközök kitettségét."