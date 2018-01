Összeomlás felé száguld a Magyarországon is hódító, világméretű piramisjáték

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Lecsaptak a helyre, ahonnan minden elindult

A OneCoin központja hivatalosan egyébként az Egyesült Arab Emírségekben van bejegyezve, viszont a bolgár hatóságok szerint több száz (kirakat)cégen keresztül, összesen négy kontinensen működik. Számos másik országban - többek között Nagy-Britanniában, Olaszországban, Magyarországon , Indiában és az Egyesült Államokban - is vizsgálják jelenleg az altcoint.

Készülnek a kiugrásra

nem igaz, hogy egy bűnszövetkezet működteti a OneCoint, és senki nem használja pénzmosásra a virtuális pénzt, és úgy egyébként semmi illegálisat nem csináltak,

a média egy szervezett lejáratókampányt működtet ellenük, melynek célja, hogy megsemmisítse a cégüket. Hozzáteszik, hogy a demokráciát veszélyezteti a szerintük szubjektív média,

a OneCoin sokkal likvidebb és sokkal kevésbé volatilis, mint más kriptodevizák,

szigorú ügyfélfelismerési rendszer működik náluk, amit megspékelnek még egy pénzmosás-kiszűrési rendszerrel is (itt olyan buzzwordöket dobálnak, mint a KYC, KYB és AML),

mivel centralizált rendszerben dolgoznak, ezért lehetetlen ellopni a kriptopénzeiket és a rendszer egyben szuper biztonságos is,

a "lejárató kampány" komoly anyagi veszteséget okoz a OneCoinnak, ami csődbe juttathatja a kriptopénzt.

A OneCoin ellen számos országban zajlik hatósági fellépés piramisjátékozás miatt, itt nem a pénzmosás a fő probléma,

a média többnyire a hatóságok fellépését tolmácsolja,

a OneCoin teljesen illikvid, mivel pénzkivételre nincs lehetőség (kivéve új tagok toborzása esetén, de ez inkább jutalék), csak a Dealshaker nevű online boltban lehet levásárolni a virtuális pénzt. Volatilitása persze tényleg alacsonyabb, mint más kriptodevizáké, de ez azért van, mert az árfolyamot nem a kereslet-kínálat határozza meg, hanem gyaníthatóan hasraütés-szerűen a OneCoin központja,

nem lehet ellopni a kriptopénzeiket, mivel nem léteznek; eddig semmivel nem tudták bizonyítani azt, hogy ez egy valódi kriptopénz lenne, sőt, a OneCoin hivatalos kommunikációja is arra mutat, hogy nem egy kriptodevizáról van szó,

és ami a legfontosabb: a közleményben utaltak arra, hogy csőd közelébe kerültek, vagyis úgy tűnik, arra készülnek, hogy beszántsák a piramisjátékukat, majd a "rosszindulatú" sajtóra kenjék azt, hogy bedőltek.

Mi ez egyáltalán?

A OneCoin a világ egyik legnagyobb piramisjátéka, saját állításuk szerint mintegy hárommillió ügyfelet sikerült berántani a sémába.

Egy zárt tőzsdén kereskedett alternatív kriptopénzként hirdetik magukat, a sémába úgynevezett "oktatási csomagokon" keresztül lehet bekerülni - ennek a módszernek köszönhetően kerülték ki évekig a pénzügyi felügyeletek, hatóságok fellépését.

A virtuális pénz MLM-rendszerben terjed, vagyis az új belépőkért jutalékot kap az értékesítő egy piramisszerű hálózati struktúrában.

A Dealshaker nevű webáruházon lehet levásárolni az egyébként illikvid virtuális pénzt.

Miután Indiában 23 onecoinost letartóztattak, Ruja Ignatova, a cég első embere ellen is vádat emeltek, az "üzletasszony" azonban meglógott a felelősségre vonás elől (különös iróniája az egésznek, hogy a OneCoin közleményében azt is taglalta, hogy mindenben, mindig együttműködnek a hatóságokkal).

Vietnamban azzal próbált a társaság érvényt szerezni magának, hogy hamisítottak maguknak egy felügyeleti engedélyt. A csalás gyorsan kibukott: a vietnami kormány hivatalos szervei cáfolatot adtak ki, majd eljárást indítottak a csalók ellen.

A OneCoinnak sikerült kihúznia a gyufát még a híresen elnéző Belize-i felügyeletnél is, ahol a cég MLM-hálózatának központját, a OneLife Network Limitedet vonták vizsgálat alá.

A németek befagyasztották a OneCoin Network Services Ltd. és a dubai OneLife Network Ltd. pénzforgalmi csatornáit tavaly áprilisban. Ekkor a onecoinosok azzal a nevetséges állítással próbáltak védekezni, hogy semmi köze a OneCoinnak az érintett cégekhez - vagyis a bolgár anyacégükhöz.

Vélhetően a OneCoinnak is köze van ahhoz, hogy 2018 elejétől már Magyarországon is büntetőeljárás alá vonhatják a piramisjátékok értékesítőit is, nemcsak a szervezőket.

A rajtaütést, melyről a CoinTelegraph bolgár források alapján részletesen is beszámolt, a bolgár hatóságok EU-s hatósági szervekkel együttműködve január 17-én és 18-án hajtották végre Szófiában, a bielefeldi (német) ügyészség kérésére.A One Network Services (vagyis a OneCoin bolgár központja) mellett 14 másik OneCoinhoz köthető vállalat irodáit is átvizsgálták a hatóságok, összesen 50 embert hallgattak ki, de letartóztatás nem történt.Kazahsztánban egyébként bíróság előtt áll egy onecoinos értékesítő csalásért, míg Indiában 23 embert csuktak le, aki a sémához köthető volt. Olaszországban mondta ki először egy piacfelügyeleti szervezet, hogy a OneCoin egy Ponzi-rendszer, majd 2,6 millió eurós bírsággal vágták őket nyakon, a scamcoin (vagyis hamis kriptopénz) értékesítését betiltották.Itthon a NAV, a Rendőrség és az MNB összefogva vizsgálja a OneCoin tevékenységét. Egyelőre azt még nem lehet tudni, hogy pontosan hány áldozata van Magyarországon a csaló virtuális pénznek, a Facebookon egy körülbelül 500 fős közösségük működik - sokan kiléptek azóta, hogy a sémáról mi is elkezdtünk részletesebben írni.Tegnap hozzánk is eljuttatott egy közleményt a OneCoin, melyben minden vádat tagadnak. Közleményük fontosabb elemei, hogyAz állításaik persze könnyen cáfolhatók:, ahol a bedőlést gyakran a sajtóra és a politikára próbálják kenni a fizetésképtelen Ponzi-rendszerek üzemeltetői, hogy a népharag alól kivonják magukat. Ez történt többek közt az orosz MMM bedőlésénél, a European Kings Clubnál és a Bitconnectnél , egy félig legitim, félig piramisjátékként működő virtuális pénznél is.Csak hogy a fent elhangzottakon felül pár pikáns érdekességet említsünk az illegális üzleteiket illetően: