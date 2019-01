Felfoghatatlan mészárlásra képesek a világ ősi, tiltott tömegpusztító fegyverei

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Lépfene

Fekete himlő

Az anthraxként is ismert lépfene egy általában belső szerveket támadó betegség, amely alapvetően háziállatokról terjedhet emberre, gyakran halálos kimenetelű. A lépfenének több mesterséges törzse is ismert és számos ország, köztük Japán, az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok és a Szovjetunió is kísérletezett a betegség fegyverként való alkalmazásán. Több konfliktusban is használták, először állítólag 1916-ban Finnországban, az orosz cári hadsereg ellen. Mivel viszonylag könnyen előállítható, a terroristák is kedvelik, 2001-ben például szintetikus lépfenével támadhatott meg egy amerikai biológus több politikust, hogy a lépfene vakcina programot fenntartsa.

Bioherbicidek

A fekete himlő egy gyorsan terjedő, magas halálozási aránnyal járó betegség volt, a WHO adatai szerint a '80-as években sikerült teljesen kiirtani a védőoltásoknak köszönhetően. Az 1800-as években Észak-Amerikában állítólag többször is használták, mint biológiai fegyver, az őslakos amerikaiakat fertőzték meg vele a brit gyarmatosítók, később állítólag a függetlenségi háborúban is bevetették. A második világháború alatt és után Japán, az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és a Szovjetunió is kísérletezett a fekete himlő fegyverként való alkalmazásával. Állítólag mára a fekete himlőt tartalmazó fegyverek jelentős részét leszerelték, de még mindig hallani arra vonatkozó aggályokat, hogy ha egy ilyen fegyver tartalma elszabadul, minden idők legdurvább fekete himlő járványa söpörhet végig az emberiségen, ami milliók halálát okozhatja. Legutóbb maga Bill Gates figyelmeztetett ennek lehetőségére.

A bioherbicidek olyan kórokozók vagy mikrobák, melyek növényeket fertőznek. Elsősorban kereskedelmi forgalomban gyomirtóként szolgálnak, az Egyesült Államok a hidegháború alatt viszont fejlesztett olyan herbicideket is, melyek az élelmezésben használatos növényeket (búza, rizs) pusztítják. Bár végül biológiai növényirtók fegyverként való alkalmazására sosem került sor, kémiai alapú herbicideket az Egyesült Államok előszeretettel használt Vietnamban; az Agent Orange komplett erdőket irtott ki és a mai napig születési rendellenességeket okoz az ország lakosságában.