Equilor: A hőmérők mellett a tőzsdék is felfele mentek a nyár elején

Equilor Alapkezelő:"A piacok el is felejtették a tavasz végével a gondokat. Továbbra sincs megállapodás a két nagyhatalom között, ám pozitív kimenetelre számítanak a piacok. Egyelőre nem történt hivatalos találkozó a Huawei eszközökre vonatkozó szankciók óta. Ugyanakkor a jegybankok a közleményeikben továbbra is kiemelik a kereskedelmi háborút, mint lefelé mutató kockázati tényezőt. Ezt tetőzi a közel-keleti konfliktus. Trump kiadta, majd vissza is vonta a légicsapásokra vonatkozó utasítást. Ezek csak növelték az amúgy is érzékeny területről eredő geopolitikai kockázatokat.

Theresa May utódjai közül egyelőre a Brexit egyik elindítója, Boris Johnson tűnik a legesélyesebbnek. A június 20-i ötödik, utolsó frakciószavazási fordulója után rajta kívül még Jeremy Hunt - a jelenlegi külügyminiszter - van versenyben a miniszterelnöki posztért. Júniusban az egyik fontos esemény a Fed kamatdöntő ülése volt, melyen nem változtattak a kamatszinten Donald Trump Twitteren közölt előzetes javaslata ellenére. A piaci szereplők idénre nagy valószínűségekkel várnak kamatvágást, ezt a friss Dot Plot ábra is megerősítheti, ha az inflációs várakozások szempontjából tekintünk rá. Ugyanis ezen értékek lentebb kerültek már az idei évre vonatkozóan is (1,8 százalék helyett 1,5 százalékra), viszont a növekedési prognózisok maradtak, illetve a jövő évi GDP változást pedig emelték. Az adatok és a döntéshozók véleménye is megoszló az amerikai gazdaság állapotáról.Véleményünk szerint a többek által reálisnak tartott két idei kamatvágás nem indokolt, egy kamatvágást elképzelhetőnek tartunk, de nem a nyári, hanem inkább az őszi vagy téli periódusban. A kötvényekben ennek a lehetőségét szerintünk túlárazhatták. Az amerikai tízéves államkötvények hozama járt 2% alatt is, a hasonló német papír pedig rekordalacsony hozamot állított be az elmúlt pár hétben. Ezt kihasználva enyhén lentebb veszük a nemzetközi és a hazai kötvényarányt.A májusi súlycsökkentésünk üteme korai volt, az amerikai jegybank galamb hangvétele megtámasztotta ismét a piacokat és ismét a csúcsok közelébe emelkedtek. Ennek a lendületnek a hosszú távú fennmaradásának esélyét a jelenlegi kockázatok véleményünk szerint beárnyékolják. A portfolió részvénykitettségét továbbra is alacsony szinteken tartjuk. A részvénypiaci kitettségét a portfoliónak a fejlődő piacon emelnénk csak meg - elsősorban görög és török eszközökkel - melyeknek egy további gyenge dollár kedvező lehet.Megállt az esés az olajárban, melyet nyári utazási szezonon felül az Iráni helyzet is katalizált. A fekete arany mellett a valódinak az árfolyama is feljebb került. A nyersanyagkitettséget enyhén növelnénk, elsősorban az olaj arányát a kategórián belül. A portfolióban az alternatív befektetési formák közül az ingatlan és a Hedge fund/abszolút hozam arányait továbbra is változatlanul hagyjuk."