Equilor: Szeptemberben ismét a Feden a világ szeme

Equilor Alapkezelő:"A vezető amerikai indexek augusztusban visszább húzódtak a csúcsközeli tartományokból. Vélhetően az uborkaszezonban nem volt elég vételi erő a piacokon, hogy új csúcsra fussanak. Ezt az ismét felmerülő negatív hangulat se segítette a kereskedelmi háború körül. A hónap utolsó heteiben elsőként a kínai féltől jött a szankció, miképpen 75 milliárd dollár értékű import árura vetettek ki pótvámot. Természetesen az amerikai válasz sem maradt el, még aznap jött Trump elnöktől a bejelentés, miszerint a már korábban kivetett vámokat megemelik, illetve a szeptembertől és év végétől kivetendő vámokat is 10-ről 15 százalékra módosítják.

Boris Johnson több uniós tagállam vezetőjével is találkozott a kilépés esetleges módosításával kapcsolatban. Egyenként azonban egy tagállam se tud ígéretet adni, így ez vélhetően egy feltérképezés lehetett az egyes vezetők nyitottságára az ügyben. A föntebbi hírek után a német gazdaság felől érkező gyenge második negyedéves végleges GDP adatok is borúsabbá árnyalják a képet. A szeptemberi időszakra ismét a volatilitás megjelenését várjuk, így a portfólió jelenlegi részvénykitettség arányain általánosan visszább veszünk.A színpadot ezenfelül még a kötvények felől érkező hírek uralták. A hónapban ugyanis a 3 hónapos és a 10 éves kötvények hozama közt a legnagyobb volt a különbség 2007 óta a rövidebb papír javára. Sokan a hozamgörbe invertálódását recessziós indikátorként is értelmezik (ez a múltban többször is előzetesen jelezte a visszaeséseket), ám most más okok is lehetnek ennek a hátterében. Az egyik a kamatok további csökkenésével kapcsolatos várakozások. Jelenleg az amerikai jegybank alapkamat tűnik ki még mindig a sorból a fejlett országok között és egyre nagyobb a nyomás a politikai oldal felől rajta, hogy a csökkenés irányába lépjenek a jövőben. Jelenleg széles skálán mozognak a várakozások, szeptemberre 25 ám év végéig akár 50 bázispontos vágást is áraznak a piaci szereplők. Ezen okok és egy risk-off meglátás végett megemeljük mind a hazai és nemzetközi kötvények arányát a portfólióban.A nyersanyagkitettségünknek a nemesfém részén nem módosítunk, ellenben lecsökkentjük az olaj részét a kategórián belül. A portfólióban az alternatív befektetési formák közül az ingatlan és a Hedge fund/abszolút hozam arányait továbbra is változatlanul hagyjuk."