Erste: egyelőre nem igazolódtak az optimista várakozások

Erste Alapkezelő:"Egyelőre nem igazolódtak azok az optimista várakozások, miszerint a geopolitikai kockázatok növekedése ellenére a reálgazdasági folyamatok robusztusak maradnak és nincs ok különösebb aggodalomra. A legfrissebb gazdasági adatok inkább arra utalnak, hogy a globális GDP a potenciálisnál alacsonyabb mértékben nő, az ipari termelés szinte stagnál, az áruexport és a vállalati beruházások csökkennek és mindezek előbb utóbb negatívan gyűrűznek át a most még mindig nagyon erős munkaerőpiacokra is. Az amerikai és a feltörekvő piaci konjunktúra-indexek masszívan csökkentek az utóbbi hónapokban, a beérkező makroadatok pedig egyre jobban elmaradtak a várakozásoktól. Európában ebből a szempontból ugyan inkább enyhe javulás volt megfigyelhető, de itt eleve alacsonyabb szintekről indultunk.

A gazdasági kilátásokkal kapcsolatos aggodalom a kötvénypiacokon vissza is tükröződik, hiszen az alacsony kockázatú állampapírok hozama masszívan csökkent, a német államkötvényhozamok történelmi mélypontra zuhantak. A részvénypiacok és a kockázatosabb kötvényszegmensek (feltörekvő piaci kibocsátók, high-yield) viszont meglepően jól tartják magukat, aminek valószínűleg az az egyik fő oka, hogy a befektetők az amerikai és az európai jegybankok támogatásában bíznak. Az amerikai Fed július végi ülésére 100 százalékos valószínűséggel be van árazva egy kamatcsökkentés, sőt, 20 százalékos eséllyel egyből 50 bázispontos vágásra is látszik lehetőség. Az Európai Központi Bank élén Mario Draghi pedig ultra-galamb hangvételbe kapcsolva szinte ígéretet tett további lazító lépésekre. Az optimisták táborát gyarapítják azok is, akik még továbbra is reménykednek az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus gyors lezárásában.Eszközallokációnkban egyelőre nem csökkentettük a részvények súlyát, mert a jegybanki támogatást jelentős támasznak látjuk, az értékeltségi szintek pedig továbbra sem tűnnek különösebben magasnak. Az óvatosság azonban mindenképp indokolt, mivel kétséges, hogy a jegybankok a globális lassulást is képesek lesznek ellensúlyozni, a Washington és Peking közötti tartós tűzszünet pedig számunkra nem tűnik túl valószínű forgatókönyvnek. Az alacsony kockázatú kötvényekben ezeken a nyomott hozamszinteken már nem látunk értéket, bár az amerikai kincstárjegyek hozamában még elvileg lehet tér lefelé, de nagy téttel arra sem fogadnánk.Ugyanakkor továbbra is viszonylag pozitív a véleményünk a feltörekvő piaci kötvényekről, melyeknek főként az adhat támogatást, ha a dollár relatíve gyengébb marad, a kínai hatóságoknak pedig sikerül stabilizálniuk a növekedési kilátásokat. A gyengébb minősítésű vállalati kötvényekben (high-yield) is látunk még fantáziát. Ebben a szegmensben az európai kibocsátóknak az adhatna nagy lökést, ha az ECB felújítaná eszközvásárlási programját, amire most többen látnak esélyt. Az amerikai high-yield piacon pedig az átlagos lejáratig számolt hozamszintek még mindig 6 százalék fölött vannak."