Erste: egyelőre lekerül a napirendről a monetáris szűkítés

Erste Alapkezelő:"Az elmúlt hetek fejleményei tovább erősítették azokat a várakozásokat, hogy a nagy jegybankok monetáris politikájának szűkítése egyelőre lekerül a napirendről. Az amerikai Federal Reserve vezetői már egy kamatemelést sem prognosztizálnak az idei évre (jövőre is legfeljebb egyet), az Európai Központi Banktól sem várható idén emelés, sőt, a bank ismét beveti a TLTRO-tendereket a laza kondíciók biztosítására. Ez önmagában (rövidtávon legalábbis) jó hír a piacoknak, csak hát a monetáris fordulatnak megvan a maga oka: az infláció továbbra is alacsony szinten ragadt, a növekedési kilátások pedig romlanak. Az egyik legfontosabb előrejelző indikátoroknak tekintett beszerzési menedzserindexek márciusban többségében ismét estek - főként a feldolgozóipari indexek, a szolgáltatási szektor még elég jól tartja magát.

A növekedési kilátások romlása mellett az is aggasztja a befektetőket, hogy az év eleje óta masszív szárnyalást produkáló részvénypiacok rövidtávon túlvettnek tűnnek és sokak szerint elkerülhetetlen egy átmeneti korrekció. Az értékeltségi mutatók alapján ugyan átlagban nem tűnnek túl drágának a részvények, de a vállalati profitok növekedése valószínűleg jócskán lelassul az előző évhez képest. Bizakodásra adhat azonban okot, hogy túlzottan optimista pozicionáltságról egyelőre nem lehet beszélni: az elmúlt hónapok ETF tőkebeáramlása, a határidős pozíciókra vonatkozó statisztikák, a hedge fund béták és a befektetési bankok ügyfél-felmérései alapján viszonylag óvatos a befektetők hozzáállása, masszív eladási hullámra így kevés esély látszik.Az óvatosság mindenesetre a mi portfólióinkban is előtérbe került, a részvénysúlyt csökkentettük március elején, bár még így is az általunk semlegesnek tekintett szint fölött maradt. A részvénypiacokon belül az Egyesült Államokat súlyozzuk leginkább felül, főként az IT és az egészségügyi szektor pozitív megítélése miatt. A japán részvényeket viszont teljesen eladtuk a portfóliókból, az európai és a feltörekvő piaci tőzsdékkel kapcsolatban pedig nagyjából semlegesek vagyunk.Csökkentettük a kockázati szintet a kötvénypiacokon is: a gyenge hitelminősítésű európai vállalati kötvényekben (high-yield) lévő pozícióinkat lefeleztük, mivel a potenciális hozamok már túl alacsonyak a kockázatokhoz képest. A részvény- és a kötvényeladásokból befolyó pénzeket egyelőre pénzpiaci eszközökben hagytuk. Fejlett piaci államkötvényeket továbbra sem tartunk, leszámítva egy minimális inflációhoz kötött kitettséget. A feltörekvő piaci kötvényeket viszont továbbra is vonzónak tartjuk, bár a hozamfelárak itt is sokat csökkentek az év eleje óta. A hazai kötvénypiacon az MNB legújabb bejelentései (az egynapos betéti kamat minimális emelése, a kiszorítandó likviditás csökkentése, illetve a vállalati kötvényprogram) összességében meglehetősen galamb hangvételűre sikeredtek, mi továbbra is nagyobb teret látunk a hozamoknak felfelé, mint lefelé."