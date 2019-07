Mark Mobius szerint ez az a befektetés, amibe mindenkinek be kéne szállnia

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A kamatlábak egyre lejjebb mennek, főleg Európában. De mi értelme eurót tartani, amikor negatív kamatot kapsz? Ennyi erővel fektethetsz aranyba is, hiszen ez sokkal jobb deviza.

Mark Mobius szerint több tényező is arrafelé mutat, hogy az arany unciánkénti ára elérheti az 1500 dollárt, miután a kamatok csökkennek, a központi bankok folytatják eszközvásárlásaikat, a geopolitikai környezet továbbra is bizonytalan és a kriptodevizák iránti érdeklődés is felerősödött.Mark Mobius három évtizeden keresztül dolgozott a Franklin Tempeltonnak, és csak tavaly indította útjára Mobius Capital Partners nevű cégét. A szakember szerint az arany minden befektető portfóliójában benne kellene legyen, méghozzá legalább 10%-os mértékig.A részvénypiacok mellett az arany is jelentős árfolyamemelkedést mutatott idén eddig, ezzel hat éve nem látott szintre került. A menekülő eszközként is számon tartott arany azért is egyre népszerűbb a befektetők körében, mert sokan aggódnak a globális gazdasági növekedés lassulása, egy enyhe amerikai és európai monetáris politika, valamint a kereskedelmi feszültségek miatt.- mondta Mobius egy interjúban.